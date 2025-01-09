تقول ساتو سابالي إنها انتهت من اللعب مع دالاس وينغز في مباراة WNBA المذهلة

انتهى وقت Satou Sabally مع الأجنحة.

أعلنت مهاجمة WNBA All-Star مرتين أنها لعبت آخر مباراة لها مع دالاس خلال توفر وسائل الإعلام لا مثيل لها يوم الخميس، مضيفة أنها تعمل مع الأجنحة للعثور على منزل آخر.

وقالت عندما سألتها مادلين كيني من The Post عن خططها للموسم المقبل: “أنا أعمل مع (منظمة Wings) للعثور على منزل آخر لي، لأنني لعبت بالفعل مباراتي الأخيرة في دالاس”.

“وأنا متحمس فقط. أنا متحمس للوكالة المجانية. أنا قادر على التحدث مع الكثير من اللاعبين خارج الدوري لأنني لم ألعب في فريق مختلف بعد، وأنا متحمس للتعرف عليهم أكثر على المستوى الشخصي – ولكن أيضًا معرفة كيفية تعاملهم مع اللعبة. وأنا أحب إجراء محادثات كرة السلة ومحادثات الذكاء عالية المستوى في كرة السلة حول اللعبة لأعلم أنني مناسب هنا بشكل أفضل في المستقبل.

Sabally، الذي كان الاختيار رقم 2 في مسودة WNBA لعام 2020، هو أحد أفضل الوكلاء المجانيين في هذا الموسم بعد توقيع عقد لمدة عام واحد مع Dallas في يناير الماضي.

ومع ذلك، يمكن للأجنحة استخدام أسمائها الأساسية عليها مما قد يؤدي إلى التوقيع والمقايضة.

قال سابالي: “لقد تواصلت بالفعل مع دالاس عن مدى امتناني لأنهم جعلوا هذا المنزل لي طوال السنوات الماضية”.

تلعب مواطنة نيويورك – التي فازت شقيقتها نيارا سابالي بلقب WNBA مع Liberty الموسم الماضي – مع فريق Phantom BC من دوري كرة السلة للسيدات الذي لا مثيل له 3 × 3 هذا الموسم.

وقالت سابالي عندما سئلت عن إمكانية اللعب مع أختها: “نعم بالطبع”. “في المستقبل سأحب ذلك.”

تحقق مرة أخرى لمعرفة المزيد عن هذه القصة النامية