تقارير المستهلك قارنت شوايات الغاز المحمولة وواحدة تغلب على الباقي (إنها ليست كولمان)

تعتبر شوايات الغاز المحمولة رائعة للتخييم والطهي على الشاطئ. يمكن أن تكون أيضًا طريقة مثالية لتحقيق أقصى استفادة من الفناء الخلفي الصغير لأنه يمكنك إخفاؤها بعيدًا عندما لا تستخدمها. قامت منظمة Consumer Reports (CR)، وهي أكبر منظمة مستقلة لمراجعة المنتجات في العالم، باختبار 25 شواية غاز محمولة مختلفة، ولم تكن تلك التي تغلبت على الباقي من الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المحمولة Coleman أو من العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة مثل Weber أو Napoleon. لقد كان من برويل كينغ. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
تحتوي شواية الغاز المحمولة Broil King Porta-Chef 320 التي احتلت المركز الأول في تصنيفات Consumer Reports على ثلاث شعلات من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يوفر مساحة طهي أساسية تبلغ 295 بوصة مربعة، مع رف تدفئة مساحته 135 بوصة مربعة. تمت ملاحظة شبكات الحديد الزهر المطلية بالبورسلين بتساوي الطهي الذي تقدمه في اختبارات الخبراء التي أجرتها CR. حصل Broil King أيضًا على درجات عالية من حيث الراحة، مع أرجل قابلة للفصل يتم تخزينها أسفل الجسم الرئيسي وأرفف جانبية قابلة للطي توفر مساحة إعداد قيمة. كما أن لديها مقياس حرارة وإشعالًا إلكترونيًا، بسعر 299 دولارًا في AJ Madison و399 دولارًا في مواقع مثل Home Depot.
على الرغم من أن شوايات الطاولة تعد من بين أفضل نماذج الغاز ذات الميزانية المحدودة، إلا أنها تكافح لتوفير مساحة للطهي لجميع أفراد الأسرة. يحقق Broil King ذلك، ولكن بفضل استخدام الألومنيوم خفيف الوزن والراتنج في بعض المكونات، فإنه يزن 52 رطلاً فقط.
ماذا يقول أصحابها عن شواية الغاز Broil King Porta-Chef 320؟
تعتبر تقييمات المالك عبر الإنترنت لـ Broil King Porta-Chef 320 إيجابية للغاية أيضًا. في Home Depot، تحصل على 4.5 من أصل 5 نجوم، ويمنحها عملاء Lowe 4.8. يجدها معظمهم جيدة الصنع وسهلة الطهي وصغيرة الحجم بما يكفي لسهولة النقل. كتب أحد المالكين الذي حصل عليه منذ عام 2018 على موقع Home Depot، “جودة رائعة، لا توجد شكاوى”. وقال آخر: “حجم صغير، ميزات كبيرة”، وأعجبه مقابض الحمل الثلاثة القوية. قال أحد سكان كاليفورنيا الذي استخدمه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع إنه “يطبخ بالتساوي وهو كبير بما يكفي لعائلة مكونة من أربعة إلى ستة أفراد” عند مراجعة الشواية على Lowe’s.
الشكاوى نادرة، ولم يمنح أحد في Lowe’s الشواية أقل من 4 نجوم. واجه أحد مشتري Home Depot مشاكل مع الموقد وليس الإضاءة وتلف في ساقه، ولكن تم توفير البدائل. أشارت تقارير المستهلك إلى أن Broil King يمكن أن يشتعل عند طهي اللحوم الدهنية، لكن الموقع ذكر أيضًا أن هذا ينطبق على معظم الشوايات.
على الرغم من أن معظم العملاء يدعمون نتائج تقارير المستهلك، إلا أن سوق شوايات الغاز تنافسية للغاية، لذا فمن المنطقي النظر إلى نماذج أخرى قبل اتخاذ القرار. ومع ذلك، سواء كنت تسافر كثيرًا وتركز على التنقل أو لديك مساحة متواضعة متاحة وتبحث عن القطعة المركزية لمطبخ خارجي يمكنك صنعه بنفسك، بما في ذلك Broil King Porta-Chef 320 في اعتباراتك، تبدو فكرة جيدة.