تقدم رحلة نتس إلى دالاس تذكيرًا بما كان يمكن أن يحدث، وإلى أين وصلت الأمور

دالاس – كان من الممكن أن تكون مباراة فريق نتس يوم الجمعة في دالاس بمثابة لم شمل مع كايري إيرفينغ، وتذكيرًا صارخًا بالثلاثة الكبار المشؤومين.

بدلاً من ذلك، إنها قصة تحذيرية حول صيد النجوم، وتعزيز لنهج بروكلين الشمولي الجديد في عصر الترماك: الدبابة. مسودة. يطور.

“حسنًا، يجب أن أقول إننا في عام إعادة البناء”، هذا ما قاله مالك فريق Nets، جو تساي، مؤخرًا في حدث بودكاست “All-In”. “لقد قضينا جميع اختياراتنا (2025) – كان لدينا خمسة اختيارات في الجولة الأولى في الصيف الماضي. لدينا اختيار واحد في عام 2026 ونأمل أن نحصل على اختيار جيد، حتى تتمكن من التنبؤ بنوع الإستراتيجية التي سنستخدمها لهذا الموسم.”

ولا تزال هذه الاستراتيجية سليمة.

في حين أن عددًا من الفرق التي استبدلت بالنجوم باهظة الثمن تكافح – بما في ذلك دالاس، مع استمرار إيرفينغ في التهميش بسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي – فإن الفرق تتمسك بشكل متزايد باختياراتها وتبني داخليًا.

وبينما توجه فريق Nets إلى دالاس وهو يلعب بشكل أساسي كرة .500 مع مايكل بورتر جونيور الحار منذ 5 نوفمبر – وهي نفس اللعبة التي أصيب فيها كام توماس – إلا أنهم ما زالوا يتقدمون بكامل قوتهم على دبابتهم ويعتزمون استخدام الحد الأقصى للمساحة للحصول على الأصول المستقبلية.

ويمكن أن يبدأ هذا المسعى يوم الاثنين عندما يبدأ موسم التجارة غير الرسمي.

في العام الماضي، قام فريق Nets بشحن دينيس شرودر في اليوم الأول من إتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها مرة أخرى.

كان تساي يشير إلى وظيفته الأخرى – كرئيس لشركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية – عندما أخبر مجموعة من رواد الأعمال الشباب في جامعة هونج كونج مؤخرا أن الخلطة السرية للنجاح هي القيام بذلك بشكل كلي.

قال تساي: “سترغب دائمًا في تفضيل التطوير العضوي على عمليات الاستحواذ”. “بالطبع، قمنا أيضًا ببعض عمليات الاستحواذ. بعضها كان ناجحًا والبعض الآخر فشل بشكل مذهل. لكنك تفضل دائمًا التطوير العضوي لأنك تقوم بتطويره من خلال فريقك ويتمتع فريقك بأفضل الحمض النووي.”

وهذا يعني العمل، ولكنه يشمل أيضًا كرة السلة.

بل وأكثر من ذلك في الدوري الاميركي للمحترفين في عصر المئزر.

في حين أن بناء الفرق الفائقة كان أمرًا رائجًا في السابق – وكان فريق إيرفينغ-كيفين ديورانت-جيمس هاردن في بروكلين يعتبر إلى حد كبير الفريق الأكثر موهبة في عصره – فقد جاء ذلك محفوفًا بالمخاطر. وقد أدى قانون CBA العقابي الجديد إلى تضخيم هذه المخاطر إلى الحد الذي جعل أصحاب الامتياز يعيدون النظر في كيفية ممارسة أعمالهم.

تشعر الفرق بالقلق بشأن تداول كميات هائلة من اختيارات الجولة الأولى للنجوم على الجانب الخطأ من 30، وبدلاً من ذلك اكتناز الأصول المسودة. لا يزال هذا هو ما يخطط فريق Nets لاستخدام أعلى مستوى له في الدوري والذي يبلغ 15.3 مليون دولار من أجل استيعاب المزيد من الرواتب من أجل الحصول على اختيارات الفريق الآخر.

أخبرت مصادر الدوري صحيفة The Post باستمرار أن خطط بروكلين تظل كما هي، وقد أكد كل من ESPN ومارك ستاين ذلك هذا الأسبوع.

هذا لا يعني بالضرورة أنفيرني سيمونز من بوسطن، لكنها لا تزال هي الخطة.

استخدم المدير العام لـ Nets، شون ماركس، أعلى مستوى له في الدوري والذي يبلغ 40 مليون دولار في مساحة الحد الأقصى هذا الصيف في أربع عمليات تفريغ للرواتب، حيث استوعب بورتر وتيرانس مان وهايوود هايسميث ليحصلوا على اختيار الجولة الأولى (التي أصبحت دريك باول)، واللاعب الأول غير المحمي في دنفر لعام 2032، واللاعب الثاني في ميامي لعام 2032.

كما دفعوا 100 ألف دولار لإلقاء نظرة على كوبي بوفكين، لكنهم تنازلوا عنه.

حتى بعد حصوله على هذه الاختيارات الخمسة القياسية في الجولة الأولى في يونيو، فإن ماركس يجلس على ذاكرة تخزين مؤقت مكونة من 12 لاعبًا في الجولة الأولى في المستقبل و18 ثانية، وكلاهما من أعلى مستويات الدوري. فهل يستطيع جمع المزيد؟

The Nets وWizards وJazz (10.5 مليون دولار من المساحة القصوى، 18.4 مليون دولار استثناء تجاري) وبيستونز (14.1 مليون دولار استثناء تجاري) هي الفرق الوحيدة التي تتمتع بمساحة سقف قابلة للحياة. جميعها باستثناء ديترويت يمكن أن تكون في السوق من أجل تخفيض الرواتب، حيث يشير مصدر في الدوري إلى أن واشنطن أو يوتا يمكن أن تقوض بروكلين في هذا المشروع.

يمكن لبروكلين أيضًا تسهيل التحركات.

في حين أنهم ربما فاتتهم توقيت التعاقد مع جيانيس أنتيتوكونمبو، إلا أنهم قد يستفيدون من كونهم فريقًا ثالثًا في أي صفقة محتملة. وكيل أنتيتوكونمبو، أليكس ساراتسيس، الذي يمثل أيضًا حارس نتس كام توماس، افتتح محادثات مع ميلووكي حول مستقبل النجم اليوناني قبل الموعد النهائي للتجارة في 5 فبراير.

لكن موسم التجارة يبدأ يوم الاثنين عندما يصبح اللاعبون الـ 82 الذين تم توقيعهم هذا الصيف مؤهلين للتعامل. لا تتوقع أن يظل ماركس خاملاً لفترة طويلة جدًا.