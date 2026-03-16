تقول كريستينا هاك إن هذا التصميم العصري للبلاكسبلاش يجعل الغرفة تبدو أكبر

تعتبر باكسبلاش واحدة من أبرز الميزات في المطبخ، إلى جانب كونترتوب والخزائن. الغرض الأساسي منه هو توفير حاجز متين للجدار ضد البقع والانسكابات والبخار والشحوم، كل ذلك مع تعزيز جمالية المنطقة الأكثر ازدحامًا في مساحة المطبخ. عند الحديث عن الجماليات، تلعب الخلفية أيضًا دورًا في العمق البصري للمطبخ، حيث تسمح بعض التصميمات والمواد للغرفة بالظهور بشكل أكبر. بالتأكيد، هناك العديد من الطرق، مثل حيل الطلاء، التي يمكن أن تجعل أي منطقة في المنزل تبدو أكبر، ولكن بالنسبة لنجمة HGTV كريستينا هايك، هناك خدعة بسيطة يجب على الجميع مراعاتها إذا كان هدفهم هو خلق وهم مساحة مطبخ أكبر هو تمديد المادة من سطح العمل إلى أعلى الجدار.
“إن تشغيل الخط الخلفي على الحائط بالطريقة التي لم نلفتها فقط يلفت انتباهك، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر، بل يعرض أيضًا العروق الجميلة في البلاطة،” يقول Haack أثناء عرض إعادة تشكيل المطبخ الأنيق في “Christina on the Coast” الموسم 3 الحلقة 3. على مر السنين، جرب Haack العديد من الخيارات لتحقيق بعض من أكثر تصميمات Backsplash المذهلة في تاريخ تجديد المنزل المخصص للتلفزيون. ومع ذلك، بالمقارنة مع أعمالها السابقة التي جمعت بين مواد مختلفة لسطح العمل والجدران، فقد تبنت هاك الاتجاه الموحد للمواد الفردية للأسطح المجاورة. علاوة على ذلك، قامت بتوسيع طول اللوحة بشكل استراتيجي لإنشاء سبلاش باكسبلاش بحجم الجدار.
لماذا تخلق خدعة باكسبلاش العصرية لكريستينا هاك وهم المساحة الموسعة؟
لأطول فترة، بدت العديد من المنازل الأمريكية عالقة ببلاط باكسبلاش قصير. يشجع خيار تصميم المطبخ الجديد لكريستينا هاك أصحاب المنازل على ترك أحد أكثر اتجاهات المنزل التي عفا عليها الزمن وراءهم واختيار بديل يستهلك أكبر قدر ممكن من مساحة الجدار خلف الحوض والموقد. في حلقة “كريستينا على الساحل” حيث عرضت هذا الأسلوب، استخدمت الكوارتز الأبيض مع عروق رمادية لسطح العمل والجدار، مما يغطي كل شبر من الأخير الذي لا تخفيه الخزانات الخشبية وتعوقه النافذة فوق الحوض. كما أنها استخدمت نفس المادة لجزيرة مطبخ الشلال. مثل هذه الاستمرارية المتعمدة في المواد عززت تماسك التصميم، في حين أن حجم الخط الخلفي أعطى الانطباع بأن المطبخ أكبر بكثير من حجمه الفعلي.
لا تحتاج إلى الاستثمار في الكوارتز إذا كنت تنوي اتباع نصيحة هاك، خاصة وأن هذه المادة ليست رخيصة الثمن. يمكنك تنفيذ تصميم باكسبلاش العصري للمطبخ من خلال البحث عن بدائل أرخص مثل الجرانيت والحجر. لأنه من الواضح أن هذه الخدعة ستعمل مع معظم الخيارات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هدفها الرئيسي هو لفت الانتباه وجعلهم يعتقدون أن المساحة أكبر مما تبدو. ومع ذلك، لاحظ أنه إذا كنت لا تريد أن تؤدي خطوط الجص إلى تعطيل الاستمرارية البصرية للبلاط العكسي، فيجب أن تكون المادة عبارة عن لوح وليس بلاطًا.