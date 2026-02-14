تقول المدرسة إن باركر كينغستون المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب لم يعد طالبًا في جامعة بريغهام يونغ

قالت جامعة بريجهام يونج يوم الجمعة إن المتلقي المتميز باركر كينجستون لم يعد طالبًا في مدرسة يوتا الخاصة بعد أن تم القبض عليه هذا الأسبوع بتهمة جناية اغتصاب من الدرجة الأولى.

ومثل كينغستون، 21 عامًا، لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة في سانت جورج، حيث يقول المدعون إن امرأة كانت تبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت أخبرت الضباط أن كينغستون اعتدى عليها في منزلها في فبراير الماضي.

وقال جيري جايجر، المدعي العام لمقاطعة واشنطن، إنه تم القبض عليه بعد تحقيق دام عامًا جمع فيه المحققون الأدلة الرقمية والطب الشرعي وأجروا مقابلات مع الشهود.

وقال القاضي جون والتون خلال الجلسة: “لقد وجدت بأدلة واضحة ومقنعة أن السيد كينغستون كان يشكل خطراً على المجتمع”.

ومع ذلك، سمح والتون بالإفراج عن كينغستون يوم الجمعة بكفالة قدرها 100 ألف دولار مع دفع 10 آلاف دولار نقدًا على الفور إلى المحكمة بعد أن تم احتجازه في البداية بدون كفالة.

ووافقت محامية الدفاع، كارا تانغارو، على أنه لا يمكن لكينغستون أن يكون على اتصال مع متهمته أو أي شهود محتملين، ويجب عليه الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وسيرتدي جهاز مراقبة الكاحل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لضمان عدم عودته إلى مقاطعة يوتا بجنوب غرب البلاد، باستثناء المثول أمام المحكمة.

ومثل أمام القاضي عبر رابط فيديو عن بعد من السجن يوم الجمعة.

وفي حالة إدانته، فقد يقضي عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وقال المتحدث باسم BYU جون ماكبرايد إن الإدارة والمدربين لم يكونوا على علم بالتحقيق والادعاءات ضد كينغستون إلا بعد اعتقاله هذا الأسبوع. ورفض الإجابة عما إذا كان كينغستون قد طُرد من المدرسة أم تركها طواعية.

وقالت تانغارو لوكالة أسوشيتد برس ليلة الجمعة إنها لم تتحدث بعد مع جامعة بريغهام يونغ ولا يمكنها التعليق على القضية، بموجب أمر من المحكمة.

أخبر كينغستون شرطة سانت جورج أن “كل النشاط الجنسي” مع المرأة التي تتهمه بالاغتصاب كان “بالتراضي”، وفقًا لإفادة خطية تم الكشف عنها يوم الخميس. وقالت المرأة للمحققين إنها أوضحت لكينغستون قبل مجيئه إلى منزلها أنها لا تريد ممارسة الجنس معه، وطلبت منه التوقف عدة مرات عندما بدأ ممارسة الجنس، بحسب الإفادة الخطية.

BYU، الجامعة الرائدة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والمعروفة على نطاق واسع باسم كنيسة المورمون، لديها قانون شرف صارم للطلاب يحظر جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بين رجل وامرأة. أولئك الذين ينتهكونه يمكن أن يواجهوا الإيقاف، وبالنسبة للرياضيين، فإنهم يجلسون على مقاعد البدلاء لعدة أسابيع.

اختار كبار الرياضيين الآخرين بما في ذلك لاعب الوسط في تولين جيك ريتزلاف مغادرة BYU عندما واجهوا إيقافًا طويلًا لانتهاكهم ميثاق الشرف.

كان كينغستون هو المتلقي الرائد في BYU الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 25 فبراير/شباط المقبل.