تقنية اليقظة الذهنية التي يمكن أن تزيد من طول العمر وتساعدك على العيش حتى 100 عام

يبحث الجميع عن ينبوع الشباب – ممارسة التمارين الرياضية أو كريم البشرة أو النظام الغذائي الذي يعد بطول العمر. يمكن أن تؤدي سنوات من التوتر والنوم المتقطع إلى حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني ومشاكل معرفية في وقت لاحق من الحياة. حتى لو كانت الجينات الجيدة تساعدك على العيش لفترة أطول، فأنت تريد أيضًا التأكد من أن تلك السنوات تتمتع بنوعية حياة صحية.
أصبح التأمل والوعي الذهني أكثر انتشارًا في الخمسين عامًا الماضية، مما ساعد الناس على تقليل التوتر والقلق. اكتشف الباحثون الآن أن ممارسات التأمل يمكن أن تقلل من شيخوخة الخلايا والتدهور المعرفي، مما يساعدك على العيش بشكل جيد والعيش لفترة أطول.
على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity أن ممارسة مجموعة من أوضاع اليوغا وتمارين التنفس والتأمل لمدة 12 أسبوعًا تقلل من علامات تلف الحمض النووي والإجهاد التأكسدي والالتهابات. كما أدت هذه الممارسات إلى تحسين طول عمر الخلايا والمزاج وصحة الدماغ.
على الرغم من أن العديد من أنواع التأمل يمكن أن تحسن وظيفتك الإدراكية وتقلل من شيخوخة الخلايا، إلا أن التأمل المحب واللطف هو أحد الأساليب التي يمكن أن تزيد من طول العمر حتى لو كنت مبتدئًا.
فوائد التأمل المحب واللطف
يمكن لعقلك أن يغرق بسرعة في حفرة من السلبية، وهذا يمكن أن يؤثر على حالتك المزاجية وعلاقاتك مع الآخرين. إن التأمل المحب واللطف والتأمل الرحيم يجعلك تنمي أفكارًا إيجابية تجاه نفسك والآخرين – بما في ذلك الأشخاص الذين قد لا تحبهم. وهذا يحسن علاقاتك مع الآخرين، وهو أحد العوامل الرئيسية للشيخوخة الصحية. وفقًا لمقال نُشر عام 2012 في مجلة Clinical Psychology Review، فإن التأمل المحب واللطف والتأمل الرحيم ينشطان مناطق دماغك التي تتضمن المعالجة العاطفية والتعاطف.
في دراسة أجريت عام 2022 في مجلة علم الشيخوخة السريري، شارك 24 من كبار السن في ممارسة تأمل الرحمة لمدة 10 أسابيع. وفي نهاية الدراسة، زرع المتأملون مشاعر الحب والثقة مع تقليل التوتر والإرهاق. في دراسة أجريت عام 2019 في علم الغدد الصماء العصبية، كان لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 64 عامًا والذين مارسوا التأمل المحب واللطف لمدة 12 أسبوعًا، قصرًا أقل في التيلوميرات الخاصة بهم. التيلوميرات عبارة عن أغطية واقية في نهايات الحمض النووي الخاص بك، وهي تقصر بمرور الوقت بسبب الشيخوخة والتوتر وعوامل نمط الحياة الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن التأمل المحب واللطف يبطئ شيخوخة الخلايا.
كيفية ممارسة التأمل المحب واللطف
التأمل المحب واللطف له جذور في البوذية، ويهدف إلى مساعدتك على ترسيخ الصفات الخيرية مثل الرحمة والفرح والهدوء. كما يسعى أيضًا إلى مساعدتك على تحسين تركيزك من خلال توجيه أربعة تطلعات نحو نفسك والآخرين.
ابدأ بالجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح، ويمكنك اختيار موسيقى خفيفة للمساعدة في ضبط النغمة. يمكنك أيضًا أن تأخذ بعض الأنفاس العميقة والبطيئة، مع التركيز على توسيع وتقليص الحجاب الحاجز. قل أو أهمس لنفسك: “أتمنى أن أكون سعيدًا”، وتوقف للحظة قبل أن تكررها. والتمني الثاني هو “أتمنى السلامة”. فكر فيما تعنيه السلامة بالنسبة لك، ثم كرر ذلك. والطموح الثالث هو “أن أكون هادئا في الجسد والعقل”، ويتبعه الطموح الرابع “أن أكون مطمئنا ومطمئنا”. خذ الوقت الذي تريده في التحدث عن هذه التطلعات بينما تسمح للعطف والمحبة بالبناء بداخلك. ثم، في المرحلة الثانية، قم بمراجعة كل طموح مرة أخرى، وتوجيه التطلعات نحو شخص تحبه، مثل طفل أو أحد الوالدين أو الزوج. المرحلة الثالثة هي أن تتذكر شخصًا لا يثير أي مشاعر إيجابية أو سلبية. المرحلة الرابعة توجه التطلعات نحو الشخص الذي بينك وبينه صراع. هذه المرحلة يمكن أن تكون صعبة. تنهي التأمل بتوجيه التطلعات نحو العالم بقول شيء مثل، “أتمنى أن تكون جميع الكائنات سعيدة…”
لا يجب أن يكون اللطف المحب بمثابة جلسة تأمل رسمية. يمكنك التأمل كل يوم أثناء الجلوس عند إشارة المرور أو الانتظار في عيادة الطبيب.