تكاليف Blunder Dansby Swanson الفظيعة التي يتكبدها الأشبال في خسارة حادة إلى Reds

سوف يطارد Dansby Swanson من خلال هذا الخطأ الذي يدير القاعدة لفترة قصيرة.

غاب عن شبلز شورتستوب الحصول على قدمه في القاعدة الأولى في الشوط السابع بعد أن ضرب المروحية إلى القاعدة الثالثة ويبدو أنه تغلب على الرمية ، وبالتالي القيادة في سباق اللعبة.

ومع ذلك ، تحولت الإثارة بسرعة إلى العذاب والكفر بعد الطعن في المسرحية ، وأظهرت مراجعة الفيديو أنه لم يحصل على قدمه على الحقيبة في الوقت المناسب ، مما أدى إلى الخروج النهائي من الشوط وإنكار الجري.

كان هذا الركض لا يلوح في الأفق لأن الأشبال لم يتمكنوا من التغلب على هذا العجز المدار في خسارته في المنزل 3-2 والذي أسقطهم ثلاث مباريات خلف Brewers في NL Central.

وقال سوانسون للصحفيين عن الخاطئة: “شعرت أنني كنت قصيرًا قليلاً. لم أكن أعتقد أنني كنت قصيرًا كما كانت إعادة التشغيل”.

“أعلم أنني لمستها في مرحلة ما ، لم أكن أعرف متى في هذه العملية. لا أعرف ما إذا كنت قد فعلت ذلك في حياتي في حياتي ، لأكون صادقًا. توقيت مؤسف جدًا في الليل.”

لو لمست سوانسون القاعدة وحصل على المكالمة ، لكانت هذه هي المرة الثانية في اللعبة التي كان قد صعدها كبيرة للأشبال عندما يحتاجون إليها.

لقد ساعد الأشبال في محو عجز مبكر في الجزء السفلي من الشوط الثالث عندما سجل جولة على أرضه على أرضه مع شيكاغو ، 1-0.

كان الانفجار الذي يديره دورانه هو المدى السابع عشر على أرضه هذا الموسم وأعطى الأشبال الصدارة.

قام Elly de la Cruz بربط RBI بمضاعفة في المباراة في الشوط السادس وضرب TJ Friedl أغنية في الجزء العلوي من السابع لإعطاء Reds الصدارة.

يمتلك The Cubs (65-47) مكان البطاقة البرية في NL ، في حين أن Reds (59-54) هي ثلاث مباريات خلف Padres للمركز الثالث والأخير.