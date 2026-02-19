تلاشت موسيقى الروك في الثمانينيات مع هذه الأغاني الخمس

ماذا يفكر القارئ عند سماع عبارة “موسيقى الروك في الثمانينات؟” بون جوفي، ربما؟ فان هالين، كرو متنافرة، بنادق لا زهور، مع جانب من بروس سبرينغستين؟ ألياف لدنة لامعة، وشعر مجعد، وجيتار زاوي، والكثير من الوجوه الغبية التي تشير إلى الكاميرات؟ يمين. إذن، متى انتهت هذه الحقبة الزمنية بأكملها؟ هل كانت نقرة أصابع أم موت بطيء؟ “نعم” هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الأخير. وكانت بعض الأغاني تبشر بزوال موسيقى الروك في الثمانينيات بشكل أفضل من غيرها.

لكن أولاً، نحتاج إلى تضييق نطاق تعريفنا لموسيقى الروك في الثمانينيات، وهي مظلة يمكن أن تمتد إلى أعمال موجة جديدة مثل The Police، وThe Cure، أو حتى في بعض الأحيان أعمال السينثبوب مثل Kate Bush. لأغراض هذه المقالة، سنركز على التعريف المذكور أعلاه والمفهوم على نطاق واسع: الرجال الذين يرتدون الجيتارات والشعر الكبير، والخطافات النشيدية وعروض الملاعب، والانشغال المفرط بالجنس، وما إلى ذلك. الأغاني التي بشرت بوفاة موسيقى الروك في الثمانينيات لا يجب أن تكون من موسيقى الروك في الثمانينيات نفسها، أو حتى تحتاج إلى إصدارها في الثمانينيات. نحتاج أيضًا إلى تغطية الأسباب المختلفة التي أدت إلى تلاشي موسيقى الروك في الثمانينيات، بما في ذلك ظهور الاتجاهات المتنافسة، وتشبع السوق، والاعتماد على مجازات النوع، وأزياء الحصان الأسود غير المتوقعة التي غيرت المشهد الموسيقي (على سبيل المثال، U2)، وما إلى ذلك.

ومن هذا المنطلق، كانت أغنية “Smells Like Teen Spirit” لفرقة Nirvana هي أغنية “Smells Like Teen Spirit” التي حققت نجاحاً كبيراً في الثمانينيات، وهي أغنية غيرت قواعد اللعبة في تاريخ الموسيقى. أظهرت الأغاني الأخرى مثل “Cherry Pie” لـ Warrant أن حيل موسيقى الروك في الثمانينيات قد وصلت إلى مسارها، بينما ساعدت أغنية “Welcome to the Jungle” لـ Guns N ‘Roses في إعادة توجيه موسيقى الروك في الثمانينيات نحو شيء أقل جاذبية. وبالطبع من يستطيع أن ينسى تأثير U2 على العقد؟