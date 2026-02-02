تكريم جرامي 2026 لأوزي أوزبورن كان التوديع القاتل الذي يستحقه

في حين أن حفل توزيع جوائز جرامي غالبًا ما يتجاهل الموسيقيين المشهورين على نطاق واسع، فإن حفل توزيع جوائز جرامي في الأول من فبراير 2026 كان صحيحًا بالنسبة للعديد من أيقونات الموسيقى الذين توفوا في العام السابق – وخاصة الرائد أوزي أوزبورن، مغني Black Sabbath وسيد ورائد موسيقى الهيفي ميتال بلا منازع. تم تقديم مقطع عرض الجوائز الأساسي، “In Memoriam”، كعرض تقديمي متعدد المستويات للموسيقى الحية. بدأت ريبا ماكنتاير الحفل بفرقة من نجوم الريف حيث ظهرت أسماء ووجوه شخصيات مختلفة ومتنوعة في صناعة الموسيقى على الشاشة، واختتمت لورين هيل المقطع باحتفال بهيج لأساطير السول الساقطة مثل روبرتا فلاك ودانجيلو. وفي المنتصف، صعدت فرقة هارد روك العملاقة إلى المسرح لتكريم أوزبورن.

مع انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على أيقونات موسيقى الروك التي يمكن التعرف عليها على الفور والأقل شهرة من خلال الشيرونات التي تظهر على الشاشة: سلاش وداف ماكاغان المحاربان القدامى في فرقة Guns N ‘Roses على الجيتار وجيتار الجهير على التوالي، والمنتج والمتعاون مع أوزبورن أندرو وات أيضًا على الجيتار، وتشاد سميث من فرقة Red Hot Chili Peppers على مجموعة الطبول، والتي تم تزيينها ببساطة بكلمة “OZZY”. وبعد ذلك، انطلقوا وركضوا، مع مغني الراب بوست مالون الذي ركض ليقوم بالغناء، في واحد من أكثر عروض جرامي التي لا تنسى في الذاكرة الحديثة، والذي أنصف موضوعه وتم تمزيقه تمامًا مرة واحدة.