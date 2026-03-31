تقييم الظهور الأول للموسم لروكي ساساكي

في هذه الحلقة من The Dodgers Post، يشرح جاك هاريس وديلان هيرنانديز الأسبوع الافتتاحي لحملة دودجرز لعام 2026، وظهور روكي ساساكي للموسم الأول ليلة الإثنين.

إنهم يناقشون مدى التقدم الذي أظهره ساساكي في دوره الذي يزيد عن أربعة، وبداية جولة واحدة ضد كليفلاند جارديان، وما إذا كان هذا شيئًا يمكنه البناء عليه بعد أدائه الضعيف في التدريب الربيعي.

في وقت لاحق، ناقش الثنائي بداية الفريق 3-1 لهذا الموسم، وما إذا كان الأداء البطيء من الهجوم حتى هذه اللحظة هو سبب للقلق المحتمل.

كما أنهم يقدمون وجهة نظرهم حول مدخل الملعب الجديد الأقرب لإدوين دياز المليء بالبوق، بالإضافة إلى الوقائع المنظورة الأخرى التي برزت في الأيام الأولى للموسم.

كل ذلك وأكثر، مع بدء الموسم العادي أخيرًا.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

