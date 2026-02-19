تلاشت موسيقى الروك في الثمانينيات مع هذه الأغاني الخمس

ماذا يفكر القارئ عند سماع عبارة “موسيقى الروك في الثمانينات؟” بون جوفي، ربما؟ فان هالين، كرو متنافرة، بنادق لا زهور، مع جانب من بروس سبرينغستين؟ ألياف لدنة لامعة، وشعر مجعد، وجيتار زاوي، والكثير من الوجوه الغبية التي تشير إلى الكاميرات؟ يمين. إذن، متى انتهت هذه الحقبة الزمنية بأكملها؟ هل كانت نقرة أصابع أم موت بطيء؟ “نعم” هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال الأخير. وكانت بعض الأغاني تبشر بزوال موسيقى الروك في الثمانينيات بشكل أفضل من غيرها.
لكن أولاً، نحتاج إلى تضييق نطاق تعريفنا لموسيقى الروك في الثمانينيات، وهي مظلة يمكن أن تمتد إلى أعمال موجة جديدة مثل The Police، وThe Cure، أو حتى في بعض الأحيان أعمال السينثبوب مثل Kate Bush. لأغراض هذه المقالة، سنركز على التعريف المذكور أعلاه والمفهوم على نطاق واسع: الرجال الذين يرتدون الجيتارات والشعر الكبير، والخطافات النشيدية وعروض الملاعب، والانشغال المفرط بالجنس، وما إلى ذلك. الأغاني التي بشرت بوفاة موسيقى الروك في الثمانينيات لا يجب أن تكون من موسيقى الروك في الثمانينيات نفسها، أو حتى تحتاج إلى إصدارها في الثمانينيات. نحتاج أيضًا إلى تغطية الأسباب المختلفة التي أدت إلى تلاشي موسيقى الروك في الثمانينيات، بما في ذلك ظهور الاتجاهات المتنافسة، وتشبع السوق، والاعتماد على مجازات النوع، وأزياء الحصان الأسود غير المتوقعة التي غيرت المشهد الموسيقي (على سبيل المثال، U2)، وما إلى ذلك.
ومن هذا المنطلق، كانت أغنية “Smells Like Teen Spirit” لفرقة Nirvana هي أغنية “Smells Like Teen Spirit” التي حققت نجاحاً كبيراً في الثمانينيات، وهي أغنية غيرت قواعد اللعبة في تاريخ الموسيقى. أظهرت الأغاني الأخرى مثل “Cherry Pie” لـ Warrant أن حيل موسيقى الروك في الثمانينيات قد وصلت إلى مسارها، بينما ساعدت أغنية “Welcome to the Jungle” لـ Guns N ‘Roses في إعادة توجيه موسيقى الروك في الثمانينيات نحو شيء أقل جاذبية. وبالطبع من يستطيع أن ينسى تأثير U2 على العقد؟
تنبعث منه رائحة روح المراهقين – نيرفانا
أراهن أنك لم ترى هذا قادمًا، أليس كذلك؟ عندما ظهرت أغنية “Smells Like Teen Spirit” لفرقة Nirvana في عام 1991 على أغنية “Nevermind” الكلاسيكية للفرقة، لم تسحق الأغنية نهاية موسيقى الروك في الثمانينيات فحسب، بل دهست على جثتها المحتضرة وألقت جثتها في سلة المهملات مع بعض ألياف لدنة ممزقة وعلبة مثبتات شعر نصف مستخدمة. متواضع إلى أقصى الحدود، خشن وخشن، لا يهتم كثيرًا بالمظهر – وهو العكس تمامًا لموسيقى الروك في الثمانينيات من جميع النواحي – اجتاحت أغنية “Smells Like Teen Spirit” ساحة اللعب خالية من جميع العازفين الموسيقيين ولكنها الجرونج ومهدت الطريق لمستقبل موسيقى الروك بأكمله. لقد فعلت ذلك في ومضة دراماتيكية وفورية للغاية بحيث يصعب نقلها إلى أولئك الذين لم يعيشوها.
على الرغم من أن نيرفانا ضربت روح العصر الموسيقي مثل صاعقة، إلا أن الانتقال من موسيقى الروك في الثمانينيات إلى التسعينيات كان يختمر لبعض الوقت. بعد كل شيء ، إذا لم تكن هناك حاجة لدى الجمهور للعودة إلى موسيقى الروك الخام ، فهل كان مشهد سياتل المليء بالموسيقى البانك والميول المعدنية سيحظى بهذا النوع من الاهتمام كما حدث؟
لا يعني ذلك أن الجميع في جميع أنحاء العالم قد سئموا من موسيقى الروك اللامعة في الثمانينيات عندما جمعت نيرفانا 606.17 دولارًا معًا لتسجيل ألبومها الأول عام 1989 “Bleach”. ولكن إذا كانت موسيقى الروك في الثمانينيات تتمتع بصحة جيدة بحلول نهاية العقد كما كانت في وقت سابق، فيمكننا القول إنها كان من الممكن أن تصمد لفترة أطول قليلاً. لقد كانت قد بدأت تتلاشى بالفعل بحلول الوقت الذي وصلت فيه Nirvana وPearl Jam وSoundgarden وAlice in Chains إلى جمهور أوسع. ومع ذلك، كانت ضربة الموت القاسية وحشية إلى أقصى الحدود.
لقد بنينا هذه المدينة – المركبة الفضائية
خارج السياق وبدون معرفة بتاريخ الفرقة، يمكن اعتبار أغنية “We Building This City” لفرقة Starship مجرد نشيد آخر لموسيقى البوب روك من الثمانينات، ورمي، وخطير، ومشبع بالتركيبات مع أفخاخ عالية وبغيضة. بالنسبة لأغنية لاول مرة من الألبوم الأول – “Knee Deep In the Hoopla” لعام 1985 – فقد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث قضت 24 أسبوعًا على Billboard Hot 100 ووصلت إلى المركز الأول في نوفمبر، حيث بقيت لمدة أسبوعين. ولكن عندما علمنا أن Starship لها جذور في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وهي فرقة الروك الحمضية Jefferson Airplane ومقرها سان فرانسيسكو، والتي تحولت هي نفسها إلى Jefferson Starship، ثم Starship، يمكننا أن نرى كيف أن أغنية “We Build This City” تمثل نهاية موسيقى الروك في الثمانينيات.
باختصار، يُظهر فيلم “بنينا هذه المدينة” أن موسيقى الروك في الثمانينيات، حتى بحلول منتصف العقد، قد رسمت نفسها في زاوية أسلوبية. لا يعني ذلك أنها أغنية “سيئة”، بل أكثر من ذلك: إلى أين نذهب من هناك؟ كانت خفيفة وسخيفة وودودة في الداخل، وكانت ثقيلة وعميقة ومليئة بالتحديات في الخارج. استمرارًا لهذا الاتجاه، أبعد وأبعد عن الأصول المخدرة الأصلية للفرقة – ألبومهم الأكبر باسم Jefferson Airplane، “Surrealistic Pillow”، خرج قبل صيف الحب البري عام 1967 – ما هو مقدار المزيد من الشركات وعمليات البيع التي يمكن أن تحصل عليها موسيقى الروك؟ ما هو مقدار “الصخور” الذي يمكن أن تحصل عليه الصخور؟ في إظهار كمال موسيقى الروك في الثمانينيات، تجاريًا، حددت أغنية “لقد بنينا هذه المدينة” أيضًا حدودها المطلقة، موسيقيًا وثقافيًا.
من ناحية، قد يبدو الأمر مثيرًا للسخرية أن الأغنية التي بشرت بنهاية موسيقى الروك في الثمانينيات جاءت من موسيقى الروك في نهاية الستينيات. من ناحية أخرى، هناك عدد قليل من الأغاني التي يمكنها ربط تاريخ موسيقى الروك بشكل مؤثر بأحد فروعها المسدودة.
فطيرة الكرز – مذكرة
يأتي فيلم “Cherry Pie” من تأليف Warrant في ذروة التسعينيات، ويوضح بدقة مدى سير موسيقى الروك في الثمانينيات في مسارها، وتحولها إلى الكليشيهات وتفكيك أفضل أفكارها، ولم يتبق لها سوى القليل لتقدمه، وكانت بالفعل على أجهزة دعم الحياة بحلول الوقت الذي ظهر فيه فتيان الجرونج. يجب أن تشرح أول 20 ثانية من الفيديو الموسيقي للأغنية كل شيء، حيث إنها وإيقاع الأغنية الكبير المليء بالقوة وخطاف الكورس بالفعل، حتى بحلول عام 1990، بدا وكأنهما ينتميان إلى حقبة ماضية.
وبالفعل، تأخر وارانت عن المباراة. لقد دخلوا في نفس كادر ربطات الشعر من الثمانينيات مثل Whitesnake وPoison وDef Leppard وCinderella وما إلى ذلك، لكنهم أصدروا ألبومهم الأول في نهاية العقد في عام 1989، عندما كان روح العصر جاهزًا بالفعل للتحول. عنوان هذا الألبوم يحكي عن العصر كما أنه لا يتماشى مع نفسه: “Dirty Rotten Filthy Stinking Rich”. على الرغم من أن غلاف الألبوم بدا وكأنه يسخر من تجاوزات الثمانينيات، إلا أن وارانت سعى لركوب الموجة التي سادت تلك التجاوزات – التجاوزات التي أصبحت عتيقة الطراز.
احتوت أغنية “Dirty Rotten Filthy Stinking Rich” على مقطوعة موسيقية مؤلمة ومكتوبة بالأرقام تسمى “الجنة” والتي كانت في الواقع أكبر نجاح حققه Warrant على قوائم Billboard. لكن أغنية “Cherry Pie” في التسعينيات – الأغنية والألبوم – هي التي أوضحت مدى تدهور موسيقى الروك في الثمانينيات. عانى المغني جاني لين من الأغنية ووصمة العار التي خلفتها لبقية حياته حتى وفاته بسبب التسمم بالكحول في عام 2011.
مرحبًا بكم في الغابة — Guns N ‘Roses
“مرحبًا بكم في الغابة” بواسطة Guns N’ Roses (GNR) هي أغنية من فرقة في ذروة قوتها في ألبوم يعتبر أحد أفضل ألبومات موسيقى الروك في الثمانينيات: “Appetite for Destruction” لعام 1987. الأغنية وألبومها يغنيان ويسخران بجوهر موسيقى الروك أند رول (ربما أفضل من غناء أكسل روز) ، وقد انطلقا للركل والإدلاء ببيان بدلاً من تلبية الاتجاهات الموسيقية ، وإظهار التبجح غير الاعتذاري والمبهج. فلماذا يشير “مرحبًا بكم في الغابة” إلى أن موسيقى الروك في الثمانينيات كانت تتلاشى ولم تكن في قمة لعبتها؟ حسنًا، لأن Guns N ‘Roses لم تكن أبدًا فرقة روك من الثمانينيات ولا حتى فرقة من الثمانينيات. وعلى الرغم من أنها تشكلت في الثمانينيات، إلا أن نجاحها كان بمثابة إشارة إلى نهاية العصر الصخري الذي أتت منه.
كانت GN’R دائمًا بمثابة جسر بين العقود أكثر من أي شيء آخر. ليست حقًا فرقة شعر ولكنها تحتفظ ببعض الصفات الموسيقية لفرقة الشعر (وبعض شعر ربطة الشعر)، التي وُلدت في الحمض النووي للثمانينيات (والحمض النووي للسبعينيات، في حالة “Sweet Child O’ Mine”) ولكن مع الاحتفاظ بعناصر موسيقى الروك الأكثر خشونة في التسعينيات، فإن صعود GN’R إلى الشهرة يعني أن الجمهور كان جاهزًا للتغيير، كما ساعدت الفرقة في بدء هذا التغيير.
كان GN’R أيضًا دائمًا أكثر فسادًا (في الروح) من أقرانهم وأكثر وحشية قليلاً بطريقة فعلية، وليس بطريقة مسرحية مخصصة لقناة MTV. حقًا، يمكننا اختيار أي أغنية منفردة كبيرة من “الشهية للتدمير” لتوضيح هذه النقطة. ولكن نظرًا لأن أغنية “Welcome to the Jungle” هي الأغنية الأكثر روعة بين أغاني الألبوم، فإنها ترتدي أكبر حذاء لطرد موسيقى الروك في الثمانينيات من الباب.
مازلت لم أجد ما أبحث عنه — U2
عندما أصدرت فرقة U2 عملها الرائع عام 1987، “The Joshua Tree”، صدم الألبوم الجمهور وكأنه ترياق لتجاوزات العقد. كان نجاح الرباعية الأيرلندية صادقًا ونبيلًا وروحيًا، ومبنيًا على البساطة الموسيقية والإيقاعات المسببة للنشوة، ووجه ضربة قاتلة لموسيقى الروك في الثمانينيات من خلال كونها كل ما لم تكن عليه. ومع أغنية “مازلت لم أجد ما أبحث عنه”، يبدو الأمر كما لو أن الجمهور أخذ اسم الأغنية كانعكاس لما شعروا به تجاه اختياراتهم الموسيقية حتى ذلك الحين.
ومع ذلك، فإن أغنية “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” وزملائها الفرديين لم يقدموا بديلاً متواضعًا ومتواضعًا لموسيقى الروك في الثمانينيات. كما أنه لم يمحو حاجة الجمهور إلى أيقونة موسيقى الروك المصممة على طراز الثمانينيات. لقد سلمت للتو للجمهور نوعًا آخر من نجوم الروك. بدأت فرقة U2 في ملء قالب مغنيي الروك في الملاعب في الثمانينيات بصورتهم الخاصة بدءًا من “The Unforgettable Fire” عام 1984 وحتى “Rattle and Hum” عام 1988، مع “The Joshua Tree” كنقطة ارتكاز في المنتصف. لقد بنى الثمانينات العرش، وجلس U2.
كان U2 أيضًا محبوبًا لدى النقاد، مما ساعد في تحويل صناعة الموسيقى بأكملها بعيدًا عن موسيقى الروك النمطية في الثمانينيات. بالإضافة إلى وصولها إلى المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100، تم ترشيح أغنية “مازلت لم أجد ما أبحث عنه” لجائزة أغنية العام وتسجيل العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1988. فاز U2 أيضًا بجائزة ألبوم العام عن أغنية “The Joshua Tree” وكان له تأثير هائل لدرجة أن U2 استمر في الفوز بالجوائز بعد وقت طويل من ظهوره – إجمالي 22 جائزة جرامي.