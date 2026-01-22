تقفز احتمالات بطولة العالم لميتس بعد إضافة بو بيشيت وفريدي بيرالتا

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ديفيد ستيرنز يطبخ، وخطوط الرهان تتفاعل.

على حد تعبير كاتب العمود في نيويورك بوست جويل شيرمان، بدأ رئيس عمليات البيسبول في ميتس “تسوية جميع الأعمال العائلية” من خلال التداول مع لويس روبرت جونيور وفريدي بيرالتا وتوبياس مايرز، والتوقيع مع بو بيشيت لإعادة صياغة القائمة بأكملها تقريبًا.

تحرك فريق Mets قليلاً في احتمالات الفائز بالبطولة العالمية، حيث انتقل من 15/1 إلى 14/1 على الرهان، بينما تحرك الطامحون لـ Bichette أيضًا في الاتجاه المعاكس.

شهد كل من The Phillies و Blue Jays انخفاض احتمالات فوزهما في بطولة العالم من 12/1 إلى 14/1 بعد فشل الأول في التوقيع ورآه الأخير يغادر.

يظل فريق Dodgers هو المرشح الأوفر حظًا حيث +225 مرشحًا لثلاثة خث كأبطال لبطولة العالم.

كل الطرق في الدوري الوطني تؤدي إلى هوليوود الآن ومن الآن فصاعدًا، لذلك من المحتمل أن تحصل على بعض الاحتمالات المثيرة لأي فريق في هذا الدوري ليس فريق دودجرز.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يكون فريق ميتس ثاني أفضل فريق في الدوري الوطني على الرغم من مجموعة التحركات لإعادة تشكيل قائمتهم.

احتمالات بطولة العالم 2026

فريق احتمال المراوغون +225 يانكيز +900 ميتس 14/1 فيليز 14/1 البحارة 14/1 بلو جايز 14/1 الشجعان 15/1 ريد سوكس 16/1 أستروس 16/1 الأشبال 18/1 برورز 18/1 بادريس 18/1 الأوريولز 20/1 النمور 25/1 رينجرز 25/1 الصعاب عبر theScore Bet

مجموعة كارلوس ميدوزا ليست هي المرشحة للفوز بالقسم، حيث تأتي بفارق +200، وتعادل مع الشجعان وخلف فيليز المفضل عند +170.

يعد فريق فيليز أيضًا ثاني المرشحين للفوز بالدوري الوطني، عند +700، بينما يظل بريفز وميتس عند +800 احتمال.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

كانت فيلادلفيا تأمل سابقًا في الحصول على Bichette ولكن بعد ازدراء كايل تاكر لميتس والتوقيع مع دودجرز، تحول ستيرنز بسرعة إلى Bichette وأحضره إلى Flushing.

استدار المدير العام لشركة Phillies Dave Dombrowski وأعاد توقيع الماسك JT Realmuto على عقد مدته ثلاث سنوات، والذي من الواضح أنه لم يُنظر إليه على أنه محور كبير، وفقًا لأسواق المراهنة.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.