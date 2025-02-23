تقريبا يحصل بيت على إجراءات الطوارئ الشائعة الصحيح

غالبًا ما تكون البرامج التلفزيونية حول المستشفيات والموظفين الطبيين مرتفعة للترفيه والضوء على الأصالة. خذ كأس استخدام مزيل الرجفان للمرضى المسطح ، على سبيل المثال. وقال الدكتور Snehalata Topgi ، وهو طبيب في Paradocs Worldwide ، لـ Insider في عام 2019 إن هذه الأنواع من المشاهد تجعله يضحك. لماذا؟ لا يتم استخدام مزيل الرجفان أبدًا في هذه الأنواع من حالات الخط المسطح ، لأن هذه ليست طريقة عمل مزيل الرجفان. قد تجعلك قراءة الملاحظات مثل الدكتور توبجي تتساءل عما إذا كانت الدراما الطبية دقيقة بشكل معتدل – أو إذا كانت ملفقة من قبل الكتاب الخياليين. في حين أن بعض البرامج خيالية بلا شك ، فإن البعض الآخر على الأقل يشبهون في الواقع. وهذا يشمل بيت.
مراجعة نسر 2025 حول Pitt تهتز إلى أن “إيقاع المكان يتعلق بالمشاكل المتداخلة التي لا تلين ، على كل مقياس من كشط بسيط إلى صدمة عنيفة تهدد الحياة.” و 2025 لوس أنجلوس تايمز تدعي أن لديها “طاقة مقنعة”. ولكن هل يمكن لـ PIT أن تتجاوز PAS الطبية المصنوعة من أجل التليفزيون والتي تم فرضها على المشاهدين للأجيال؟ نعم ، على الأقل في الحلقة الثالثة ، عندما يبدأ طالب الطب ، دينيس ويتاكر ، في إعطاء مريض CPR ، يمكن القول إنه أحد الإجراءات الطبية الأكثر شيوعًا. في البداية ، يذهب بسرعة كبيرة ولكن سرعان ما نصحه زميله بأداء ضغطه بوتيرة أكثر منهجية ، كل ذلك في حين أن لعبة “STAYIN” على قيد الحياة “على قيد الحياة.
وتيرة ثابتة لتحسين فرصة البقاء على قيد الحياة
بالنسبة لعضو الجمهور غير المدربين طبياً ، قد تبدو اللحظة غريبة. بعد كل شيء ، يقوم الممثلون الذين يلعبون الأطباء عادةً بإجراء ضغط ضوئي شديد السرعة عند تصوير مشهد CPR. ومع ذلك ، يتطلب CPR الحقيقي لمسة أكثر تقديراً وتركز على الإيقاع.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة طب الطوارئ ، فإن بعد إيقاع “Stayin ‘Alive” يمكن أن يكون مفيدًا في تعلم تقنيات CPR المناسبة. في الواقع ، أظهر المشاركون في الدراسة الذين مارسوا مهاراتهم في CPR إلى اللحن تحسين الثقة والكفاءة بعد خمسة أسابيع.
ما يجعل “Stayin ‘Alive” أداة التدريب القوية CPR هي أن إيقاعها يميل إلى التوافق مع توصية معدل الضغط من 100-120 في الدقيقة (لكل الصليب الأحمر الأمريكي). للسجل ، ضربت السبعينيات نفسها في حوالي 104 نبضة في الدقيقة.
ومن المثير للاهتمام ، تم حفظ فرد واحد على الأقل من خلال هذه المساعدات التدريبية الفريدة (والجذابة). في عام 2019 ، تم إنعاش امرأة من قبل رجل فكر في أغنية Bee Gees أثناء قيامه بـ CPR ، وفقًا لتقرير CBS News. ومن المفارقات أنه علم بمنهجية “البقاء على قيد الحياة” من “المكتب”. (إن إثبات أن التلفزيون ليس دائمًا أسوأ عادة يمكنك الحصول عليها ، خاصة إذا كنت تتساءل عما يجب القيام به إذا كنت بحاجة إلى إعطاء شخص ما CPR.)
غير كامل ولكن مفيد
CPR ليست مضمونة للعمل ، للأسف. يشرح الصليب الأحمر الأمريكي أن أقل من 10 ٪ من الأشخاص الذين يتلقون CPR بعد البقاء القلبي البقاء على قيد الحياة. (بالمناسبة ، هناك فرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية ؛ يمكن أن يكون هذا الأخير أكثر ضفافًا.) ومع ذلك ، فإن تدخل CPR الفوري على يد المارة العامة أو العاملين في مجال الطوارئ المدربين تدريباً جيداً يمكن أن يزيد من احتمالات الفرد في البقاء على قيد الحياة من التجربة.
في بيت ، لا يعيش المريض الذي يتلقى CPR. إحصائيا ، هذا أيضا واقعية للغاية. عنصر واقعي آخر هو أن Whitaker يكسر أضلاع المريض كنتيجة لـ CPR المكثفة. قد يبدو كسر الأضلاع قاسية ، ولكن من المساواة في الدورة إذا كنت تفعل CPR بالطريقة التي من المفترض أن يتم ذلك. كما لوحظ في دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الأمراض الصدرية ، فإن 70 ٪ من الأفراد الذين لديهم CPR قاموا بأداءهم قبل وفاتهم يعانون من كسور ضلع. وليس من المستغرب ، بالنظر إلى أن CPR يجب أن يكون قويًا ، وليس مؤقتًا وضعيفًا. خلاف ذلك ، لن تكون الضغط قادرة على الوصول إلى القلب وربما تتسبب في مواصلة الضخ.
هل هذا يعني أن بيت هو مرآة لإدارات الطوارئ في العالم الحقيقي؟ من غير المرجح لا يزال هوليوود ، بعد كل شيء. ومع ذلك ، فإنه يمثل على الأقل بعض الحقائق للعلاج المنقذ للحياة.