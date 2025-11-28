تقوم لويزيانا مونرو بتعيين SJ Tuohy من عائلة “The Blind Side” في الإعلان التالي

من المتوقع أن يتم تعيين SJ Tuohy، الذي صور جاي هيد شخصيته في فيلم The Blind Side باعتباره ابن شون ولي آن توهي، من قبل لويزيانا مونرو كمدير رياضي قادم، وفقًا لتقارير متعددة.

يعمل توهي، البالغ من العمر 32 عامًا، حاليًا في أورال روبرتس كنائب مدير التطوير الرياضي.

قبل أورال روبرتس، عمل توهي أيضًا كمدير تنفيذي لـ The Kingdom NIL في UCF، والمدير الرياضي المساعد ورئيس طاقم كرة القدم في الفرسان، ومساعد مدير ألعاب القوى ومدير عمليات كرة القدم في Liberty والمدير المساعد لعمليات كرة القدم وموظفي اللاعبين في أركنساس، وفقًا لصفحته الذاتية.

في فيلم The Blind Side، الذي يستند إلى كتاب لمايكل لويس، أصبحت علاقة توهي الشابة مع لاعب خط الهجوم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي مايكل أوهير جزءًا من قصة طريق أوهير إلى الكلية.

رفع أوهير، الذي قضى ثماني سنوات في اتحاد كرة القدم الأميركي عبر فترات مع فريق Ravens وTitans وPanthers، دعوى قضائية ضد والدي Tuohy في عام 2023 زاعمًا أنهم لم يتبنوه بشكل قانوني مطلقًا وأنهم استخدموا الوصاية – التي أعطت Tuohys السلطة لاتخاذ قرارات نيابة عن Oher – لأخذ عائدات الفيلم منه.

تم إنهاء الوصاية – التي لم تسمح لأوهير باتخاذ قرارات طبية أو توقيع العقود بمفرده، وفقًا لـ NPR – في سبتمبر 2023.

وجاء في ملف أوهير، وفقًا لقصة ESPN وقت رفع الدعوى: “كذبة تبني مايكل هي كذبة قام عليها المحافظون المشاركون، لي آن توهي وشون توهي، بإثراء أنفسهم على حساب جناحهم، الموقع أدناه مايكل أوهير”. “اكتشف مايكل أوهير هذه الكذبة مما أثار استياءه وإحراجه في فبراير من عام 2023، عندما علم أن الوصاية التي وافق عليها على أساس أن ذلك سيجعله عضوًا في عائلة توهي، لم توفر له في الواقع أي علاقة عائلية مع آل توهي”.

في ملف في ذلك الوقت، أنكرت عائلة توهي “بشدة” هذه المزاعم، وقالت إن “المستجيبين مستعدون وراغبون وقادرون على إنهاء الوصاية بالموافقة في أي وقت”، وفقًا لقصة ESPN في ذلك الوقت.