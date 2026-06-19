تقارير المستهلك تحدد الوقت المثالي لشراء مكاوي البخار للبيع (من الأفضل أن تسرع)

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لقد أمضت تقارير المستهلك ما يقرب من قرن من الزمان في بناء سمعتها كدليل لما يجب شراؤه. وعلى مدار العقود، تفرعت هذه النصائح أيضًا إلى نصائح أخرى، بما في ذلك متى تشتري ما تحتاجه. يعرف صائدو الصفقات الملتزمون متى تتم جميع المبيعات الرئيسية. يقترب Prime Day، وتشير تقارير المستهلك إلى أن هذا الحدث السنوي قد ألهم تجار التجزئة الآخرين للتنافس مع مبيعاتهم الخاصة.
في عام 2026، أدى كل هذا التدافع لجذب العملاء بين 23 و26 يونيو إلى ظهور ظاهرة بيع أخرى جديرة بالملاحظة: تعد المكاوي البخارية من بين أفضل الصفقات التي يمكن العثور عليها خلال هذا الوقت. إذا لم تكن قد تركت طاولة الكي الخاصة بك إلى الأبد لصالح جهاز بخار الملابس ويمكنك استخدام آلة جديدة، فيمكنك الحصول على نموذج عالي الجودة بسعر أقل بكثير من سعره العادي خلال أواخر شهر يونيو. وجدت CR أن أسعار المكاوي البخارية تنخفض عادة في شهر يونيو، ويمكن أن يقودك القليل من التسوق المقارن إلى خصم مذهل، حتى بدون عضوية Amazon Prime.
قامت المنظمة باختبار المكاوي البخارية في الماضي ويمكنها مساعدتك بشكل أكبر من خلال تضييق نطاق أفضل النماذج. لقد اكتشفوا أنه على الرغم من أن بعض المكاوي البخارية يمكن أن يصل سعرها إلى 150 دولارًا، إلا أنه يمكنك إحضار مكواة جيدة إلى المنزل بسعر أقل بكثير من ذلك للمساعدة في جعل بياضات الغسيل الناعمة حقيقة واقعة.
احصل على صفقة شهر يونيو على مكواة بخار ذات تصنيف عالي
على الرغم من أنهم لا يختبرون المكاوي البخارية حاليًا، إلا أن تقارير المستهلك قامت بتجميع دليل للمشترين لأفضل العلامات التجارية للمكاوي في عام 2017. وبالمقارنة مع المراجعات الأحدث، هناك الكثير من الموديلات التي تحظى بالشهرة بتكلفة منخفضة. كانت بعض العلامات التجارية المختارة لشركة CR في ذلك الوقت هي Rowenta وBlack and Decker وHamilton Beach، ولا تزال هذه الشركات على رأس قوائم المستهلكين بعد مرور تسع سنوات. هناك الكثير من تجار التجزئة الذين يقومون بتسويق هذه العلامات التجارية، ولكن قد يكون من الجيد التحقق من مواقع الويب الخاصة بالعلامات التجارية؛ في بعض الأحيان يكون من المفيد شراء الأجهزة مباشرة من الشركة المصنعة، حيث أن ذلك يلغي تكلفة الوسيط من المعادلة.
حصلت مكواة Black and Decker Easy Stem على تقييم عالٍ من قبل المراجعين المحترفين والمستخدمين المنزليين. لفترة قصيرة، تعرضه أمازون مقابل 17.84 دولارًا، أي خصم بنسبة 20٪ من سعره المعقول بالفعل والذي يبلغ 20.99 دولارًا. دعمت Tech Gear Lab دعم تقارير المستهلك لمكاوي هاميلتون بيتش من خلال تسمية Durathon 19803 كأفضل مكواة بخار شاملة لهذا العام. مرة أخرى، إن أمازون هي التي تفتخر حاليًا بأقل سعر بين الشركات التابعة لنا وهو 35 دولارًا.
من الصعب أن تخطئ في استخدام المكاوي من أي من العلامات التجارية المذكورة أعلاه، وتعد روينتا خيارًا آخر موثوقًا به. تعد مكواة Focus Excel Steam Iron الخاصة بهم أمرًا ممتعًا للجمهور وهي متاحة في Amazon بسعر 99 دولارًا – وهو مبلغ أكثر قليلاً من الآخرين، ولكن إعدادات البخار القوية والمتغيرة قد تستحق إنفاق الدولارات الإضافية.