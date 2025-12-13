تقنية المدرسة القديمة التي تهيمن على اتجاهات عيد الميلاد هذا العام

لا شيء يعيد مشاعر الحنين تلك تمامًا مثل العطلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بديكور منزلك الاحتفالي. هناك شيء مريح جدًا في هذا الوقت من العام يعيدنا إلى ذكريات أعياد الميلاد الماضية، وغالبًا ما يؤثر علينا لإعادة النظر في بعض الاتجاهات القديمة التي تحتضن تلك المشاعر مرة أخرى. هناك الكثير من ديكورات عيد الميلاد القديمة التي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير، بدءًا من الإضاءة والزخارف وحتى الأكاليل والأقواس الكلاسيكية. ومع ذلك، يبدو أنه قد يكون حظك أفضل في العثور على أحدث اتجاهات بيوت العطلات في صناديق التخزين القديمة أو أسواق إعادة البيع لديك مقارنة بأرفف المتاجر الكبرى. أحد أكبر خيارات التصميم التي نشهدها في موسم العطلات هو الاختيار المريح والمألوف لدمج أنماط اللحاف العتيقة في الديكور لمظهر عيد الميلاد في المدرسة القديمة. تحدث المصمم Sierra Troisky مع Better Homes & Gardens عن عودة العطلة هذه، مشيرًا إلى “أجواءهم المريحة والتقليدية والعاطفية … والديكور التقليدي هو الحال في هذا العام”، مضيفًا أن هذه التصميمات “يمكن دمجها في ديكور عطلتك في شكل تنورة شجرة عيد الميلاد أو تعليق جدار Advent،” من بين لهجات أخرى مثل الرميات.
العديد من اتجاهات عيد الميلاد القديمة هذه هي مظاهر تنطبق على الديكور الاحتفالي على وجه التحديد، ولكن بعض القطع المبطنة يمكن أن تبدو ذات صلة بعد العطلات. يؤثر هذا الاتجاه بشكل كبير على خيارات الديكور في هذا الوقت من العام، ويجلب لنا الكثير من الإلهام للديكور الموسمي. بينما تقوم بإعداد منزلك لوقت عيد الميلاد وتجمعات العطلات، قد يكون من المفيد إيجاد طرق لإضفاء مظهر محبب على الألحفة المريحة.
أقمشة مبطنة احتفالية
من الترقيع الذي يبعث على الحنين إلى الزخارف العتيقة، حان الوقت لنسيان شراء ديكور جديد لعيد الميلاد – هذا الاتجاه القديم يهيمن بالكامل. فيما يتعلق باتجاه ديكور لحاف العطلات، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن يكون أصحاب المنازل متحمسين لإعادة المظهر إلى الوراء. في وقت سابق من هذا العام، بدأت الألحفة العتيقة في الظهور مرة أخرى باعتبارها مفضلة أنيقة بين المصممين، وليس فقط كطبقات مريحة لليالي الباردة، ولكن كنسيج مفيد ومرن يمكن استخدامه كبطانيات ووسائد وحتى ديكور للحوائط. والآن بعد أن أصبحت الأعياد على قدم وساق، يصل هذا النهج إلى آفاق احتفالية جديدة. عندما نرى هذه الأقمشة، فإنها تذكرنا بتلك الذكريات الحنينية للديكورات الداخلية الدافئة وتلك الألحفة المصنوعة يدويًا والمصنوعة بالحب التي ربما كنا نحتضنها في منزل أجدادنا – وما هو أفضل وقت لاحتضان تلك المشاعر المريحة من عيد الميلاد؟ يتألق هذا الاتجاه حقًا في هذا الوقت من العام، ومن السهل الحصول عليه من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر التحف وربما حتى صناديق التخزين القديمة.
في حين أن خياطة اللحف قد تكون أسلوب ديكور قديم الطراز، إلا أنها أيضًا متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق من حيث الألوان والأنماط والجماليات. هناك تصميمات محايدة للحد الأدنى، وأنماط نابضة بالحياة للحد الأقصى، ومجموعة متنوعة من الخيارات بين النقيضين. ستضيف العديد من الأنماط بعدًا إلى تصميمك من خلال استخدام الشكل مع الأنماط التقليدية مثل الدواليب أو الكتل ذات التسع قطع، مع دمج لوحات الألوان الواضحة التي تساهم في المخطط العام للمساحة الخاصة بك. إن حقيقة أن هذه التصميمات تبدو حاليًا عتيقة وعصرية تثبت مدى كون هذا النمط خالدًا، لذا فإن جلب بعض الألحفة إلى مجموعتك يمكن أن يؤتي ثماره لسنوات قادمة.
طرق للعمل على الاتجاه في الديكور الخاص بك
الآن بعد أن أصبحت الألحفة قطعة اللكنة المنزلية العصرية التي تعود إلى عقود من الزمن والتي سترغب في انتزاعها من متجر التوفير، فلا بد أن تلاحظ المزيد من الفرص لدمجها في ديكور عطلتك. على شجرتك، يمكنك أن تصبح ماهرًا باستخدام الزخارف المصنوعة يدويًا وتنانير الأشجار، أو إعادة توجيه الاتجاه إلى عباءتك، وتعليق إكليل أو جوارب مبطنة بعناية. إذا كنت تفضل الإدلاء ببيان مع التصميم الخاص بك بدلاً من وضعه في جرعات صغيرة، فيمكن أن يكون اللحاف الكبير الملون إضافة مثالية لفراشك أو غطاء غرفة المعيشة الذي تحتفظ به على مقاعدك.
عندما تحدثت مصممة الديكور الداخلي آشلي ستارك مع Homes & Gardens عن الاتجاه العام لللحاف المرقعة، أعربت عن أنه “يمكن استكماله بشكل جيد بالديكور في نظام ألوان مستوحى من تصميمه”، مضيفة أيضًا أن الأنماط الأكثر جرأة “يمكن أن تكون متوازنة بشكل أفضل مع الألوان المحايدة” للحصول على مظهر أنيق. يمكننا تطبيق هذه النصيحة في العطلات أيضًا – بهدف الحصول على نمط مرح ونابض بالحياة لإضفاء الحيوية على اللوحات البسيطة أو الألوان التي تتماشى مع ديكورنا، سواء كان ذلك اللون الأخضر والأحمر الكلاسيكي، أو الأزرق والأبيض الشتوي. قد تتضمن الأنماط الخاصة بالعطلات زخارف احتفالية مثل قصب الحلوى وأشجار عيد الميلاد، أو يمكنك استهداف نمط أكثر تنوعًا مثل تلك التي تستخدم تكرار نمط LeMoyne Star المكون من 8 نقاط والحنين إلى الماضي. يمكن أن يمتد اتجاه ديكور اللحاف إلى ما بعد العطلات، لذا فإن اختيار نمط هندسي كلاسيكي مع لوحة ألوان قابلة للتكيف، مثل النجوم الحمراء والبيضاء، يمكن أن يساعدك على احتضان النمط بعد العام الجديد.