تقدم شركة Dolphins طلبًا لمقابلة روبرت صالح أثناء البحث عن مدرب

يتحول البحث عن المدرب الرئيسي لفريق Dolphins إلى رجل يتمتع بخبرة كبيرة في منطقة شرق آسيا.

طلبت ميامي إجراء مقابلة مع المنسق الدفاعي لفريق 49ers – والمدرب السابق لفريق جيتس – روبرت صالح لافتتاح مدربه الرئيسي، حسبما أفاد إيان رابوبورت من شبكة NFL يوم السبت.

لقد كان أسبوعًا مزدحمًا بالنسبة لفريق Dolphins بعد أن طردوا المدرب Mike McDaniel يوم الخميس، الأمر الذي أثار على الفور تكهنات بأنهم كانوا ينقلون قطع الشطرنج للوصول إلى John Harbaugh، مدرب الوكيل المجاني الأكثر رواجًا في السوق.

أضافت شركة Dolphins تطورًا يوم الجمعة، حيث قامت بتعيين نائب رئيس Packers لشؤون اللاعبين جون إريك سوليفان لتولي منصب المدير العام التالي لها أثناء رحيل موظف Ravens منذ فترة طويلة تشاد ألكساندر، الذي عمل مع Harbaugh لمدة عقد من الزمن. لا يزال لدى Dolphins الكثير من الاهتمام بـ Harbaugh، وفقًا لتقارير متعددة.

تم تعيين صالح من قبل Jets في عام 2021 وقاد Gang Green لأكثر من ثلاثة مواسم قبل أن يلغي خمس مباريات في نهاية المطاف في موسم 2024.

أنهى برقم 20-36، ولم يتفوق أبدًا على الرقم القياسي الأفضل من 7-10.

عاد صالح إلى سان فرانسيسكو ليتولى منصب المنسق الدفاعي، وهي مهمته الثانية كمدرب رئيسي كايل شاناهان. أنهى دفاع صالح الموسم العادي بالمركز 13 في النقاط المسموح بها لكل مباراة (21.8) لكنه احتل المركز 20 في إجمالي الياردات المسموح بها لكل مباراة (340.2). أنهى فريق 49ers التعادل في المركز الثاني في NFC West بسجل 12-5، وحصل على مكان في البطاقة البرية ومن المقرر أن يواجه النسور على الطريق يوم الأحد.

وفقًا لديانا روسيني من The Athletic، تخطط شركة Dolphins لإجراء مقابلة مع مدرب فريق Browns السابق كيفن ستيفانسكي. ومن المتوقع أيضًا أن يتحدث منسق هجوم سيهوكس، كلينت كوبياك، مع ميامي يوم السبت، وفقًا لشبكة NFL.

أما بالنسبة لماكدانيال، فمن المتوقع أن يجري مقابلة لشغل منصب مدرب فريق تايتنز الشاغر هذا الأسبوع المقبل.