تكريم أسطورة نيويورك بوست راي كيريسون من قبل قاعة مشاهير سباق الخيل

تم اختيار راي كريسون، الذي غطى كل ركن من أركان سباق الخيل لصحيفة نيويورك بوست من عام 1977 إلى عام 2013، في قائمة الشرف لوسائل الإعلام جو هيرش في قاعة مشاهير السباق الوطنية.

كما سيتم تكريم كاتب العشب إدوارد إل بوين والمصور تشارلز سي سي كوك.

توفي كريسون، الذي تعهد بـ “حماية المراهن بقيمة 2 دولار”، في عام 2022 عن عمر يناهز 92 عامًا. وكان أحد أكثر المراسلين احترامًا في هذه الرياضة، حيث استحوذ على إثارة سباقات الخيول الأصيلة بالإضافة إلى جانبها المظلم.

كان راي هو الشخص المطلع على بواطن الأمور خلال “العصر الذهبي” لسباق الخيل.

حضر 32 كنتاكي ديربي.

رأى مبارزة مؤكدة وأليدار على الامتداد في عام 1978 بلمونت ستيكس. لقد كان هناك عندما فاز سياتل سلو بالتاج الثلاثي ثم بعد 37 عامًا عندما قطع الفرعون الأمريكي الجفاف الذي بدا إلى الأبد.

لقد كان في مكان الحادث عندما أزعج Coastal العرض المذهل. عندما انهارت الكاريزمية في بلمونت. عندما تم سحب بيج براون. عندما تغلب فيكتوري جالوب على Real Quiet في فوز على مر العصور.

غطت الأسطورة المدربين الأسطوريين بوب بافرت ودي واين لوكاس عندما كانا مدربين مبتدئين. شاهدت الدراجين العظماء بما في ذلك Angel Cordero وJorge Velazquez وBill Shoemaker وJerry Bailey وLaffit Pincay Jr. وSteve Cauthen وPat Day وBraulio Baeza وأحد مفضلاتي الشخصية، Eddie Maple، يعودون مبتسمين إلى دائرة الفائزين.

حضر كريسون بطولة كأس المربيين الافتتاحية في عام 1984 والعديد منها بعد ذلك.

يلقي راي الضوء على الجانب القبيح لرياضة الملوك أيضًا. لقد فرك أقرانه في الصحافة، وكذلك صناعة السباقات، بطريقة خاطئة عندما كشف فضيحة في عامه الأول في The Post.

في حين أن معظم كتاب الأعمدة كانوا في الأساس وكلاء دعاية، فقد سمح كيريسون للقراء بالتعرف على حل قبيح في بلمونت بارك. تسابق سينزانو، الفائز بالرهانات، تحت اسم ليبون، الذي كان يشبه سينزانو لكنه كان مدعيًا ضعيف الإنجاز. فاز سينزانو بفارق 57-1. لا، هذا المراهن البالغ من العمر 17 عامًا بقيمة 2 دولار لم يكن لديه سينزانو في ذلك اليوم.

تم ترشيح كريسون لجائزة بوليتزر لتقاريره الاستقصائية المتميزة.

قال باتريك كريسون، ابن راي، عن ذلك بأفضل شكل: “لم يكن شخصًا يستسلم وكان المقامرون يعشقونه لأنه كان يساندهم. كانت لديه ثقة هادئة به. دافع لا هوادة فيه للعثور على الحقيقة، وكشفها، والتأكد من حصول اللاعب على هزة عادلة”.