تقدمت لعبة Tigers-Guardians ALDS Game 5 مع استعداد MLB لسوء الأحوال الجوية

سيعرف فريق يانكيز في وقت مبكر من يوم السبت من ينتظرهم في ALCS.

تم نقل لعبة ALDS 5 بين النمور واستضافة Guardians إلى الساعة 1:08 مساءً بالتوقيت الشرقي من الساعة 8:08 مساءً بالتوقيت الشرقي بسبب الطقس العاصف المتوقع، حسبما أعلن MLB يوم الجمعة.

كان من المقرر أصلاً إجراء المباراة في الساعة 4:38 مساءً بالتوقيت الشرقي قبل أن يتم تغييرها بعد أن قضى فريق يانكيز على العائلة المالكة يوم الخميس.

يبدأ فريق النمور طارق سكوبال، المرشح المفضل لجائزة AL Cy Young، بينما لم يعلن The Guardians بعد عن بدايتهم. يمكن أن يعود لاعب بداية اللعبة 2 ماثيو بويد للحصول على راحة منتظمة.

يتخذ MLB الطريق الاستباقي بعد جنون الجدولة الذي ظهر في الأسبوع الأخير من الموسم عندما كان لا بد من تأجيل المباراتين الأخيرتين من سلسلة Mets-Braves مع تأثير إعصار هيلين على المنطقة.

هناك فرصة بنسبة 35 بالمائة لهطول أمطار في كليفلاند في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت، وترتفع هذه النسبة إلى 67 في الساعة 10 مساءً، وفقًا لموقع Weather.com.

ومع ذلك، هناك فرصة بنسبة 15 بالمائة فقط لهطول أمطار عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

لا يفضل الدوري أن يضع الفريقين في وضع غير مؤاتٍ آخر بالنسبة لـ ALCS، والذي يبدأ يوم الاثنين في ذا برونكس.

أجبر The Guardians هذه اللعبة 5 من خلال التجمع في اللعبة 4 ليحققوا فوزًا بنتيجة 5-4 خلف هوميروس ديفيد فراي ثنائي الشوط في الجولة السابعة مما منحهم ميزة 4-3.

تقاسم الفريقان المباراتين السابقتين في كليفلاند، حيث حقق فريق Guardians فوزًا بنتيجة 7-0 في المباراة الأولى قبل أن يفوز فريق Tigers بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية على هوميروس في الشوط التاسع من ثلاث جولات من كيري كاربنتر ضد النخبة الأقرب إيمانويل. كلاس.

ألقى سكوبال سبع جولات بدون أهداف بينما قام بتشتيت ثلاث ضربات وضرب ثمانية في تلك المباراة.

اتبع تغطية The Post لليانكيز في فترة ما بعد الموسم:

ألقى بويد، البادئ المحتمل، 4 2/3 أدوار خالية من الأهداف أثناء المشي مرتين وضرب خمسة.

يهدف النمور إلى العودة إلى بطولة ALCS لأول مرة منذ 11 عامًا، بينما يتطلع فريق Guardians إلى انتزاع مكانهم بين الأربعة النهائيين في هذه الرياضة للمرة الأولى منذ وصولهم إلى بطولة العالم في عام 2016.

من المرجح أن تفوز ديترويت بالمباراة الخامسة في FanDuel مع حصول سكوبال على الكرة.