تقنية النمو القديمة التي تحول نبات العنكبوت البسيط إلى عمل فني

ماذا يحدث عندما يجتمع فن الزراعة الياباني الذي يعود تاريخه إلى قرون مع نبات منزلي شائع وسهل العناية؟ استكشفت Tiktokker Kristy Hawk هذا التقارب في مقطع فيديو مليء بالحيوية عام 2025 يوضح كيفية زراعة نبات العنكبوت (Chlorophytum comosum) باستخدام هذا الفن القديم. الكلمات اليابانية التي تسمي هذه التقنية تصفها بشكل مثالي. “كوكي” تعني “الطحالب”، و”داما” تعني “كرة”، وكوكيداما هو فن استخدام الكرة المغطاة بالطحالب كوعاء لزراعة النباتات. وكما يظهر فيديو TikTok، يمكنك تحويل نبات العنكبوت إلى فن بستاني باستخدام طريقة كوكيداما؛ يعتبر نبات العنكبوت المجعد المتنوع الذي يستخدمه هوك مثيرًا بشكل خاص في شكل كوكيداما.
بينما يمكنك استخدام نباتات الربيع المزهرة لنباتات كوكيداما أو غيرها من النباتات، فإن خيارات الرعاية السهلة هي الأفضل لنباتات كوكيداماس – ونباتات العنكبوت تناسب الفاتورة. تظهر نباتات العنكبوت في قوائم متعددة من النباتات الموصى بها لعلاج كوكيداما ويُشار إليها بشكل خاص كخيار جيد للمبتدئين في كوكيداما.
كيفية إنشاء كوكيداما لنبات العنكبوت الخاص بك
تختلف الخطوة الأولى من بين 13 خطوة في فيديو Hawk’s TikTok قليلاً عن دروس كوكيداما الأخرى عبر الإنترنت، والتي توفر وصفة للتربة لاستخدامها في كوكيداما. تتبع هوك النهج الجديد المتمثل في استخدام التربة من وعاء نبات العنكبوت الذي ستزرعه، والذي يبدو أنه يعمل بشكل جيد. للحصول على قاعدة تربة جديدة، استخدم كوبين من تربة التأصيص أو تربة البونساي الممزوجة بالخث أو السماد مع الخث. ثم يضيف هوك الماء إلى التربة. أدخل الماء تدريجيًا جدًا حتى لا تضيف الكثير وينتهي بك الأمر بالطين السائل.
كيفية صنع كوكيداما! لقد كنت أرغب في صنع واحدة من هذه لفترة من الوقت! لدي واحدة اشتريتها من دفيئة محلية وأحبها. يحتوي هذا على نبات Pilea وهو معلق في وضع مستقيم. قررت أن أصنع واحدة مقلوبة باستخدام نبات العنكبوت. اتضح لطيف جدا! لقد حصلت على بعض المساعدة من ابنتي الكبرى. لقد سجلت هذا الفيديو وأعادت لف وظيفتي بالخيوط. مضحك جداً. ♥♥ 1. إزالة التربة من النبات. 2. ضعي التربة في وعاء وأضيفي إليها الماء. 3. نخلط التربة والماء ليمتزجوا ثم نشكل كرة. 4. اكسر الكرة إلى نصفين وضع جذور النبات بين الجانبين. 5. الضغط! 6. انقع الطحالب في الماء ثم اعصر الماء الزائد. 7. ضع الطحلب على سطح العمل وضع الكرة في المنتصف. 8. لف الطحلب حول الكرة واضغط عليها! 9. لف الكرة بالخيوط. 10. اقلب رأسًا على عقب واربط قطعة من سلك الصيد عليه. 11. شنق واستمتع !! 12. انقعي الكرة في الماء مرة واحدة في الأسبوع لمدة 15 دقيقة. #نبات #كوكيداما #نباتات #نبات_العنكبوت #كيفية #اصنع بنفسك #أسلوب حياة كريستي
ثم يشكل هوك التربة بقوة على شكل كرة. يقترح بعض أصحاب الأعمال اليدوية رمي كرة التربة في الهواء لاختبار ما إذا كانت ستبقى متماسكة أم لا. بعد ذلك، يكسر هوك الكرة إلى نصفين ويدس جذور نبات العنكبوت بين النصفين ويضغط الكرة معًا لتأمين الجذور. لتطبيق الطحلب، يستخدم معظم أصحاب الأعمال اليدوية في كوكيداما، بما في ذلك هوك، طحالب الطحالب. بعد نقع الطحلب في الماء والضغط على الفائض، يضع هوك الطحالب مقلوبة لأسفل ويلفها بالكامل حول كرة التربة.
هناك طريقتان أكثر شيوعًا لتثبيت الكرة معًا – مرئية وغير مرئية. لا يحب بعض أصحاب الأعمال اليدوية المظهر التقليدي للخيوط الملفوفة حول الكرة ويستخدمون بدلاً من ذلك خط صيد أحادي الخيط. في كلتا الطريقتين، يتم لف المادة عدة مرات في جميع الاتجاهات حول الكرة. تستخدم هوك خيوطًا لكوكيداما الخاصة بها، وتسليم المهمة إلى ابنتها، التي تبتكر تصميمًا متناسقًا وجذابًا للخيوط، وربط الخيوط وقطعها عند الانتهاء.
رعاية نبات عنكبوت كوكيداما الخاص بك
أنهى هوك المشروع عن طريق ربط خط الصيد بأسفل كوكيداما وتعليقه مع نبات العنكبوت رأسًا على عقب. كوكيداماس هي البديل المثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة حيث يمكن تعليقها بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة. تُعرف Kokedamas المعلقة في مجموعة باسم حديقة السلسلة. في حين أن كوكيداماس هي من بين المزارع المعلقة المذهلة التي يمكنك صنعها بنفسك لإضفاء الحيوية على منزلك، إلا أنه ليس عليك تعليق منزلك. يمكنك بدلاً من ذلك عرضه على طبق أو وعاء شفاف أو خشبي أو أي عدد من أفكارك الخاصة لعرض نبات العنكبوت الرائع الخاص بك.
لا يغطي فيديو هوك كيفية العناية بالكوكيداماس، لكنه ليس بالأمر الصعب. ضع أو علق كوكيداما في ضوء متوسط إلى ساطع. الماء بانتظام عندما يشير ذلك إلى جفاف التربة. على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية التربة، تحقق من وزن الكرة لتعرف متى تسقى، لأن الخفة تعني نباتًا جافًا. انقعي الكوكيداما الجافة في الماء لمدة تصل إلى 10 دقائق واتركي الماء الزائد يصفى. تسميد شهريا بالسماد السائل المضاف إلى مياه الري.
بشكل دوري، سيحتاج نبات عنكبوت كوكيداما الخاص بك إلى كوكيداما أكبر لاستيعاب النمو. أحد التحذيرات بشأن نباتات العنكبوت في كوكيداما – أنها تطور جذورًا سميكة درنية، وهي رائعة لتخزين المياه، ولكنها قد تعني أن نبات العنكبوت الخاص بك سيحتاج إلى الانتقال إلى كوكيداما أكبر في كثير من الأحيان أكثر من بعض النباتات.