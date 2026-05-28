تقدم Lonzo Ball تقييمًا صريحًا لسؤال أوستن ريفز بقيمة 240 مليون دولار

يتجه فريق لوس أنجلوس ليكرز إلى اتخاذ أحد أهم قرارات القائمة منذ سنوات، وأصبح أوستن ريفز شخصية محورية في هذا النقاش.

مع اقتراب الحارس البالغ من العمر 27 عامًا من الوكالة الحرة غير المقيدة، فإن التمديد المحتمل لمدة خمس سنوات بقيمة 240 مليون دولار معلق في الميزان. الآن تتصدر كرة Laker Lonzo Ball السابقة عناوين الأخبار من خلال التساؤل عما إذا كان Reaves يستحق أي مكان بالقرب من هذا الرقم.

قال بول في البرنامج الإذاعي “Ball in the Family”: “لا، أنا لا أفعل ذلك”. “لقد حصلت على 150 مليون دولار مقابله… لا يلعب أي دفاع. أحتفظ به، ولكن ليس مقابل 240 دولارًا. سأقايضه مقابل بيتون واتسون”.

ليس من الممارسات الشائعة تمامًا أن يكون لاعب نشط في الدوري الاميركي للمحترفين صريحًا جدًا بشأن حالة عقد أحد أقرانه، خاصة إذا كان لا يزال يقاتل من أجل ترسيخ نقطة دوران ثابتة.

تم تداول الكرة في فبراير من قبل كليفلاند قبل إجراء الجولة الفاصلة وتم قطعه بشكل غير رسمي من قبل يوتا في نفس اليوم الذي تم فيه تداوله مع الفريق.

كانت تعليقات بول صريحة: فقد وصف ريفز بأنه لاعب من نوع “الخيار الرابع” واقترح أن يكون من الأفضل لفريق ليكرز أن يقلبه لصالح واتسون، المتخصص الصاعد في الألعاب الثلاثية الأبعاد لفريق ناجتس.

هذا المنظور، على الرغم من أنه مثير للجدل، إلا أنه يتوافق بشكل وثيق مع تقارير الدوري الأخيرة.

أشار تيم بونتيمبس من ESPN إلى أن “رأي الأغلبية” حول الدوري الاميركي للمحترفين هو أن ريفز سيبقى في لوس أنجلوس، ولكن من المحتمل أن يكون لمدة تقل عن الحد الأقصى الكامل.

يتوقع العديد من الكشافة والمديرين التنفيذيين صفقة أقرب إلى خمس سنوات، بقيمة 200 مليون دولار، حيث أشار أحد مصادر الدوري إلى أن فريق ليكرز “سيتفاجأ إذا بدأت السنة الأولى بـ 3 بدلاً من 4″، مما يعني أنهم يتوقعون راتبًا سنويًا في حدود 40 مليون دولار.

التوتر يكمن في الملاءمة مقابل الإنتاج. تطور Reaves ليصبح أحد صانعي الهجوم الأكثر موثوقية في فريق Lakers، حيث يبلغ متوسطه أكثر من 23 نقطة لكل مباراة في الموسم العادي بينما يتحمل واجبات كبيرة في صناعة الألعاب جنبًا إلى جنب مع LeBron James وLuka Donči.

لكن المخاوف بشأن دفاعه، إلى جانب القيود التي فرضها دونسيتش في هذا الصدد، أثارت الشكوك حول إلزامه بجزء كبير من الحد الأقصى للراتب.

رد سبنسر، شقيق ريفز، على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضًا انتقادات بول بلكمة ساخرة: “إنهم بحاجة إلى التوقف عن بيع الميكروفونات في بست باي”.

تسلط المقارنة بين ريفز وواتسون الضوء على الانقسام في جوهر خطة ليكرز للبناء حول دونسيتش في هذا الموسم، وخاصة التزامات السلوفيني في الدفاع. Reaves هو محرك هجومي عالي الاستخدام، قادر على تشغيل البيك آند رول وتوليد رشقات نارية للتسجيل. وفي الوقت نفسه، يُقدر واتسون بتعدد استخداماته وطوله وتأثيره الدفاعي، حتى لو كان دوره الهجومي محدودًا.

بالنسبة لليكرز، القرار لا يتعلق بالموهبة بقدر ما يتعلق ببناء القائمة. يصل الدفع إلى الحد الأقصى ويضاعف الهجوم، أو يتجه نحو التوازن والدفاع على حساب خسارة أحد الهدافين الأكثر إنتاجية.

وفي كلتا الحالتين، فإن النقاش يزداد ارتفاعًا.