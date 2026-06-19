تقارير المستهلك تحدد الوقت المثالي لشراء مكاوي البخار للبيع (من الأفضل أن تسرع)

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لقد أمضت تقارير المستهلك ما يقرب من قرن من الزمان في بناء سمعتها كدليل لما يجب شراؤه. وعلى مدار العقود، تفرعت هذه النصائح أيضًا إلى نصائح أخرى، بما في ذلك متى تشتري ما تحتاجه. يعرف صائدو الصفقات الملتزمون متى تتم جميع المبيعات الرئيسية. يقترب Prime Day، وتشير تقارير المستهلك إلى أن هذا الحدث السنوي قد ألهم تجار التجزئة الآخرين للتنافس مع مبيعاتهم الخاصة.

في عام 2026، أدى كل هذا التدافع لجذب العملاء بين 23 و26 يونيو إلى ظهور ظاهرة بيع أخرى جديرة بالملاحظة: تعد المكاوي البخارية من بين أفضل الصفقات التي يمكن العثور عليها خلال هذا الوقت. إذا لم تكن قد تركت طاولة الكي الخاصة بك إلى الأبد لصالح جهاز بخار الملابس ويمكنك استخدام آلة جديدة، فيمكنك الحصول على نموذج عالي الجودة بسعر أقل بكثير من سعره العادي خلال أواخر شهر يونيو. وجدت CR أن أسعار المكاوي البخارية تنخفض عادة في شهر يونيو، ويمكن أن يقودك القليل من التسوق المقارن إلى خصم مذهل، حتى بدون عضوية Amazon Prime.

قامت المنظمة باختبار المكاوي البخارية في الماضي ويمكنها مساعدتك بشكل أكبر من خلال تضييق نطاق أفضل النماذج. لقد اكتشفوا أنه على الرغم من أن بعض المكاوي البخارية يمكن أن يصل سعرها إلى 150 دولارًا، إلا أنه يمكنك إحضار مكواة جيدة إلى المنزل بسعر أقل بكثير من ذلك للمساعدة في جعل بياضات الغسيل الناعمة حقيقة واقعة.