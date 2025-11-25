تلقت بيج سبيراناك “تهديدات بالقتل” بعد جدل الغش

لقد ضربت تداعيات Internet Invitational Paige Spiranac بشدة.

كسرت صمتها يوم الثلاثاء في سلسلة من قصص Instagram، وقالت مؤثرة الجولف منذ فترة طويلة – والتي كانت في قلب جدل الغش في الحدث الصاخب الذي تم بثه خلال الشهر الماضي – إنها تلقت “عشرات الآلاف من التهديدات بالقتل” في أعقاب ذلك.

قال سبيراناك: “ربما كان الأسبوع ونصف الأخير هو أسوأ كراهية تلقيتها على الإطلاق خلال السنوات العشر التي قضيتها في القيام بذلك”. “أنا أتحدث عن عشرات الآلاف من التهديدات بالقتل، والأشخاص الذين يطلبون مني أن أقتل نفسي، وأفظع الأشياء التي يمكن أن تقولها لأي فرد على الإطلاق، كانت موجودة في رسائلي المباشرة إلى درجة أننا كنا نناقش احتمال حصولي على أمر تقييدي. أعني، إنها أشياء خطيرة. إنها ليست سهلة، ولم تكن سهلة”.

وكانت سبيراناك (32 عاما) قد أخذت فترة راحة من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضم أكثر من خمسة ملايين متابع بين إنستغرام وX مجتمعين، حفاظا على صحتها العقلية.

وقالت: “أعلم أن الناس يتساءلون لماذا لم أنشر أو لماذا لم أتحدث عن ذلك، كنت بحاجة فقط إلى إزالة نفسي من أجل صحتي العقلية”.

“الشيء الوحيد الذي أعاني منه حقًا هو الرغبة في أن أكون محبوبًا ومقبولًا، ولا أريد أن يكرهني أي شخص أبدًا، وأحاول دائمًا أن أفعل كل ما بوسعي ليكون لدي أشخاص مثلي، ولذا، من الصعب بالنسبة لي كشخص كيفية معالجة الأمور ومن ثم من الواضح أن الوضع لم يكن سهلًا أيضًا، ولكن لحسن الحظ، لدي نظام دعم جيد، وعائلة حولي وأحاول فقط أن أبقى مشتتًا.”

تم اتهام سبيراناك بتحسين كذبة أحد زملائه في الفريق خلال الجولة الأخيرة من مسابقة Internet Invitational التي تبلغ قيمتها مليون دولار، والتي كانت عبارة عن مباراة تبادلية بين ثلاثة ضد ثلاثة.

وقالت سبيراناك إنها كانت تعتقد أن ذلك مسموح، وأضافت في قصة منفصلة على إنستغرام أنها “تشعر بالحرج الشديد” لأنها لم تكن مطلعة على القاعدة.

وقالت: “لقد كان أسبوعًا ونصف مثيرًا للاهتمام، لكني أريد فقط أن أشكر الجميع على التواصل معي والسؤال عن حالتي، وكل الدعم، يعني الكثير بالنسبة لي”.