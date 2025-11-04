من 120.4 مليون دولار لبنة البناء إلى خارج المبنى.

أكد برايان كوستيلو من صحيفة The Post أن الطائرات قامت بتبادل نجم ركن الظهير Sauce Gardner مع فريق Colts، في مقابل اختيارين من الجولة الأولى في مباراة مذهلة في دوري كرة القدم الأمريكية يوم الثلاثاء – بعد أقل من أربعة أشهر من توقيعه على تمديد لمدة أربع سنوات ليصبح على ما يبدو جزءًا رئيسيًا من عصر آرون جلين.

ولكن بعد البداية بنتيجة 1-7، بدأت عملية بيع جانج جرين المحتملة في الموعد النهائي بواحد من أفضل اللاعبين في الدوري، حيث أضاف فريق كولتس – المصنف رقم 1 حاليًا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم – إلى دفاعهم من أجل جولة فاصلة محتملة.

تحقق مرة أخرى للحصول على مزيد من التحديثات حول هذه القصة المتطورة.