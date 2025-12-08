تقوم أجهزة الشحن بتنشيط Omarion Hampton من IR لمباراة “Monday Night Football” مع النسور

أوماريون هامبتون يعود إلى فريق بولتس.

أعلن The Chargers أنه تم تنشيط نجمهم الخلفي من الاحتياط المصاب قبل ساعات من مباراة “Monday Night Football” مع النسور.

كان اللاعب الصاعد البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تم اختيار لوس أنجلوس في الجولة الأولى في مسودة NFL لشهر أبريل، خارج التشكيلة منذ مباراة Chargers’ Week 5 ضد Commanders، عندما أصيب بكسر في الكاحل.

خاض هامبتون أفضل مباراتين له في الموسم قبل الإصابة مباشرة، حيث تجاوز إجمالي 100 ياردة من المشاجرة في مباراة الأسبوع الرابع من Chargers ضد العمالقة وإمالة الأسبوع الثالث مع Broncos.

خلال المباراة ضد واشنطن، التي خسرها فريق Chargers، كان لديه 44 ياردة و 26 ياردة قبل النزول.

يمتلك هامبتون 314 ياردة متدفقة واثنين من الهبوط السريع في الموسم، بالإضافة إلى 136 ياردة على 20 عملية صيد.

احتياطي هامبتون، كيماني فيدال، شغل مكانه بشكل مثير للإعجاب، مسجلاً أفضل مباراة له هذا الموسم – 126 ياردة سريعة وهبوط على 25 عربة – الأسبوع الماضي ضد رايدرز.

كشف فريق Chargers أيضًا يوم الاثنين عن حصولهم على المزيد من التعزيزات في الطريق، حيث قاموا بتنشيط الركض الخلفي حسن هاسكينز ورجل الخط الدفاعي Otito Ogbonnia من IR من أجل المواجهة الكبيرة “MNF” في ملعب SoFi.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

في هذه الأثناء، يبدو أن لاعب الوسط جاستن هربرت لا يزال في طريقه للعب على الرغم من حاجته لعملية جراحية لإصلاح اليد المكسورة التي أصيب بها أثناء الفوز على لاس فيغاس.

بنتيجة 8-4، أصبح لوس أنجلوس هو المصنف رقم 6 في سباق التصفيات الآسيوية. يتوجه النسور أيضًا إلى المباراة بنتيجة 8-4، على الرغم من أنهم يتصدرون حاليًا ترتيب NFC East.