تلعب Nyara Sabally بشكل جيد بدلاً من Jonquel Jones المصاب في بداية WNBA First WNBA

لم يكن أحدهم يخمن أن نيارا سيابالي كانت تلعب في مباراتها الأولى في غضون أسبوعين ونصف بالمناسبة التي سافرت فيها بسلاسة إلى السلة ، وتتجاوز كاميلا كاردوسو وانتهت برصاصة خطاف على امتلاك ليبرتي ليلة الثلاثاء.

لكن تلك السلة كانت مجرد بداية لما تحول إلى عودة مثيرة للإعجاب لليخانة.

مع خروج Jonquel Jones مع كاحل التواء ، حصلت Sabally على أول حياته المهنية في WNBA ولم تظهر أي علامات على الصدأ في فوز Liberty 85-66 على شيكاغو سكاي في مركز باركليز.

أنهى Sabally برصيد تسع نقاط في موسم 4 مقابل 4.

كما كان لديها ثلاث كرات مرتدة ، مساعدة وسرقة في حوالي 15 دقيقة.

“لقد بدت رائعة” ، قال المدرب ساندي برونديلو. كان من الرائع أن يكون لها هناك.

لكنني أعتقد أنه يمكننا البناء على ذلك. إنها دائمًا متسقة وفي كل مرة تحصل فيها على دقائق ، فهي رائعة باستمرار. إنها تعرف ما تفعله وكيف يمكنها مساعدتنا “.

كانت لعبة Sabally الثالثة فقط لهذا الموسم.

لقد فاتت Sabally الألعاب الست الماضية مع قضية الركبة.

كان لديها حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في ركبتها اليمنى للمساعدة في الألم.

عادت لممارسة الأسبوع الماضي قبل تطهيرها يوم الاثنين للعب ضد السماء.

كم من الوقت سوف تستغرق الحرية قبل أن تتجه إلى Eurobasket لا تزال غير واضحة.

قالت برونديلو إنها لا تزال لا تعرف متى سيغادر Sabally و Leonie Fiebich لتمثيل ألمانيا في البطولة الدولية.

لا أن الحرية تفكر في ذلك حتى الآن. إنهم سعداء بصحة جيدة.

كانت جونز في الملعب يوم الثلاثاء ، ولكن لم يتم تطهيرها للعب لأنها تمرض في كاحل التواء.

“إنها ليست هناك” ، قال برونديلو. “نحن دائمًا حول التأكد من أن اللاعب مستعد للعودة إلى ما يقرب من 100 في المائة قدر الإمكان.”

قال برونديلو إن جونز “يوما بعد يوم”.

لا تلعب الحرية مرة أخرى حتى يوم السبت في إنديانا ، والتي تمنح كاحل جونز مزيدًا من الوقت للشفاء.

كينيدي بيرك لقد كان النجم الاختراق لمقعد الحرية.

قضى بيرك ليلة تسجيل فعالة أخرى ، حيث سجل 15 نقطة من مقاعد البدلاء أثناء تصويره 6 مقابل 8 من الميدان و 3 مقابل 3 من Deep.

من خلال تسع مباريات ، يطلق بورك 57.5 في المائة (30 مقابل 52) من الحقل ، بما في ذلك 63.3 في المائة (19 مقابل 30) من نطاق 3 نقاط.

برينا ستيوارت ، التي لعبت موسمًا في سياتل مع بيرك ، لم يفاجأ بالطريقة التي تلعب بها.

وقال ستيوارت: “بصراحة ، مع KB ، ما رأيته أكثر هو الطريقة التي تولى بها حقًا الدور الذي تدور حوله”. “وكلما كانت في الملعب ، فإنها متحمسة لمساعدة الفريق ولكنها واثقة جدًا أيضًا. إنه أمر صعب خاصة عندما تأتي إلى فريق جديد … تجد هذا الأخدود ، والآن عثرت عليه ، وهي تفعل ما تفعله بشكل أفضل.”