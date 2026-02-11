تقدم كلوي كيم عرضًا في الجولة التأهيلية لنصف الأنبوب للسيدات في ميلانو كورتينا

يبدو الخوف من الإصابة الآن بمثابة صورة عابرة بالنسبة لكلوي كيم.

في صباح يوم الأربعاء، حققت المتزلجة الأمريكية على الجليد أول جولة مذهلة في جولات التصفيات المؤهلة لنصف الأنبوب للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 والتي حصلت على درجة متقدمة بلغت 90.25.

وقبل أكثر من شهر بقليل، أصيبت كيم بخلع في كتفها أثناء التدريب في سويسرا، مما جعل مشاركتها في أولمبياد ميلانو كورتينا موضع شك.

وصعدت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا إلى جانب واحد من نصف الأنبوب بينما بدا أن لوحها قد علق برقعة من الثلج، مما أدى إلى سقوطها.

وبعد أيام، علمت كيم أنها أصيبت بتمزق في كتفها الأيسر، لكنها أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في الألعاب الشتوية.

“أشعر أنني بحالة جيدة. وقال كيم لموقع Olympics.com: “أنا سعيد لوجودي هنا”. “هناك بالتأكيد الكثير من الضغوط، لكنني أعتقد أن الألعاب الأولمبية مميزة للغاية لأننا نحظى بالكثير من الدعم على مستوى العالم.”

تسعى بطلة نصف الأنابيب الأولمبية للسيدات مرتين إلى تحقيق ثلاثية في نهائي يوم الخميس. إذا تم إنجازه، فسيكون كيم أول رياضي يحقق ثلاثة ألقاب أولمبية متتالية في رياضة نصف الأنبوب.

إذا كان يوم الاثنين بمثابة معاينة، فلدى كيم مساحة كبيرة للمناورة ضد منافسيها.

لقد أنهت السباق متقدمة على اليابانية شيميزو سارة (87.50) وزميلتها الأمريكية مادي ماسترو (86.00) لتحتل المراكز الثلاثة الأولى. كما تأهلت زميلتها الأمريكية بيا كيم (لا علاقة لها) بعد حصولها على المركز العاشر (76.75).

خلال جولات التصفيات، كان شون وايت حاضرًا في Livigno Snow Park لمشاهدة سعي كيم لمطابقة إرثه الذي تضمن ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية نصف أنبوبية.

كان صديق كيم وأفضل لاعب دفاعي لعام 2025 في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، مايلز غاريت، حاضرًا أيضًا في مكان الحادث، حيث التقط صورًا لصديقته في اليوم الكبير.

سافر غاريت إلى ميلانو لدعم كيم هذا الأسبوع وأخبر مجلة People أنه “يحاول فقط أن يكون صخرتها” أثناء وجوده في الألعاب “لأنها طوال العام هي ملكي”.

تم ربط الاثنين بشكل رومانسي منذ مايو 2025 وأكدا لاحقًا إحصائيات علاقتهما عندما شوهدا يتقاسمان قبلة على الهامش قبل فوز براون 24-10 على رايدرز في ملعب أليجيانت في 23 نوفمبر.