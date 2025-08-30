تقول الدراسة إن هذا الملحق الشائع يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع على ذاكرتك

يتيح لك التمسك بقدراتك الإدراكية لأطول فترة ممكنة أن تتذكر الذكريات العزيزة ، واتخاذ قرارات مستنيرة ، وحتى تعلم مهارات جديدة جيدًا في سنواتك الذهبية. بعد كل شيء ، إنها أسطورة تختفي المرونة العصبية مع تقدمك في العمر. طالما أن عقلك لا يزال يتمتع بصحة جيدة ، يمكنك إطعامها باستمرار لتنمية معرفتك (عبر Mayo Clinic).
وفقًا لذلك ، قد ترغب في التحدث مع طبيبك حول طرق لدعم القوى المعرفية الخاصة بك. وقد تكون إحدى الطرق هي تدليل الأمعاء بمواد متوفرة على نطاق واسع تسمى bifidobacterium.
كما يقترح لقبها ، فإن bifidobacterium هو نوع من البكتيريا. ومع ذلك ، فهي بكتيريا “جيدة” مقابل البكتيريا “السيئة” التي يمكن أن تجعلك مريضًا. على وجه التحديد ، إنها بكتيريا تحدث بشكل طبيعي موجود في الجهاز المعوي البشري. تعمل البكتيريا البكتيرية كبروبيوتيك ، حيث تساعد في الهضم وربما تساعد جسمك في تجنب القضايا الطبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (من الحكمة أن تفعل ما يمكنك فعله لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب) والسمنة. وقد تلعب Bifidobacteria أيضًا دورًا في إبقاء عقلك يعمل على المستويات المثلى.
تم عرض العلاقة المحتملة بين البكتيريا Bifidobacteria والحدة العقلية وتأثيرات الذاكرة غير المتوقعة في دراسة 2024 في الاتصالات الطبيعة. استكشفت الدراسة آثار تناول مكملات مسحوق البروتين ومسحوق البروتين لمدة 12 أسبوعًا على الأفراد الأكبر سناً دون أمراض إدراك معروفة. كان كل فرد تم إعطاؤه الملحق توأمًا تم إعطاء شقيقه وهميًا على نفس الإطار الزمني.
قد تكون القدرات المعرفية متجذرة في ميكروبيوم الأمعاء
بحلول نهاية الدراسة ، سجل الأفراد الذين أخذوا مكملات Bifidobacterium أعلى في اختبارات الإدراك من أشقائهم التوأم. بالإضافة إلى ذلك ، كان لديهم كميات أعلى من البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء. لذلك ، خلصت الدراسة إلى أن البكتيريا التي أثرت على الميكروبيوم الأمعاء التي تؤثر على الصحة بطريقة أنتجت نتيجة عقلية إيجابية.
لم تكن هذه الدراسة أول تجربة سريرية تظهر أدلة لدعم البكتيريا في سياق علاقة البطن الدماغ. استكشفت تجربة عام 2022 في مجلة مرض الزهايمر آثار تناول مكملات Bifidobacterium اليومية على الأشخاص البالغين الذين يعانون من مشاكل إدراكية محتملة. بعد 24 أسبوعًا ، أظهرت أدمغة الموضوعات ضمورًا أقل مما كان متوقعًا. وبالتالي ، أوصت التجربة بإمكانية استخدام Bifidobacteria كعلاج علاجي للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف.
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك البكتيريا في شكل تكميلي أو غذائي (على سبيل المثال ، الكفير ، كيمتشي ، مخلل الملفوف ، الزبادي) قد يعزز مزاجك ، وليس فقط ذاكرتك. نظرت تجربة عام 2015 في الدماغ والسلوك والمناعة في ما إذا كان يستهلك مكملات بروبيوتيك التي تحتوي على البكتيريا ذات البكتيريا والمواد الأخرى أن تساعد في تقليل التفكير السلبي لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج. على مدى أربعة أسابيع ، شارك 20 موضوعًا في تدخل شمل جرعات بروبيوتيك. بحلول نهاية التدخل ، عانى الأشخاص بشكل جماعي من عدوان أقل والقلق المتعلق بالحزن.