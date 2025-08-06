تكشف بيج سبيراناك عن سبب كون حياتها التي يرجع تاريخها خارج حدود وسائل التواصل الاجتماعي

Paige Spiranac هو كتاب مفتوح ، ولكن هناك فصل واحد تحتفظ به.

عند المشاركة في سؤال وجواب في Instagram مع المشجعين يوم الثلاثاء ، سُئلت مؤثر الجولف الشهير عن سبب إبقائها على حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وأشارت إلى زواجها الفاشل من المدربة الرياضية ستيفن تينوكو في شرحها.

“لذلك ، كنت متزوجة من قبل” ، بدأت Spiranac في قصة Instagram. “لقد تزوجت من الشباب ، وعندما لم ينجح الأمر ، قررت أنني لم أكن أبدًا ، من أي وقت مضى ، على الإطلاق ، سأشارك حياتي الشخصية على الإنترنت مرة أخرى. ومع ذلك ، حتى يومنا هذا ، بعد عدة سنوات ، لم أكن أتخلى عن هذا الجانب من حياتي ، أو أصدقاء أو عائلة ، ومضايقات ، وتفكر حقًا في أني لم أكن أتحدث علنًا عن هذا الجانب من حياتي ، أو الأصدقاء أو العائلة ، مرة أخرى.”

Spiranac ، 32 ، Wed Tinoco في عام 2018.

بعد مرور أربع سنوات ، أكدت شب ملابس السباحة الرياضية في سؤال وجواب من المعجبين بأنها “لم تعد متزوجة”.

من حماية حياتها الخاصة ، قالت الممثلة “Happy Gilmore 2” إن الأمر كله يتعلق بحماية سلامها.

وقال سبيراناك في قصة Instagram: “المزيد من أجل رفاهي العقلي وعقلاني”. “أنا ضعيف للغاية على الإنترنت ، وأشارك الكثير عن نفسي ، أنا منفتح وصادق للغاية ، وأريد أن أبقي جزءًا صغيرًا من شيء ما بالنسبة لي ، وهذا فقط ما قررت فعله. أعتقد أن الناس سيفترضون ذلك ،” هذا هو السبب في أن الرجال يتبعونك ، ولا تريد أن تفقد جمهورك ، “لا ، حقًا ، هذا هو مجرد حماية علامتي ، ولا يريدون ذلك مطلقًا.

ردد سبيراناك مشاعر مماثلة في الماضي ، مشيرًا إلى أنه عندما تدخل علاقة خاصة إلى الفضاء العام ، يحق للجمهور الحصول على PRY.

وقالت في عام 2022 ، “إن وجود علاقة عامة أمر صعب للغاية ، وبمجرد أن تعرضها على الملأ ، فإنك تمنح الجميع الحق في طرح الأسئلة وعليك الإجابة عليها”.

“… إذا قمت بنشرها حول هذا الموضوع ، وينتهي بي الأمر إلى الانفصال عن هذا الشخص ، ثم يجب أن أتحدث عن الانفصال لأنني مدين بذلك للجميع لأنني نشرت علاقتي.”

في مكان آخر من مشاركة المعجبين يوم الثلاثاء ، أجبت Spiranac على الأسئلة حول لحظتها الفخمة ، والمسارات الوظيفية التي تتجاوز إنشاء المحتوى وتجربتها في العمل على تكملة “Happy Gilmore” التي تم إسقاطها مؤخرًا على Netflix.

“حصلت على إطلاق النار على مشهدي مع آدم ساندلر وهو واحد من أكثر البشر أصالة ، مضحكة ، طيبة ، متواضعة تنسى أنه آدم ساندلر” ، هرب سبيراناك من رجل “هابي جيلمور 2” الرائد.

ظهر سبيراناك في كوميديا الجولف كموظف في متجر للسلع الرياضية الذي يساعد Sandler’s Titular Happy Gilmore مع جهاز محاكاة للجولف.

حضرت العرض الأول للفيلم في نيويورك الشهر الماضي.