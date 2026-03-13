تقوم سانت لويس بتمديد مرشح التدريب الساخن جوش شيرتز – كما تبدأ عمليات البحث في سيراكيوز وبروفيدنس

لن يأتي أفضل مرشح لتدريب كرة السلة للرجال لإنقاذ مدرستك.

وافق مدرب سانت لويس، جوش شيرتز، من حيث المبدأ على تمديد البقاء في البرنامج، حسبما أعلن المدير الرياضي كريس ماي، الجمعة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتأتي هذه الاتفاقية وسط تكهنات واسعة النطاق بأن شيرتز كان من الممكن أن يكون المرشح الأول للافتتاحات مثل سيراكيوز وبروفيدنس.

انتقل سيراكيوز من أدريان أوتري في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين أقال بروفيدنس رسميًا كيم إنجليش يوم الجمعة، بعد يوم واحد من خسارته أمام سانت جون في بطولة بيج إيست.

شيرتز هو فقط في موسمه الخامس كمدرب رئيسي لكنه أظهر أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته التدريبية، ربما إلى مؤتمر السلطة.

هذا الموسم، قاد فريق بيليكينز إلى لقب الموسم العادي في أتلانتيك-10 في حملته الثانية فقط، وأصبح الفريق الآن 28-4 بعد فوزه يوم الجمعة 88-81 على جورج واشنطن في الدور ربع النهائي للمؤتمر.

وصل فريق هذا العام إلى المركز 18 في استطلاعات الرأي في عودة المدرسة إلى التصنيف الوطني لأول مرة منذ خمسة مواسم.

من المتوقع أن يكون سانت لويس هو المصنف رقم 10 في بطولة NCAA، وفقًا لتوقعات ESPN قبل قائمة يوم الجمعة، والتي ستكون أول ظهور له في Big Dance وأول طعم للمدرسة لـ March Madness منذ حملة 2018-19.

يبلغ عمر شيرتز 46-19 عامًا خلال العامين اللذين قضاهما في البرنامج.

قبل سانت لويس، أمضى شيرتز ثلاث سنوات مع ولاية إنديانا.

لقد ذهب 11-20 في عامه الأول قبل أن يرتد 23-13 في موسمه الثاني وأخيراً 32-7 عام تضمن لقب الموسم العادي في حملته الثالثة والأخيرة.

خسارة 84-80 أمام دريك في بطولة المؤتمر في ذلك الموسم منعت شيرتز من التدريب في بطولة NCAA لأول مرة.

استمتع Schertz أيضًا بمسيرة قوية مع Division II Lincoln Memorial.

أثناء بحث سيراكيوز وبروفيدنس وآخرين، استأجرت ولاية كانساس كيسي ألكسندر من بلمونت لبدء ما سيكون بالتأكيد دورة تدريب محمومة.