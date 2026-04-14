تكشف بيانات WHOOP الخاصة بـ Rory McIlroy عن احتفال الماجستير الجامح

تكشف بيانات WHOOP الخاصة بـ Rory McIlroy عن مدى سيطرته خلال بطولة الماسترز لعام 2026 – ومدى صعوبة احتفاله.

وأظهر جهاز تعقب الصحة القابل للارتداء أنه بعد أربعة أيام متتالية من الاستيقاظ مع بيانات تعافي قوية، استيقظ الشاب البالغ من العمر 36 عامًا صباح الاثنين مع تعافي بنسبة سبعة بالمائة فقط، مما يشير إلى أن ماكلروي على الأرجح قضى وقت متأخر من الليل مع القليل من النوم بعد فوزه بسترته الخضراء الثانية على التوالي.

وتوقع ماكلروي، الذي تراوح معدل ضربات قلبه بين 47 و49 نبضة في الدقيقة خلال البطولة، ليلة طويلة من الاحتفال يوم الأحد.

وقال ماكلروي خلال مؤتمر صحفي بعد فوزه: “إننا نخسر في لعبة الجولف أكثر بكثير مما نفوز به، لذلك أعتقد أنه عندما يأتي الفوز عليك أن تحتفل به على أكمل وجه”. “سأقضي وقتًا ممتعًا الليلة وربما أشعر بألم في رأسي عندما أعود إلى فلوريدا صباح (الاثنين)”.

تم نشر البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مؤسس WHOOP ويل أحمد.

بلغت نسبة تعافي ماكلروي صباح الخميس 89 بالمائة. وانخفضت هذه النسبة إلى 79 في المائة يوم الجمعة، وقفزت إلى 94 في المائة يوم السبت وظلت عند 89 في المائة عند دخول الجولة النهائية.

في نقطة الإنطلاق الثامنة عشرة عندما أضاع الكرة بشكل كبير، ارتفع معدل ضربات قلب ماكلروي إلى 135 نبضة في الدقيقة بينما كان يتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على فوزه.

بالنسبة لحسم الضربة، كان قادرًا على التهدئة قليلاً إلى معدل ضربات القلب البالغ 105 نبضة في الدقيقة.

ثم ارتفع معدل ضربات قلبه إلى 150 نبضة في الدقيقة وهو يهدر احتفالاً.

McIlroy هو مستثمر في WHOOP، وهو ما يفسر على الأرجح سبب إتاحة البيانات للجمهور.

مع فوزه يوم الأحد، أصبح ماكلروي رابع لاعب غولف في التاريخ يفوز بسترات خضراء متتالية، لينضم إلى جاك نيكلوس ونيك فالدو وتايجر وودز، الذين غابوا عن البطولة لأنه يسعى للحصول على علاج مسكن للألم في الخارج بعد اعتقال وثيقة الهوية الوحيدة في 27 مارس.