تقول جوانا جاينز إن حيل الديكور هذه ستضيف الدفء إلى مساحتك الخاصة

جوانا جاينز هي ملكة الراحة. سواء كانت تعيش أحلامها في الحصول على المعشبة في Magnolia Silos أو تضغط على الزهور الموجودة في كوخها الوردي الذي تم تجديده مؤخرًا، فإن Gaines تعرف شيئًا أو اثنين عن كيفية جعل المساحة تشعر بالراحة والترحيب. على الرغم من أنها قد تكون مشهورة بمساعدتها في الدخول في عصر بيوت المزرعة، فقد تبنت جاينز منذ ذلك الحين لوحات ألوان أكثر ثراءً في جميع أنحاء خط الطلاء المستوحى من Fixer Upper وداخل ملكية أحلامها الخاصة، وهي مزرعة من القرن التاسع عشر تقع على مساحة 40 فدانًا من الأرض . يعد اللون أحد أسهل الطرق لإضافة الدفء إلى المساحة. “النغمات الغنية واللهجات الداكنة تقدم بيانًا قويًا مع خلق بيئة مريحة للغاية” ، كتب جاينز في “Homebody: دليل لإنشاء مساحات لا تريد مغادرتها أبدًا”. وتضيف: “على الرغم من أن ألوان الطلاء الداكنة قد تبدو مخيفة، إلا أنها يمكن أن تضيف جرعة فورية من الدفء”.

من استخدام اللون الأخضر الداكن على اللسان والأخدود في كوخها، على غرار Cottage Grove من مجموعة Magnolia Home الخاصة بها، إلى اللون الأزرق العميق في Shotgun House الشهير من الموسم الثالث من Fixer Upper، يعد طلاء الجدران بلون جريء أحد أفضل حيل الديكور المفضلة لدى جاينز والتي تجعل أي غرفة تشعر بالدفء على الفور.