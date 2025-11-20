تكشف سوني لي عن أهم ثلاثة أشياء تبحث عنها في الرجل

كشفت لاعبة الجمباز الأولمبية سوني لي عن ثلاثة أشياء ستفوز بقلبها.

خلال ظهورها مؤخرًا على البودكاست “HAHA”، أوضحت لي أنها تحب الرجل الذي يكون مضحكًا ورياضيًا ومهتمًا.

قال لي البالغ من العمر 22 عاماً: “أشعر أن نوعي من الرياضيين”. “أنا أحب الرجل الذكي عاطفياً للغاية لأنني أشعر أن الكثير من الرجال الذين تحدثت إليهم أو التقيت بهم، ينتهي بهم الأمر دائمًا إلى أن يكونوا غير ناضجين للغاية.

“وأنا أقول، أنت أكبر مني بخمس أو ست سنوات وتتصرف بهذه الطريقة. أنا أتصرف أكبر منك.”

أضافت عارضة أزياء Sports Illustrated Swimsuit أنها لن تواعد سوى رجل أكبر منها بخمس سنوات تقريبًا.

وقالت: “أنا أحب الرجل المضحك والشخص الذي يهتم، ليس فقط بي، ولكن بالأشخاص من حولي”. “إذا خرجنا وكنت قلقًا علي فقط، فسأشعر بالجنون لأنني أريدك أن تكون قادرًا على الاعتناء بي وبجميع أصدقائي”.

ضحكت لي عندما سُئلت عن عدد كبير من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لمستخدمين ذكور يتدفقون عليها.

قالت: “أعتقد أن الأمر مضحك حقًا”. “في بعض الأحيان لا أستطيع معرفة ما إذا كان الأمر مجرد مزحة أم أنه حقيقي، لكنه مضحك حقًا بالنسبة لي.

“بصراحة، لقد رأيت الكثير من مقاطع الفيديو. لذا إذا كنت تعتقد أنني لم أرها، فقد رأيتها. أرى كل شيء.

لم تتباطأ لي هذا العام بعد أن فازت بميداليتها الذهبية الثانية في الصيف الماضي في ألعاب باريس.

وفي الشهر الماضي، شاركت في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت في نيويورك.

قبل ذلك، ظهرت لي لأول مرة في مجلة Sports Illustrated Swimsuit في عدد المجلة لعام 2025، والذي صدر في مايو.

وانتقل لي البالغ من العمر 22 عامًا إلى نيويورك بعد الألعاب الأولمبية الصيف الماضي.

منذ ذلك الحين، أصبحت عنصرًا أساسيًا في صف المشاهير في مباريات نيكس في ماديسون سكوير جاردن.