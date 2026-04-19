تقوم أمازون ببيع حوض الطيور الذي يضيف لمسة من النزوة إلى الحديقة

يعد وجود الطيور في حديقتك أمرًا جيدًا كشكل من أشكال طارد الآفات الطبيعي ووسيلة لتقدير الطبيعة بكل مجدها. إحدى الطرق لجذب الطيور إلى منزلك هي منحها مكانًا للترطيب والاستحمام – وهذا هو الغرض من حمامات الطيور. عند إضافة حمام الطيور إلى حديقتك، فمن المحتمل أنك تريد حمامًا يناسب جمالك. وإذا كنت تبحث عن واحدة تساعدك على إضافة لمسة من النزوة، فإن حمام الطيور الخزفي LuxenHome مقاس 23 بوصة يناسب الفاتورة.
يضيف حمام الطيور الفريد هذا متعة فورية إلى حديقتك من خلال التفاصيل المعقدة في الحوض وحول القاعدة، بالإضافة إلى اللمسة النهائية اللامعة للسيراميك. يتوفر حمام الطيور الخزفي هذا على أمازون بـ 11 لونًا وتصميمًا، ويبدأ بسعر 104.99 دولارًا. يبلغ طول القطعة 22.83 بوصة، وعمقها 18.11 بوصة، وعرضها 18.11 بوصة. من أجل الاستقرار، فإنه يحتوي على بعض الوزن، حيث يصل إلى 18.3 رطلاً. ولتسهيل عملية التنظيف، يمكن إزالة الوعاء نفسه من القاعدة.
تتميز نسخة Jade Green من حمام الطيور هذا بنمط أوراق منحوتة في الحوض وكرمة مورقة تمتد أعلى القاعدة لإضفاء مظهر غريب على هذه القطعة، مع السماح لها أيضًا بالعمل داخل حديقتك. هناك تشطيب زجاجي فوق السيراميك يهدف إلى توفير مادة متينة لحمام الطيور الذي يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يلمع بها التزجيج في ضوء الشمس تجعل هذه القطعة جذابة لطيور الطيور المحلية.
يتم الإشادة بحمام الطيور الساحر هذا لكونه قويًا وملفتًا للنظر
يمكن أن يكون حمام الطيور الخزفي LuxenHome مثاليًا لمن يبحث عن جذب الطيور إلى فناء منزله. حصل على تصنيف 4.4 نجوم مع أكثر من 100 تقييم، ويبدو أنه يقدم جاذبية بصرية، على الرغم من وجود بعض التعليقات المختلطة حول المتانة. يبدو أن العديد من المراجعين يحبون حقًا الطريقة التي يبدو بها حمام الطيور هذا في حديقتهم، حيث يقول البعض إنه يمتزج بشكل جيد بينما يشعر الآخرون بأنه يبرز كنقطة محورية.
في مراجعة متعمقة من فئة الخمس نجوم، تحدث أحد المشترين المعتمدين عن جانب متانة هذه القطعة، فضلاً عن الشكل الذي تبدو عليه. بدأوا بالقول: “إن اللمسات النهائية من السيراميك المصقول والنمط التفصيلي يمنحها مظهرًا أنيقًا وجذابًا حقًا. إنها تضيف لمسة زخرفية إلى الفناء بينما لا تزال تمتزج بشكل جيد مع النباتات والديكور الخارجي.” وأضاف المراجع أن حمام الطيور هذا “يبدو متينًا وجيد الصنع. مادة السيراميك سميكة وقوية، وقاعدة التمثال تحافظ على ثباته حتى في الرياح الخفيفة. ولا يبدو رخيصًا أو خفيف الوزن.” شعرت مراجعة أخرى من فئة الخمس نجوم أن الصور لم تنصف حمام الطيور، “حمام الطيور ذو نوعية جيدة جدًا لحديقتي! أحب اللون والحجم … أجمل شخصيًا.”
ومع ذلك، كانت هناك بعض المراجعات التي ركزت على الجانب السلبي أو اثنين من حمام الطيور هذا. وصفت مراجعة بنجمة واحدة حمام الطيور بأنه “حساس للغاية”، مشيرة إلى أنه “في المرة الأولى التي ضربه فيها راكون على القاعدة تحطمت إلى ثلاث قطع.” أشارت مراجعة أخرى بنجمة واحدة إلى أن “الجزء العلوي بدأ في الانهيار”.