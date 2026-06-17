تقارير المستهلك تحدد العلامة التجارية الأفضل قيمة لمنظفات الغسيل

لسوء الحظ، ليس كل شيء أشعة الشمس والورود. قال أحد الأشخاص الذين تركوا تقييمًا بنجمة واحدة: “لقد اشتريت هذا بناءً على جميع المراجعات الجيدة. قد يكون نظيفًا جيدًا ولكن الرائحة طاغية للغاية وفظيعة. الرائحة تذكرني بالكولونيا الرجالية القوية الرخيصة”. ذكرت درجات منخفضة أخرى أن هذا المنتج يمكن أن يسبب طفح جلدي، وقد يحول الملابس الفاتحة والبيضاء إلى اللون الأزرق.

على الرغم من أن منظف الغسيل الخاص بـ Kirkland Signature يعد بالتأكيد خيارًا مناسبًا للميزانية، إلا أنه لا يعمل إلا إذا كان لديك عضوية بالفعل، أو إذا كنت تفكر في الحصول على واحدة للاستفادة من بعض العناصر المنزلية التي تحمل علامة Costco Kirkland والتي تستحق الشراء. إذا لم تقم بذلك، فأنت تتطلع إلى إنفاق 65 دولارًا أخرى فقط لتتمكن من شرائه، الأمر الذي ينتهي بك الأمر إلى أن لا يكون في متناول الجميع. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تريد شيئًا مناسبًا للميزانية ولديك بشرة حساسة، فإن شركة Kirkland Signature تصنع منظف الغسيل السائل Ultra Clean Free & Clear He. كما احتل هذا المنتج مرتبة عالية في قائمة تقارير المستهلك، ويعتبر أفضل منظف خالي من العطور. لا يزال هذا خيارًا ميسور التكلفة بحوالي 15 سنتًا لكل حمولة، ولكنه يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والحساسية تجاه الروائح.

إذا كنت تبحث عن شيء يعمل بشكل أفضل، فعادةً ما يتم تصنيف Tide في مرتبة عالية بواسطة Consumer Reports. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من كونها علامة تجارية معروفة، فإن منظف الغسيل السائل من تايد ليس مكلفًا للغاية. عندما يتعلق الأمر بالمراجعات حول منظفات الغسيل الشائعة، غالبًا ما يتم تصنيف Tide على أنه الأفضل في التنظيف العميق.