تقنية المدرسة القديمة التي تهيمن على اتجاهات عيد الميلاد هذا العام

لا شيء يعيد مشاعر الحنين تلك تمامًا مثل العطلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بديكور منزلك الاحتفالي. هناك شيء مريح جدًا في هذا الوقت من العام يعيدنا إلى ذكريات أعياد الميلاد الماضية، وغالبًا ما يؤثر علينا لإعادة النظر في بعض الاتجاهات القديمة التي تحتضن تلك المشاعر مرة أخرى. هناك الكثير من ديكورات عيد الميلاد القديمة التي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير، بدءًا من الإضاءة والزخارف وحتى الأكاليل والأقواس الكلاسيكية. ومع ذلك، يبدو أنه قد يكون حظك أفضل في العثور على أحدث اتجاهات بيوت العطلات في صناديق التخزين القديمة أو أسواق إعادة البيع لديك مقارنة بأرفف المتاجر الكبرى. أحد أكبر خيارات التصميم التي نشهدها في موسم العطلات هو الاختيار المريح والمألوف لدمج أنماط اللحاف العتيقة في الديكور لمظهر عيد الميلاد في المدرسة القديمة. تحدث المصمم Sierra Troisky مع Better Homes & Gardens عن عودة العطلة هذه، مشيرًا إلى “أجواءهم المريحة والتقليدية والعاطفية … والديكور التقليدي هو الحال في هذا العام”، مضيفًا أن هذه التصميمات “يمكن دمجها في ديكور عطلتك في شكل تنورة شجرة عيد الميلاد أو تعليق جدار Advent،” من بين لهجات أخرى مثل الرميات.

العديد من اتجاهات عيد الميلاد القديمة هذه هي مظاهر تنطبق على الديكور الاحتفالي على وجه التحديد، ولكن بعض القطع المبطنة يمكن أن تبدو ذات صلة بعد العطلات. يؤثر هذا الاتجاه بشكل كبير على خيارات الديكور في هذا الوقت من العام، ويجلب لنا الكثير من الإلهام للديكور الموسمي. بينما تقوم بإعداد منزلك لوقت عيد الميلاد وتجمعات العطلات، قد يكون من المفيد إيجاد طرق لإضفاء مظهر محبب على الألحفة المريحة.