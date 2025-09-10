تلقى حفل الاستقبال Gleyber Torres في المباراة الأولى في ملعب Yankee

بعد السفينة الدوارة لمدة سبع سنوات في برونكس ، وصل جليبر توريس إلى ملعب يانكي يوم الثلاثاء لأول مرة كزائر.

مثل توريس ، ومديره السابق آرون بون ، اختار المشجعون في الغالب أن يتذكروا الأوقات الجيدة ، مما يمنح رجل الباسطة الثاني لاعبًا مهذبًا من التصفيق الذي نما بصوت أعلى بمجرد أن يميل خوذته إليهم قبل أول خفاش في الجزء العلوي من الشوط الأول.

حصل على تصفيق آخر بعد فيديو تحية قبل الشوط الثاني ، الذي خرج إليه من المخبأ وحيا الحشد مرة أخرى.

قال بون قبل أن توريس ذهب إلى 1 مقابل 3 مع مزدوج واثنين من المشي في الفوز 12-2 من النمور: “إنه بالتأكيد يستحق ذلك (حفل استقبال جيد)”.

كان توريس نجمًا كل هذا الموسم لأول مرة منذ أن كان واحدًا في كل عامين من أول عامين مع يانكيز.

بينهما ، كان هناك حقيبة مختلطة – بعض الامتدادات الصلبة ولكن أيضًا حصة عادلة من النضالات ، بما في ذلك الأخطاء العقلية على القواعد وفي الحقل.

لم يكن لدى يانكيز اهتمام كبير بإعادة توريس عندما أصبح وكيلًا حرًا في آخر موسم ، مما أدى إلى توقيع عقد وسادة مع النمور لمدة عام واحد و 15 مليون دولار.

دخل يوم الثلاثاء الضرب .259 مع .758 OPS في 128 مباراة هذا الموسم.

قال توريس: “ليس لدي أي مشاعر سيئة مع منظمة (يانكيز)”. “سأكون دائمًا ممتنًا للفرصة أولاً للتداول بالنسبة لي من الأشبال وأعطيني الفرصة للعب في بطولات الدوري الكبرى … لارتداء Pinstripes كان حقًا شرفًا لي.”

قال توريس ، الذي وصفه بون بأنه “عنصر أساسي” في تشكيلة Tigers ، إنه تعلم بعض الأشياء مع منظمته الجديدة بأنه “لم يفعل في سنواتي مع Yankees”. ويشمل ذلك أن تكون أكثر عدوانية على القواعد.

“أنت تعرف (مدرب الأساس الثالث جوي) كورا ، كيف يديرون القواعد” ، قال توريس. “هذا النوع من المواقف ، دائمًا ما يكون عدوانيًا على القواعد. نخلق حقًا المزيد من الفرص للتسجيل. في الشوط الأول أو الشوط الأخير ، لا نغير أبدًا نهجنا إلى الجري على القواعد العدوانية. هذا جزء كبير تعلمته وحاول أن أكون في نفس الصفحة.”

في بدايته الثلاثين من هذا الموسم ، بدأ ويل وارن 21 بداية حيث سمح لهما شوطين كسبين أو أقل حيث قام بتسليم ستة أدوار قوية من الكرة التي تديرها.

وقال وارن: “أعتقد أن وظيفتنا كبداية هي أن نكون قادرين على أخذ الكرة كل خمسة أيام والتعمق بقدر ما تستطيع في الألعاب”. “أنا متحمس لذلك. فقط احتفظ به.”

<br />

وقال بون إنه يعتزم أن يكون لدى قاضي آرون ديه يوم الأربعاء بعد أن لعب في الملعب الصحيح يوم الثلاثاء ، حيث كان يتناوب مع جيانكارلو ستانتون وهو يعمل من سلالة مرفق اليمين.

كان أنتوني ريزو ، الذي لم يلعب لعبة منذ بدء جميع ألعاب العالم الخمس في القاعدة الأولى لليانكيز في أكتوبر الماضي ، في الحشد وتلقى تصفيقًا عندما تم عرضه على لوحة الفيديو. ورد من قبل chugging البيرة له.

تم تكريم فريق Fairfield National Little League ، الذي احتل المركز الثالث في سلسلة Little League World Series الشهر الماضي ، قبل مباراة يوم الثلاثاء وأخذ الملعب مع Yankees.