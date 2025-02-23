تقريبا يحصل بيت على إجراءات الطوارئ الشائعة الصحيح

غالبًا ما تكون البرامج التلفزيونية حول المستشفيات والموظفين الطبيين مرتفعة للترفيه والضوء على الأصالة. خذ كأس استخدام مزيل الرجفان للمرضى المسطح ، على سبيل المثال. وقال الدكتور Snehalata Topgi ، وهو طبيب في Paradocs Worldwide ، لـ Insider في عام 2019 إن هذه الأنواع من المشاهد تجعله يضحك. لماذا؟ لا يتم استخدام مزيل الرجفان أبدًا في هذه الأنواع من حالات الخط المسطح ، لأن هذه ليست طريقة عمل مزيل الرجفان. قد تجعلك قراءة الملاحظات مثل الدكتور توبجي تتساءل عما إذا كانت الدراما الطبية دقيقة بشكل معتدل – أو إذا كانت ملفقة من قبل الكتاب الخياليين. في حين أن بعض البرامج خيالية بلا شك ، فإن البعض الآخر على الأقل يشبهون في الواقع. وهذا يشمل بيت.

مراجعة نسر 2025 حول Pitt تهتز إلى أن “إيقاع المكان يتعلق بالمشاكل المتداخلة التي لا تلين ، على كل مقياس من كشط بسيط إلى صدمة عنيفة تهدد الحياة.” و 2025 لوس أنجلوس تايمز تدعي أن لديها “طاقة مقنعة”. ولكن هل يمكن لـ PIT أن تتجاوز PAS الطبية المصنوعة من أجل التليفزيون والتي تم فرضها على المشاهدين للأجيال؟ نعم ، على الأقل في الحلقة الثالثة ، عندما يبدأ طالب الطب ، دينيس ويتاكر ، في إعطاء مريض CPR ، يمكن القول إنه أحد الإجراءات الطبية الأكثر شيوعًا. في البداية ، يذهب بسرعة كبيرة ولكن سرعان ما نصحه زميله بأداء ضغطه بوتيرة أكثر منهجية ، كل ذلك في حين أن لعبة “STAYIN” على قيد الحياة “على قيد الحياة.