تكشف مونيكا سيلز عن التشخيص مع مرض المناعة الذاتية المزمنة النادرة

لاحظت مونيكا سيلز أولاً أعراض الوهن العضلي الوبائي – وهو مرض المناعة الذاتية العصبية التي ناقشتها خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً مع وكالة أسوشيتيد برس – بينما كانت تتأرجح مضربًا بالطريقة التي فعلت بها عدة مرات أثناء ، وبعدها ، شملت مسيرة تسعة ألقاب كبيرة ومكان في القاعة الدولية للتنس.

“سألعب مع بعض الأطفال أو أفراد الأسرة ، وسأفتقد كرة. كنت مثل ،” نعم ، أرى كرتين “. هذه الأعراض التي لا يمكنك تجاهلها “. “وبالنسبة لي ، هذا هو عندما بدأت هذه الرحلة. واستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعابها حقًا ، والتحدث علانية عن ذلك ، لأنها صعبة. إنها تؤثر على حياتي اليومية كثيرًا.”

وقالت سيلز البالغة من العمر 51 عامًا ، التي فازت بأول كأس رئيسي لها في سن 16 في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1990 ولعبت آخر مباراتها في عام 2003 ، إنها تم تشخيص إصابتها بالوكسان الوهناني قبل ثلاث سنوات وتتحدث علنًا عنها للمرة الأولى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ، والتي تبدأ في 24 أغسطس ، لزيادة الوعي حول ما يعرف باسم MG.

يطلق عليه المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية “مرضًا عصبيًا عضويًا مزمنًا يسبب الضعف في العضلات الطوعية” و “الأكثر تأثيرًا على النساء البالغات الشابات (أقل من 40 عامًا) وأكبر سناً (أكثر من 60 عامًا) ولكن … يمكن أن يحدث في أي عمر ، بما في ذلك الطفولة”.

قالت سيلز إنها لم تسمع أبدًا عن هذه الحالة حتى ترى الطبيب وإحالته إلى طبيب أعصاب بعد ملاحظة أعراض مثل الرؤية المزدوجة والضعف بين ذراعيها – “مجرد نفخ شعري … أصبح صعبًا للغاية” ، كما قالت – وساقيتها.

“عندما تم تشخيص إصابتي ، كنت مثل ،” ماذا؟! “، قال سيلز ، الذي يشارك مع Argenx ، وهي شركة علم المناعة مقرها في هولندا ، لتعزيز حملة GOANT لحملتها الأكبر. “هذا هو المكان الذي – لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية – أتمنى لو كان لدي شخص مثلي يتحدث عن ذلك.”

لقد مرت ثلاثة عقود منذ أن عادت سيلز إلى المنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1995 ، وصلت إلى النهائي ، بعد مرور أكثر من عامين على هجومها من قبل رجل بسكين في بطولة في هامبورغ ، ألمانيا.

قال سيلز عن المشجعين في نيويورك: “الطريقة التي رحبوا بها … بعد طعنتي ، لن أنسى أبدًا”. “هذه هي اللحظات التي تبقى معك.”

تتحدث عن تعلم أن تعيش “طبيعية جديدة” في الوقت الحاضر وتميز صحتها بأنها أخرى في سلسلة من خطوات الحياة التي تتطلب التكيف.

“اضطررت إلى ، من حيث التنس ، على ما أعتقد ، إعادة تعيين-إعادة تعيين شديدة-عدة مرات. أدعو أول إعادة تعيين صعبة عندما أتيت إلى الولايات المتحدة عندما كنت شابًا يبلغ من العمر 13 عامًا (من يوغوسلافيا). لم أتكلم اللغة ؛ تركت عائلتي. وقال سيلز: “كان عليّ أن أقوم بإعادة ضبط ضخمة”.

“وبعد ذلك ، في الحقيقة ، يتم تشخيص إصابته بالوكسان الوهناني: إعادة تعيين أخرى. لكن هناك شيئًا واحدًا ، كما أخبر الأطفال بأنني أوجه:” عليك أن تتكيف دائمًا. هذه الكرة ترتفع ، وعليك فقط أن تتكيف “. “وهذا ما أفعله الآن.”