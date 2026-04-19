تقوم أمازون ببيع حوض الطيور الذي يضيف لمسة من النزوة إلى الحديقة

يعد وجود الطيور في حديقتك أمرًا جيدًا كشكل من أشكال طارد الآفات الطبيعي ووسيلة لتقدير الطبيعة بكل مجدها. إحدى الطرق لجذب الطيور إلى منزلك هي منحها مكانًا للترطيب والاستحمام – وهذا هو الغرض من حمامات الطيور. عند إضافة حمام الطيور إلى حديقتك، فمن المحتمل أنك تريد حمامًا يناسب جمالك. وإذا كنت تبحث عن واحدة تساعدك على إضافة لمسة من النزوة، فإن حمام الطيور الخزفي LuxenHome مقاس 23 بوصة يناسب الفاتورة.

يضيف حمام الطيور الفريد هذا متعة فورية إلى حديقتك من خلال التفاصيل المعقدة في الحوض وحول القاعدة، بالإضافة إلى اللمسة النهائية اللامعة للسيراميك. يتوفر حمام الطيور الخزفي هذا على أمازون بـ 11 لونًا وتصميمًا، ويبدأ بسعر 104.99 دولارًا. يبلغ طول القطعة 22.83 بوصة، وعمقها 18.11 بوصة، وعرضها 18.11 بوصة. من أجل الاستقرار، فإنه يحتوي على بعض الوزن، حيث يصل إلى 18.3 رطلاً. ولتسهيل عملية التنظيف، يمكن إزالة الوعاء نفسه من القاعدة.

تتميز نسخة Jade Green من حمام الطيور هذا بنمط أوراق منحوتة في الحوض وكرمة مورقة تمتد أعلى القاعدة لإضفاء مظهر غريب على هذه القطعة، مع السماح لها أيضًا بالعمل داخل حديقتك. هناك تشطيب زجاجي فوق السيراميك يهدف إلى توفير مادة متينة لحمام الطيور الذي يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يلمع بها التزجيج في ضوء الشمس تجعل هذه القطعة جذابة لطيور الطيور المحلية.