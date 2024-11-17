تكشف Netflix عن عدد مشاهدات مذهل لمباراة جيك بول ومايك تايسون

رياضة
تكشف Netflix عن عدد مشاهدات مذهل لمباراة جيك بول ومايك تايسون

لم تمنع جميع شكاوى التخزين المؤقت مستخدمي Netflix من الاستماع إلى فوز جيك بول بقرار إجماعي ضد مايك تايسون يوم الجمعة.

أعلنت المنصة أن 60 مليون مستخدم شاهدوا المعركة النهائية مباشرة، بينما شاهد 50 مليونًا أول قتال رئيسي مشترك بين أماندا سيرانو وكاتي تايلور – وهو ما سيجعله على الأرجح الحدث الرياضي النسائي المحترف الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما كتبت Netflix. على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت المنصة في منشور X يوم السبت: “سيطر حدث الملاكمة الضخم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحطم الأرقام القياسية، بل وكان نظام التخزين المؤقت لدينا على الحبال”.

لكن الليلة تضمنت الكثير من العوائق والمشكلات، حيث اشتكى المستخدمون من التخزين المؤقت طوال الليل وأثاروا القلق مع استعداد Netflix لاستضافة زوج من ألعاب NFL في يوم عيد الميلاد الشهر المقبل.

تابع تغطية The Post لقتال بول ضد تايسون

أبلغ Down Detector عن 88000 مشكلة في البث ليلة الجمعة، حيث كتب Dave Portnoy من Barstool Sports على X أنه أصبح “غير قابل للمشاهدة”.

لكن بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من استخدام Netflix، فقد رأوا تايسون، 58 عامًا، يسقط على يد بول – نجم اليوتيوب والملاكمة الصاعد – في أول نزال له منذ عام 2005، حيث تنافس على الرغم من المخاوف الصحية التي دفعت في البداية إلى تأجيل المباراة من يوليو حتى يوليو. جمعة.

في الحدث الرئيسي المشترك، هزم تايلور سيرانو للمرة الثانية على التوالي بقرار آخر مثير للجدل، حيث حكم القضاة الثلاثة بفوز تايلور 95-94.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2024 آراء الإخبارية