تقاعد القديسين Tyrann Mathieu و Jimmy Graham

غرير العسل يعلق مرابطه.

أعلن Tyrann Mathieu ، السلامة الضخمة البالغة من العمر 33 عامًا ، تقاعده على Instagram يوم الثلاثاء في خطوة مذهلة تأتي قبل يوم من معسكر التدريب المفتوح في القديسين.

“بينما أتوقف عن مرابط بلدي ، أنا مليء بالامتنان وأنا أغلق هذا الفصل من حياتي وأتقاعد رسميًا من اللعبة التي شكلت لي بكل الطرق.” كتب ماثيو. “من أول مباريتي في الكلية إلى مسرحيتي النهائية في اتحاد كرة القدم الأميركي ، لم تكن هذه الرحلة أقل من نعمة. أعطتني كرة القدم الغرض والانضباط والذكريات التي ستبقى معي إلى الأبد. لكن أكثر من أي شيء ، أعطتني مجتمعًا.”

“لكل مدرب آمن بي ، كل زميل في الفريق حارب بجانبي ، وكل معجبي حضروا ، وهتفوا ، وركبوا معي عبر المستويات المرتفعة والانخفاضات ، شكرًا لك. لقد أعطيتني القوة عندما كنت في أمس الحاجة إليها ، وحبك حبك أبعد مما كنت أتخيله.”

ويأتي تقاعد ماتيو بعد شهر واحد فقط من خطاب وسائل الإعلام في نيو أورليانز الصغيرة ، ولم يمض وقت طويل على تعيين كيلين مور كمدرب رئيسي ليحل محل دينيس ألين الذي أطلقه النار.

وقال ميكي لوميس ، المدير العام للقديسين ، يوم الثلاثاء: “أنا مندهش قليلاً ولكن كان لدينا بعض الإشعار المتقدم”. “مجرد احترام كبير ل Tyrann وما أنجزه. أقصد ، إنه لاعب لويزيانا الأسطوري ، لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي الأسطوري. أقدر وقته حقًا. لقد كان رائعًا … يا لها من مهنة رائعة.”

كما لعب Mathieu مع الكرادلة والتكسانيين والرؤساء ، حيث قاموا بتجميع ثلاثة اختيارات من فريق All-Pro ، وثلاثة إيماءات Pro Bowl. لقد فاز بجائزة Super Bowl مع Kansas City في عام 2019 ، حيث اختتم مهنة اتحاد كرة القدم الأميركي لمدة 12 عامًا بدأت كاختيار من الجولة الثالثة في عام 2013 والذي انزلق بسبب بعض المشكلات السلوكية أثناء وجوده في LSU.

سيكون لديه بعض الشركات في صفوف التقاعد مع نهاية القديسين الأسطوريين الضيقة جيمي جراهام أعلن رسميا أيام لعبه على الانتهاء.

“يا لها من رحلة” ، كتب جراهام على X بعد الأخبار.

لم يناسب جراهام منذ عام 2023 في جولة العودة مع نيو أورليانز ، الفريق الذي صاغه في عام 2010.

أمضى المواسم الخمسة الأولى مع القديسين ، حيث أنشئ نفسه كنهاية ضيقة من الدرجة الأولى مع 4،752 ياردة و 51 لمس أرض.

لم يسبق له مثيل في تكرار نجاحه في نيو أورليانز خلال فتراته اللاحقة مع Seahawks و Packers و Bears.

قام جراهام مؤخرًا بتاريخ تحدٍ للتجديف في القطب الشمالي الذي يبلغ طوله 584 ميلًا ، حيث أنهى الرحلة الشاقة في ما يزيد قليلاً عن 10 أيام كجزء من أول جنس مختلط وأربع أمريكي للقيام بذلك.