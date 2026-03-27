تقنية النمو القديمة التي تحول نبات العنكبوت البسيط إلى عمل فني

تختلف الخطوة الأولى من بين 13 خطوة في فيديو Hawk’s TikTok قليلاً عن دروس كوكيداما الأخرى عبر الإنترنت، والتي توفر وصفة للتربة لاستخدامها في كوكيداما. تتبع هوك النهج الجديد المتمثل في استخدام التربة من وعاء نبات العنكبوت الذي ستزرعه، والذي يبدو أنه يعمل بشكل جيد. للحصول على قاعدة تربة جديدة، استخدم كوبين من تربة التأصيص أو تربة البونساي الممزوجة بالخث أو السماد مع الخث. ثم يضيف هوك الماء إلى التربة. أدخل الماء تدريجيًا جدًا حتى لا تضيف الكثير وينتهي بك الأمر بالطين السائل.

كيفية صنع كوكيداما! لقد كنت أرغب في صنع واحدة من هذه لفترة من الوقت! لدي واحدة اشتريتها من دفيئة محلية وأحبها. يحتوي هذا على نبات Pilea وهو معلق في وضع مستقيم. قررت أن أصنع واحدة مقلوبة باستخدام نبات العنكبوت. اتضح لطيف جداً! لقد حصلت على بعض المساعدة من ابنتي الكبرى. لقد سجلت هذا الفيديو وأعادت لف وظيفتي بالخيوط. مضحك جداً. ♥♥ 1. إزالة التربة من النبات. 2. ضعي التربة في وعاء وأضيفي إليها الماء. 3. نخلط التربة والماء ليمتزجوا ثم نشكل كرة. 4. اكسر الكرة إلى نصفين وضع جذور النبات بين الجانبين. 5. الضغط! 6. انقع الطحالب في الماء ثم اعصر الماء الزائد. 7. ضع الطحلب على سطح العمل وضع الكرة في المنتصف. 8. لف الطحلب حول الكرة واضغط عليها! 9. لف الكرة بالخيوط. 10. اقلب رأسًا على عقب واربط قطعة من سلك الصيد عليه. 11. شنق واستمتع !! 12. انقعي الكرة في الماء مرة واحدة في الأسبوع لمدة 15 دقيقة.

ثم يشكل هوك التربة بقوة على شكل كرة. يقترح بعض أصحاب الأعمال اليدوية رمي كرة التربة في الهواء لاختبار ما إذا كانت ستبقى متماسكة أم لا. بعد ذلك، يكسر هوك الكرة إلى نصفين ويدس جذور نبات العنكبوت بين النصفين ويضغط الكرة معًا لتأمين الجذور. لتطبيق الطحلب، يستخدم معظم أصحاب الأعمال اليدوية في كوكيداما، بما في ذلك هوك، طحالب الطحالب. بعد نقع الطحلب في الماء والضغط على الفائض، يضع هوك الطحالب مقلوبة لأسفل ويلفها بالكامل حول كرة التربة.

هناك طريقتان أكثر شيوعًا لتثبيت الكرة معًا – مرئية وغير مرئية. لا يحب بعض أصحاب الأعمال اليدوية المظهر التقليدي للخيوط الملفوفة حول الكرة ويستخدمون بدلاً من ذلك خط صيد أحادي الخيط. في كلتا الطريقتين، يتم لف المادة عدة مرات في جميع الاتجاهات حول الكرة. تستخدم هوك خيوطًا لكوكيداما الخاصة بها، وتسليم المهمة إلى ابنتها، التي تبتكر تصميمًا متناسقًا وجذابًا للخيوط، وربط الخيوط وقطعها عند الانتهاء.