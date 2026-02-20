تقدم Lindsey Vonn تحديثًا مروعًا بعد الحادث الأولمبي: “Bionic for real now”

تستمر عملية التعافي البطيئة والمرهقة التي تقوم بها Lindsey Vonn.

قدمت المتزلجة تحديثًا بعد إجراءها في 18 فبراير بعد تعرضها لحادث مروع خلال منافسة الإنحدار الأولمبية 2026 للسيدات مما أدى إلى دخولها إلى المستشفى.

وكتبت يوم الجمعة على قناة X: “مجرد تحديث سريع… سارت جراحتي الأخيرة بشكل جيد. واستغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن ست ساعات. لقد كنت أتعافى من الجراحة، ولكن كان من الصعب إدارة الألم. أحقق تقدمًا بطيئًا، ولكن آمل أن أتمكن من الخروج من المستشفى قريبًا. شكرًا لكم على كل الدعم”.

دخلت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 41 عامًا دورة ألعاب ميلانو كورتينا وهي تعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى.

ثم أصيبت بكسر معقد في قصبة الظنبوب بعد أن علقت البوابة بذراعها، مما أدى إلى دورانها في المسار، حيث ظلت تبكي من الألم حتى تم نقلها جوا إلى مستشفى قريب.

وأضافت صورة لساقها التي تم إصلاحها جراحيا، مع ما يقرب من 20 مسمارا لتثبيت الكسر.

كتبت: “أنا آلي حقًا الآن”.

بقي فون في إيطاليا من خلال أربع عمليات جراحية قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وكتبت يوم الاثنين: “لم أقف على قدمي منذ أكثر من أسبوع … كنت في سرير المستشفى بلا حراك منذ عرقي”. “وعلى الرغم من أنني لم أتمكن بعد من الوقوف، إلا أن العودة إلى أرض الوطن أمر رائع.

“شكرًا جزيلا للجميع في إيطاليا على الاعتناء بي جيدًا.”

وقالت إن الإصابة “أخطر بكثير من مجرد كسر في الساق”.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “ما زلت ألتف حول ما يعنيه والطريق الذي أمامنا”.

زاد تعافي فون من التعقيد بسبب إعلانها أن كلبها، ليو، توفي بعد يوم واحد من تحطمها الأولمبي، بينما كانت عالقة في سريرها في المستشفى.

وقالت: “لقد كانت من أصعب الأيام في حياتي ولم أبدأ بعد في معالجة وفاته”.

خرجت فون من التقاعد مع دورة الألعاب الأولمبية 2026 كهدف، وفازت بسباقات متعددة طوال الموسم قبل ما قالت إنها دورة الألعاب الخامسة والأخيرة لها.