تقرر الطائرات بدء برادي كوك مقابل باتريوتس

سيتعين على الوطنيين التعامل مع لاعب وسط جيتس يدعى برادي.

قال مدرب جيتس آرون جلين إن الصاعد برادي كوك سيبدأ بدايته الثالثة هذا الأحد عندما يواجه جيتس باتريوتس 12-3. حصل كوك على تمريرة لمس واحدة وستة اعتراضات في المباريات الثلاث منذ أن دخل بدلاً من تيرود تايلور المصاب.

في الخسارة أمام القديسين يوم الأحد الماضي، تعرض كوك للاعتراض وتمريرة واحدة مكتملة فقط لمسافة تزيد عن 9 ياردات في الهواء.

أصر جلين بعد المباراة على أن كوك يمنح فريق Jets أفضل فرصة للفوز، حتى مع صحة تايلور الآن. من المرجح أن تحاول الطائرات تقييم المكان الذي يناسبه كوك للمضي قدمًا ولا يهتمون بشكل مفرط بالفوز في هذه المباريات القليلة الماضية وتفاقم موقفهم المسودة.

قال جلين يوم الاثنين: “سيكون برادي هو لاعب الوسط الأساسي لدينا”. “اسمع، كانت هناك بعض الأشياء في تلك اللعبة، وأعتقد أنه إذا عدت وشاهدت بداية اللعبة، اعتقدت أنه كان يقوم بعمل جيد حقًا. مع تقدم اللعبة، سأقول هذا: بين ارتكاب برادي لبعض الأخطاء، بين حماية الخط O، بين بعض المفاهيم التي كانت لدينا بالنسبة له، كل أيدينا متورطة في بعض الأخطاء التي حدثت في تلك اللعبة. لكنني اعتقدت أنه قام بعمل جيد حقًا في بداية اللعبة حيث أدار اللعبة بالطريقة الصحيحة.

تم إقالة كوك ثماني مرات في المباراة، وكان العديد من تلك الأكياس بسبب احتفاظه بالكرة لفترة طويلة. لكن جلين قال إن هناك إلقاء اللوم على الأكياس.

قال جلين: “كل أيدينا ملطخة بالدماء في تلك الحالة، يا رجل برادي، على سبيل المثال، عليك إخراج الكرة من يديك في بعض تلك الحالات”. “علينا أن نفهم من أين يأتي الضغط. ثانيًا، الخط O، علينا القيام بعمل أفضل في الحماية، كما تعلمون. هذا هو الحال عندما تشاهد الشريط. وثالثًا، علينا القيام بعمل أفضل مع المفاهيم التي لدينا للتأكد من السماح له بإخراج الكرة من يديه.”

قدم Jets LB Jamien Sherwood أفضل مباراة له هذا الموسم يوم الأحد. شهد شيروود عامًا مخيبًا للآمال بعد توقيعه على تمديد عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 45 مليون دولار في مارس.

قال شيروود يوم الاثنين: “موسمي لم يسير بالطريقة التي كنت أريدها”. “في بعض المجالات، أشعر أنني بالتأكيد بحاجة إلى أن أكون أفضل بكثير مما كنت عليه. أنا لست غاضبًا حقًا من ذلك، ولكنني أشعر بالغضب لأن هذه مجرد أشياء يجب أن أعمل عليها في فترة الإجازة، أشياء أعرف أنني بحاجة للعمل عليها، والتأكد من أنني سأصبح أفضل في هذه المباريات القليلة الماضية. لم تسر الأمور بالطريقة التي أردتها. ولكن مع استمراري في التحسن ومواصلة تعلم هذا الدفاع والشعور براحة أكبر، ستتغير الأمور.”