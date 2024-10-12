تقول جوانا جاينز إن حيل الديكور هذه ستضيف الدفء إلى مساحتك الخاصة

جوانا جاينز هي ملكة الراحة. سواء كانت تعيش أحلامها في الحصول على المعشبة في Magnolia Silos أو تضغط على الزهور الموجودة في كوخها الوردي الذي تم تجديده مؤخرًا، فإن Gaines تعرف شيئًا أو اثنين عن كيفية جعل المساحة تشعر بالراحة والترحيب. على الرغم من أنها قد تكون مشهورة بمساعدتها في الدخول في عصر بيوت المزرعة، فقد تبنت جاينز منذ ذلك الحين لوحات ألوان أكثر ثراءً في جميع أنحاء خط الطلاء المستوحى من Fixer Upper وداخل ملكية أحلامها الخاصة، وهي مزرعة من القرن التاسع عشر تقع على مساحة 40 فدانًا من الأرض . يعد اللون أحد أسهل الطرق لإضافة الدفء إلى المساحة. “النغمات الغنية واللهجات الداكنة تقدم بيانًا قويًا مع خلق بيئة مريحة للغاية” ، كتب جاينز في “Homebody: دليل لإنشاء مساحات لا تريد مغادرتها أبدًا”. وتضيف: “على الرغم من أن ألوان الطلاء الداكنة قد تبدو مخيفة، إلا أنها يمكن أن تضيف جرعة فورية من الدفء”.
من استخدام اللون الأخضر الداكن على اللسان والأخدود في كوخها، على غرار Cottage Grove من مجموعة Magnolia Home الخاصة بها، إلى اللون الأزرق العميق في Shotgun House الشهير من الموسم الثالث من Fixer Upper، يعد طلاء الجدران بلون جريء أحد أفضل حيل الديكور المفضلة لدى جاينز والتي تجعل أي غرفة تشعر بالدفء على الفور.
يمكن أيضًا أن تضيف اللمسات الملمس والمعدنية جوًا مريحًا
إلى جانب استخدام نهج التصميم الذكي لجوانا جاينز للمقاعد المريحة، إذا كنت تريد أن تجعل منزلك يشعر بالدفء مع بدء انخفاض درجات الحرارة، فضع نصيحتها حول استخدام الملمس واللمسات المعدنية في الاعتبار. في كتابها “Homebody”، اقترحت جاينز أن إضافة السجاد أسفل الطاولات يمكن أن يوفر نسيجًا رقيقًا يدفئ حتى المساحات الأكثر حداثة أو اللوحات المحايدة. يمكن أن يؤدي دمج المعادن أيضًا إلى زيادة العامل المريح. وتضيف: “إن اللمسات النحاسية هي إضافة دافئة وكلاسيكية”.
لا تنس أن الإضاءة غير المباشرة يمكن أن تجعل أي غرفة تشعر بمزيد من الراحة أكثر من أي وقت مضى. قام مؤسس ماجنوليا بتنظيم مجموعة إضاءة تتضمن ظلال منسوجة وقواعد مصابيح طينية ترابية وزجاج الحليب. يمكنك الحصول على مظهر مماثل بسعر أقل على أمازون باستخدام مصباح أرضي Blume 66 بوصة طويل القامة من النحاس المصقول والأبيض الحليبي مقابل 84 دولارًا أو مصباح طاولة وعاء السيراميك Nourison 23 بوصة مقابل 76 دولارًا.
عندما أصدرت جاينز أغنية Homebody لأول مرة، قالت لمجلة People إنها شعرت أنها عمل حياتها. من خلال عرض كل أنماط التصميم الممكنة، بدءًا من غرف المزرعة المظلمة مع مدافئ مكشوفة من الطوب إلى الخلوات الهادئة المليئة بالضوء، ذكّرت عشاق الديكور المنزلي بأنه “لا يهم الموسم الذي يكون فيه بالخارج (عندما تظل الغرف) دافئة ومريحة في الداخل”.