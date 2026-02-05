تقول Delanie Walker ذات النهاية الضيقة لـ Ex-49ers إن محطة الطاقة ليست مشكلة

سان فرانسيسكو – قد يحتاج مشجعو نينرز الذين يحاولون إلقاء اللوم على محطة توليد الكهرباء في سلسلة الإصابات الأخيرة التي تعرض لها الفريق إلى إيجاد نظرية جديدة لشرح حظهم السيئ.

وقالت ديلاني ووكر، وهي نهاية ضيقة سابقة لعبت مع سان فرانسيسكو من عام 2006 إلى عام 2012، لصحيفة كاليفورنيا بوست يوم الأربعاء إن محطة فرعية بالقرب من مرافق تدريب 49ers في سانتا كلارا، كاليفورنيا ليست على الإطلاق السبب وراء تعرض العديد من نينرز خلال السنوات القليلة الماضية للأذى.

وقال ووكر: “إن محطة الطاقة هذه لا علاقة لها بالإصابات”. “لا يمكن أن يكون للأمر أي علاقة بالإصابات. لو كان للأمر علاقة بالإصابات، لكان الناس قد تعرضوا لإصابات في جميع المنازل الواقعة على الجانب الآخر من الشارع”.

“إنها كرة القدم، سوف تتأذى.”

وقال ووكر – الذي ظهر في Super Bowl LX Radio Row نيابة عن شركة نوفارتيس لتعزيز الوعي بفحص سرطان البروستاتا – إنه يفهم سبب تمسك المشجعين بالنظرية، لكنه لا يرى كيف يمكن أن تكون صحيحة.

قال: “لقد فهمت”. “ولكن، لأكون صادقًا معك، كان هذا موجودًا منذ الثمانينات.

“لقد فازوا بعدة بطولات سوبر بولز. ذهبت إلى سوبر بولز مع فريق 49. لم نتعرض لإصابات كهذه من قبل. لا أعرف سبب حدوث ذلك، لكنني لا أعتقد أن محطة الطاقة هي السبب وراء إصابة اللاعبين”.

شارك مالك Niners، جيد يورك، مشاعر مماثلة في برنامج “Up & Adams” يوم الأربعاء، عندما أخبر كاي آدامز أن محطة الطاقة “موجودة هناك منذ عام 1987”.

“كان جيري رايس هناك. ولا يبدو أن ذلك يؤثر على جيري رايس. ويبدو أن جيري رايس لا يزال بإمكانه اللعب اليوم. لا أعتقد أن هذا أمر يمثل مشكلة حقيقية.”

وأضاف يورك لاحقًا: “أعتقد أنه يمكننا فضح ذلك”.