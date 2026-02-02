تكريم جرامي 2026 لأوزي أوزبورن كان التوديع القاتل الذي يستحقه

في حين أن حفل توزيع جوائز جرامي غالبًا ما يتجاهل الموسيقيين المشهورين على نطاق واسع، فإن حفل توزيع جوائز جرامي في الأول من فبراير 2026 كان صحيحًا بالنسبة للعديد من أيقونات الموسيقى الذين توفوا في العام السابق – وخاصة الرائد أوزي أوزبورن، مغني Black Sabbath وسيد ورائد موسيقى الهيفي ميتال بلا منازع. تم تقديم مقطع عرض الجوائز الأساسي، “In Memoriam”، كعرض تقديمي متعدد المستويات للموسيقى الحية. بدأت ريبا ماكنتاير الحفل بفرقة من نجوم الريف حيث ظهرت أسماء ووجوه شخصيات مختلفة ومتنوعة في صناعة الموسيقى على الشاشة، واختتمت لورين هيل المقطع باحتفال بهيج لأساطير السول الساقطة مثل روبرتا فلاك ودانجيلو. وفي المنتصف، صعدت فرقة هارد روك العملاقة إلى المسرح لتكريم أوزبورن.
مع انطلاق صفارات الإنذار، تم التعرف على أيقونات موسيقى الروك التي يمكن التعرف عليها على الفور والأقل شهرة من خلال الشيرونات التي تظهر على الشاشة: سلاش وداف ماكاغان المحاربان القدامى في فرقة Guns N ‘Roses على الجيتار وجيتار الجهير على التوالي، والمنتج والمتعاون مع أوزبورن أندرو وات أيضًا على الجيتار، وتشاد سميث من فرقة Red Hot Chili Peppers على مجموعة الطبول، والتي تم تزيينها ببساطة بكلمة “OZZY”. وبعد ذلك، انطلقوا وركضوا، مع مغني الراب بوست مالون الذي ركض ليقوم بالغناء، في واحد من أكثر عروض جرامي التي لا تنسى في الذاكرة الحديثة، والذي أنصف موضوعه وتم تمزيقه تمامًا مرة واحدة.
دعت فرقة كل النجوم المعتمدة من جرامي War Pigs
لم تعزف مجموعة Ozzy الفائقة إحدى الأغاني المنفردة الكلاسيكية العديدة لـ Ozzy Osbourne، مثل “Crazy Train” أو “Mr. Crowley”. بدلاً من ذلك، قاموا بتمزيق أغنية “War Pigs”، وهي أغنية مظلمة وثقيلة ومواجهة بفخر سجلها أوزبورن مع Black Sabbath في عام 1970. ربما اختار الموسيقيون هذه الأغنية لأنها تحتوي على الكثير من لحظات العرض للجميع؛ ولكن في ضوء الأحداث الجارية، يبدو الأمر وكأنه خيار واعٍ وله دوافع سياسية. “War Pigs” هي نغمة احتجاجية مناهضة للحرب ومناهضة للمؤسسة، ويتناسب أدائها مع العديد من الحاضرين في حفل جرامي الذين يرتدون دبابيس مناهضة لـ ICE أو ينادون بعنف الوكالة في خطابات قبولهم.
على أي حال، كان الأداء المخلص الذي أظهر حبًا واضحًا وعميقًا لأوزبورن ومواده هو الذي سمح أيضًا للموسيقيين الفرديين بالتباهي. جلبت عرموش Post Malone الهادر والمغلي كهرباء واضحة، بينما كاد سميث أن يدمر طبولته عندما ضربها بقوة بينما نجح في إعادة إنشاء إيقاع صعب. ومن أبرز الأحداث الأخرى: المعركة الفردية التنافسية على المقطوعة الموسيقية الشهيرة “War Pigs”. بكى كل من وات وسلاش، وتمتع بوست مالون بالمرح، حيث قام بدس لوحة الفريتس على الجيتار لركوب الخط الفاصل بين اللحن والفوضى.
اعترفت التكريم بمدى خسارة أوزي أوزبورن
لكن هذا التكريم لم يكن لأوزبورن فقط. خلف معركة الجيتار في “War Pigs”، عرضت جوائز جرامي أسماء وصور الأفراد الأكثر مهارة وإثارة من الناحية الفنية الذين ماتوا منذ حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2025. كان من اللطيف كيف حصل بعض عازفي الروك الكلاسيكيين في السبعينيات على صيحاتهم أثناء مقطوعة موسيقية كانت في غرفة القيادة الخاصة بهم – أشخاص مثل ريك ديرينجر، وكليم بيرك من بلوندي، وديفيد جوهانسن من نيويورك دولز، وآيس فريلي من كيس. الصورة الأخيرة: أوزي أوزبورن صغير جدًا.
ومع ذلك، فإن الصورة الأكثر ديمومة وإثارة وتأثيرًا للقطعة ظهرت على شاشاتنا ولمدة دقيقة واحدة، حيث وجدت الكاميرات زوجة أوزبورن واثنين من أطفاله بين الجمهور. كانوا جميعًا يبكون علانية، على ما يبدو من الحزن ومن تدفق الحب. في الحياة، يمكن أن يكون أوزبورن في كثير من الأحيان مجرد فكرة أو صورة كاريكاتورية، وكان من الرائع أن يُظهر حفل جرامي أنه كان أيضًا شخصًا حقيقيًا لم تكن وفاته مجرد خسارة للموسيقى، بل بالنسبة للبعض، خسارة شخصية للغاية.