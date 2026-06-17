تقارير المستهلك تحدد العلامة التجارية الأفضل قيمة لمنظفات الغسيل

إن اختيار منظف الغسيل المناسب هو نوع من المقامرة. أنت بحاجة إلى شيء ينظف البقع ويتخلص من الروائح، لكنه ليس باهظ الثمن. تكمن المشكلة في أن المنتجات ذات الميزانية المحدودة تكون في بعض الأحيان أرخص لأنها لا تعمل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالبقع. ولحسن الحظ، لا تزال هناك خيارات ميسورة التكلفة لجعل ملابسك جميلة ونظيفة. إذا كنت تبحث عن شيء من شأنه أن ينظف غسيلك بالفعل ويوفر لك بعض المال، فإن تقارير المستهلك تقترح استخدام منظف الغسيل السائل Kirkland Signature Ultra Clean HE الحصري من كوستكو. وهذا ليس مفاجئًا، لأن لوازم الغسيل من بين الأدوات المنزلية التي توفر لك المال في كوستكو.
وفقًا لتقارير المستهلك، “على الرغم من سعره المناسب للميزانية (14 سنتًا فقط لكل حمولة مع زجاجة سعة 194 أونصة)، تم تصنيف كيركلاند سيجنتشر ألترا كلين من كوستكو من بين أفضل خمسة منظفات قمنا باختبارها من حيث الأداء.” ومضى يقول إنه ينظف جيدًا في الماء العسر، وينظف بسهولة زيوت الجسم والعرق، وحتى تتبيلة السلطة. تشير المراجعات إلى أن العملاء يستمتعون بهذه العلامة التجارية أيضًا. حصل على درجة 4.7 على موقع كوستكو الإلكتروني، مع أكثر من 2000 تقييم. “أفضل منظف غسيل على الإطلاق!! يتفوق في الأداء على العلامات التجارية، وينظف حتى البقع التي اعتقدت أنها لن تخرج أبدًا 🙂 القليل منه يقطع شوطًا طويلًا ويترك رائحة الملابس منعشة جدًا! صفقة لا تصدق، القيمة هنا،” هذا ما ذكره أحد المراجعين من فئة الخمس نجوم على الموقع. وتشير تعليقات أخرى إلى أن المنتج يعمل بشكل جيد، ويؤدي في النهاية إلى تنظيف معظم البقع. ولكن، هل هذا المنظف هو كل ما هو متصدع؟
منظف الغسيل الصديق للميزانية هذا ليس مناسبًا للجميع
لسوء الحظ، ليس كل شيء أشعة الشمس والورود. قال أحد الأشخاص الذين تركوا تقييمًا بنجمة واحدة: “لقد اشتريت هذا بناءً على جميع المراجعات الجيدة. قد يكون نظيفًا جيدًا ولكن الرائحة طاغية للغاية وفظيعة. الرائحة تذكرني بالكولونيا الرجالية القوية الرخيصة”. ذكرت درجات منخفضة أخرى أن هذا المنتج يمكن أن يسبب طفح جلدي، وقد يحول الملابس الفاتحة والبيضاء إلى اللون الأزرق.
على الرغم من أن منظف الغسيل الخاص بـ Kirkland Signature يعد بالتأكيد خيارًا مناسبًا للميزانية، إلا أنه لا يعمل إلا إذا كان لديك عضوية بالفعل، أو إذا كنت تفكر في الحصول على واحدة للاستفادة من بعض العناصر المنزلية التي تحمل علامة Costco Kirkland والتي تستحق الشراء. إذا لم تقم بذلك، فأنت تتطلع إلى إنفاق 65 دولارًا أخرى فقط لتتمكن من شرائه، الأمر الذي ينتهي بك الأمر إلى أن لا يكون في متناول الجميع. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تريد شيئًا مناسبًا للميزانية ولديك بشرة حساسة، فإن شركة Kirkland Signature تصنع منظف الغسيل السائل Ultra Clean Free & Clear He. كما احتل هذا المنتج مرتبة عالية في قائمة تقارير المستهلك، ويعتبر أفضل منظف خالي من العطور. لا يزال هذا خيارًا ميسور التكلفة بحوالي 15 سنتًا لكل حمولة، ولكنه يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والحساسية تجاه الروائح.
إذا كنت تبحث عن شيء يعمل بشكل أفضل، فعادةً ما يتم تصنيف Tide في مرتبة عالية بواسطة Consumer Reports. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من كونها علامة تجارية معروفة، فإن منظف الغسيل السائل من تايد ليس مكلفًا للغاية. عندما يتعلق الأمر بالمراجعات حول منظفات الغسيل الشائعة، غالبًا ما يتم تصنيف Tide على أنه الأفضل في التنظيف العميق.