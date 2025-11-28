تقوم لويزيانا مونرو بتعيين SJ Tuohy من عائلة “The Blind Side” في الإعلان التالي

رياضة
تقوم لويزيانا مونرو بتعيين SJ Tuohy من عائلة "The Blind Side" في الإعلان التالي

من المتوقع أن يتم تعيين SJ Tuohy، الذي صور جاي هيد شخصيته في فيلم The Blind Side باعتباره ابن شون ولي آن توهي، من قبل لويزيانا مونرو كمدير رياضي قادم، وفقًا لتقارير متعددة.

يعمل توهي، البالغ من العمر 32 عامًا، حاليًا في أورال روبرتس كنائب مدير التطوير الرياضي.

قبل أورال روبرتس، عمل توهي أيضًا كمدير تنفيذي لـ The Kingdom NIL في UCF، والمدير الرياضي المساعد ورئيس طاقم كرة القدم في الفرسان، ومساعد مدير ألعاب القوى ومدير عمليات كرة القدم في Liberty والمدير المساعد لعمليات كرة القدم وموظفي اللاعبين في أركنساس، وفقًا لصفحته الذاتية.

في فيلم The Blind Side، الذي يستند إلى كتاب لمايكل لويس، أصبحت علاقة توهي الشابة مع لاعب خط الهجوم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي مايكل أوهير جزءًا من قصة طريق أوهير إلى الكلية.

رفع أوهير، الذي قضى ثماني سنوات في اتحاد كرة القدم الأميركي عبر فترات مع فريق Ravens وTitans وPanthers، دعوى قضائية ضد والدي Tuohy في عام 2023 زاعمًا أنهم لم يتبنوه بشكل قانوني مطلقًا وأنهم استخدموا الوصاية – التي أعطت Tuohys السلطة لاتخاذ قرارات نيابة عن Oher – لأخذ عائدات الفيلم منه.

تم إنهاء الوصاية – التي لم تسمح لأوهير باتخاذ قرارات طبية أو توقيع العقود بمفرده، وفقًا لـ NPR – في سبتمبر 2023.

وجاء في ملف أوهير، وفقًا لقصة ESPN وقت رفع الدعوى: “كذبة تبني مايكل هي كذبة قام عليها المحافظون المشاركون، لي آن توهي وشون توهي، بإثراء أنفسهم على حساب جناحهم، الموقع أدناه مايكل أوهير”. “اكتشف مايكل أوهير هذه الكذبة مما أثار استياءه وإحراجه في فبراير من عام 2023، عندما علم أن الوصاية التي وافق عليها على أساس أن ذلك سيجعله عضوًا في عائلة توهي، لم توفر له في الواقع أي علاقة عائلية مع آل توهي”.

في ملف في ذلك الوقت، أنكرت عائلة توهي “بشدة” هذه المزاعم، وقالت إن “المستجيبين مستعدون وراغبون وقادرون على إنهاء الوصاية بالموافقة في أي وقت”، وفقًا لقصة ESPN في ذلك الوقت.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية