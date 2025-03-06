تلعب لعبة Rangers المتغيرة باستمرار مرة أخرى في 0-For-4 Night

شهدت وحدات Rangers للعب قوة المزيد من حركة الموظفين في الأسبوعين الماضيين أكثر مما شاهدوا طوال الموسم.

لقد أدى ذلك إلى بعض آلام النمو الطبيعية ، خاصة بالنظر إلى أن الوحدة العليا على وجه الخصوص قد خضعت لتغييرات في المواسم القليلة الماضية.

أحدث محاذاة كانت زاك جونز وميكا زيبانيجاد وجي تي ميلر وفنسنت تروشيك ، بينما الميزات الثانية كاندر ميلر وجوني برودزنسكي وبرينان أوثمان وأليكسيس لافريري وويل كويللي.

“نعم ، لقد كان الأمر مختلفًا ، لذلك نحن نعمل من خلاله قليلاً” ، قال مدرب الفريق بيتر لافيوليت. “حتى ذلك ، كان لديهم فرص خالية من النقاط للتسجيل ولم يجد الجزء الخلفي من الشبكة.”

كان فريق Rangers 0 مقابل 4 مع ثلاث طلقات فقط على المرمى مع Man Advantage في خسارته الإضافية 3-2 أمام العواصم مساء الأربعاء في الحديقة ، مما يمنح الفريق 3 مقابل 16 عرضًا منذ عودته من استراحة مواجهة الدول الأربع.

وقال زيبانيجاد: “لقد وصلنا 2-1 في الثالث ويستفيدون من لعبهم على السلطة”. “لا أعرف ما إذا كانت هذه هي فرصة لعب القوة الوحيدة التي يجب أن نفعل أكثر منها ، وأعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على بذل المزيد من الجهد في فرص لعب الطاقة التي كانت لدينا. ربما كان من الممكن أن يساعدنا Power Play ، لكن مرة أخرى ، أعتقد أن الأشياء الخمسة على خمسة وحتى الأشياء الصغيرة في PK لدينا جيدة. “

إيغور شستركين توقف 23 من 26 طلقة واجهها في خسارته الحادية والعشرين لهذا الموسم.

منذ 2021-22 ، يحتل نجمة Netminder المرتبة الرابعة في الفوز (130) ، والثالث في نسبة التوفير (.918) والرابع في الأهداف مقابل المتوسط ​​(2.48).

على الرغم من السماح بأحد الأهداف أو أقل في 11 من أصل 21 فوزًا ، إلا أن أرقام Shesterkin في الموسم قد حققت بعض الشيء مع نضال الفريق.

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