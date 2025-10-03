تكشف إرين دولان كيف تجعلها فيليز أليك بوهم تعمل على العلاقة

إنها محلل رهان رياضي صاعد في ESPN ، وهو رجل قاسي ثالث نجم مع Phillies – و “بطريقة ما تعمل فقط”.

افتتحت إرين دولان-التي تفاوضت على تجديد عقد متعدد السنوات مع الزعيم العالمي في سبتمبر-عن علاقة أليك بوهم في مقابلة واسعة النطاق مع The Post بعد الحفاظ على الأمور الخاصة إلى حد ما لبعض الوقت.

وقال دولان ، 29 عامًا ، عن حياتهما في نظر الجمهور: “أعتقد أن الشيء الأكبر هو أنه من الجيد أن يكون هناك شخص ما في نفس المساحة التي تفهمك (و) يحصل عليها”. “لديه جدول مجنون. لدي جدول مجنون … أعرف أن الأمور ستكون مختلفة من حيث ، سيكون لديه يوم يوم الاثنين أو الخميس ، وسأحظى بيوم يوم الأربعاء. إنه في كل مكان ، لكنه يعمل بطريقة ما.

“عندما يكون في موسمه المزدحم ، لست كذلك – وعندما أكون في موسمي المزدحم ، فهو ليس كذلك. لذا ، إنه مجرد عمل موازنة. لكنه الأفضل. إنه لأمر رائع أن يكون لديك شخص ما في ركنك ، ومرة ​​أخرى ، يحصل على النقد والضغط اليومي الذي تتعرض له. لأنه لا يمكن أن يرتبط الكثير من الناس بذلك.”

قدم دولان وبوم ، اللذين شاعهما أنهما زوجان منذ أوائل العام الماضي ، علاقتهما في فبراير ، عندما حضروا سوبر بول 2025 في نيو أورليانز ، كما هو موضح في الصور على Instagram.

كانت مواطنة مقاطعة ديلاوير ، التي كانت من محبي إيجلز إيجلز ، في Super Bowl تعمل لدى ESPN ، وأخذت بوهم ، 29 عامًا ، معها إلى اللعبة الكبيرة-فاز نسور 40-22 على القبائل.

يتطلع Dolan إلى دعم عام 2024 All-Star و Phillies في تصفيات MLB لهذا العام-حيث يبدأ NLDS بين Phillies و Dodgers Champion World Series يوم السبت في Citizens Bank Park في فيلادلفيا.

وقالت: “سيكون من الممتع الذهاب (إلى الألعاب) في شهر أكتوبر تقريبًا. أنا من محبي Phillies ، لذا فإن هناك لدعمه سيكون رائعًا حقًا”. “رؤية التصفيات لأول مرة – لم أختبر أبدًا الذهاب إلى كل لعبة والسفر معه ، وهذا ، أقصد ، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي. يجب أن أعمل أيضًا.

“إنه لأمر رائع حقًا مشاهدة شخص ما يفعل ما يفعله. وأنا متأكد من أنه العكس ، عندما يراني على شاشة التلفزيون.

خارج العمل ، فإن ليلة التاريخ المثالية لـ Dolan و Bohm هي تلك التي تتضمن الجلوس على الأريكة في سروالها للعروع – في أي مدينة تصادفها.

وقالت: “في نهاية اليوم ، نحن إنسان كبير ولا نفعل أي شيء مميز للغاية”. “كل طاقتنا في العمل. نحن كثيرًا من الخضار في المنزل. نحن أشخاص لا يغادرون المنزل حقًا.”

تتمتع دولان بمشاركة أعمال وراء الكواليس وبعض حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة تيخوك ، حيث تتحدث عن فاندومها في فيلادلفيا الرياضية.

<br />

ومع ذلك ، نظرًا لأن Bohm لا تملك وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن Dolan تدرك ما تنشره عبر الإنترنت

قال دولان: “الأمر أكثر من ذلك ، فأنا فقط أفعل ذلك من أجله لأنه ليس لديه وسائل التواصل الاجتماعي ، والرجل لا يفعل أي شيء” ، قال دولان “إنه رائع”.