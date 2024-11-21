تقنية اليقظة الذهنية التي يمكن أن تزيد من طول العمر وتساعدك على العيش حتى 100 عام

يبحث الجميع عن ينبوع الشباب – ممارسة التمارين الرياضية أو كريم البشرة أو النظام الغذائي الذي يعد بطول العمر. يمكن أن تؤدي سنوات من التوتر والنوم المتقطع إلى حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني ومشاكل معرفية في وقت لاحق من الحياة. حتى لو كانت الجينات الجيدة تساعدك على العيش لفترة أطول، فأنت تريد أيضًا التأكد من أن تلك السنوات تتمتع بنوعية حياة صحية.

أصبح التأمل والوعي الذهني أكثر انتشارًا في الخمسين عامًا الماضية، مما ساعد الناس على تقليل التوتر والقلق. اكتشف الباحثون الآن أن ممارسات التأمل يمكن أن تقلل من شيخوخة الخلايا والتدهور المعرفي، مما يساعدك على العيش بشكل جيد والعيش لفترة أطول.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity أن ممارسة مجموعة من أوضاع اليوغا وتمارين التنفس والتأمل لمدة 12 أسبوعًا تقلل من علامات تلف الحمض النووي والإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما أدت هذه الممارسات إلى تحسين طول عمر الخلايا والمزاج وصحة الدماغ.

على الرغم من أن العديد من أنواع التأمل يمكن أن تحسن وظيفتك الإدراكية وتقلل من شيخوخة الخلايا، إلا أن التأمل المحب واللطف هو أحد الأساليب التي يمكن أن تزيد من طول العمر حتى لو كنت مبتدئًا.