تقول إيمان شومبيرت إن ليكرز وقع مع جوناثان كومينجا

يسعى فريق لوس أنجلوس ليكرز للتعاقد مع المهاجم الحر جوناثان كومينجا، لكن يبدو أن تصريحات إيمان شومبيرت الأخيرة تشير إلى نتيجة واحدة.

في البودكاست Shump Street، ناقش شمس شارانيا، أحد المطلعين على الدوري الاميركي للمحترفين، وكالة NBA الحرة مع اللاعب السابق.

وتحولت المحادثة نحو ليكرز، حيث قال شومبيرت خطأً إن الفريق قد وقع بالفعل صفقة مع كومينجا.

“اعتقدت أن كومينجا ذهب إلى لوس أنجلوس؟” قال شومبيرت.

أجاب شارانيا على الفور: “هذا لم يتم بعد”.

دخل فريق ليكرز فترة الوكالة المجانية بأكثر من 52 مليون دولار من مساحة الحد الأقصى، لكنه سرعان ما فقد المرونة المالية بعد التوقيع مع ووكر كيسلر وساندرو ماموكيلاشفيلي وكولين سيكستون وكيفون لوني وكوينتين غرايمز.

الآن، يعمل المدير العام Rob Pelinka على إضافة Kuminga باعتباره القطعة المفقودة في القائمة. لكن هذه المهمة صعبة نظرًا لأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يسعى للحصول على صفقة أكثر ربحًا من عرض ليكرز الحالي المطروح على الطاولة.

وبحسب ما ورد عرض فريق ليكرز على كومينجا صفقة يكسب فيها 10 ملايين دولار سنويًا. لقد قدم الفريق دورًا مرصعًا بالنجوم لكومينجا كجناح أساسي جنبًا إلى جنب مع لوكا دونسيتش، لكن الصفقة الحالية ستجعل المهاجم يكسب أقل من ماموكيلاشفيلي وغرايمز، اللذين من المقرر أن يكسبا 13 مليون دولار سنويًا.

من المقرر أن يكون أحد اللاعبين لاعبًا على مقاعد البدلاء.

وبالتالي، يريد كومينجا كسب المزيد قبل الانضمام إلى فريق ليكرز في تينسلتاون.

لدى فريق ليكرز سبل محدودة للاستحواذ على كومينجا، لكن أتلانتا هوكس منفتحون على توقيع وتداول محتمل مع لوس أنجلوس. أفاد خوبي برايس من كاليفورنيا بوست أن هوكس على استعداد لإرسال كومينجا إلى ليكرز مقابل جاريد فاندربيلت ومقايضة ليكرز في الجولة الأولى لعام 2032.

بعد أول 48 ساعة نشطة في الوكالة المجانية، لم يُحدث فريق ليكرز منذ ذلك الحين سوى القليل من الضجيج في السوق. في حين أن التحدي الذي يواجه بيلينكا هو إيجاد طريقة مبتكرة للتعاقد مع كومينجا، فمن الواضح أن قائمة ليكرز لا تزال غير مكتملة كما هي.