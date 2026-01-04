تلقي Livvy Dunne نظرة داخلية على جلسة Hangout Paul Skenes-Josh Allen

نقدم لكم أحدث أعضاء Bills Mafia: أوليفيا “Livvy” Dunne وصديقها Paul Skenes.

في يوم السبت، لخص نجم غلاف مجلة Sports Illustrated Swimsuit رحلة الزوجين إلى غرب نيويورك، حيث أمضيا وقتًا مع نجم الوسط جوش ألين قبل نهائي الموسم العادي لبافالو ضد جيتس.

“هذه هي لعبة Super Bowl الخاصة بي” ، قام دن ، 23 عامًا ، بتعليق لقطة لـ Skenes و Allen وهم يتبادلون قمصان Pirates و Bills على التوالي.

دن، التي ابتسمت بجانب سكينيس، 23 عامًا، في شريحة منفصلة، ​​ثم طرحت سؤالاً على ألين المتزوج حديثًا، 29 عامًا.

وكتبت دن: “هذا أمر مذهل، ولكن أين @hailesteinfeld”، ووضعت علامة على الممثلة “Sinners” في المنشور.

وكان ألين وهيلي ستاينفيلد، 29 عامًا، قد تزوجا في مايو الماضي وأعلنا في ديسمبر أنهما ينتظران طفلهما الأول.

Skenes – يستمتع حاليًا بالموسم بعد فوزه بأول جائزة له في NL Cy Young – استكشف أيضًا أونتاريو، كندا، مع Dunne، وفقًا لمنشور آخر تمت مشاركته على Instagram Story الخاص بلاعب الجمباز السابق LSU.

كشف الزوجان عن علاقتهما الرومانسية في عام 2023، وهو نفس العام الذي اختار فيه القراصنة Skenes مع أول اختيار شامل في مسودة MLB. أنهى موسم 2025 بـ 1.97 عصرًا.

يبدو أن Dunne وSkenes على استعداد لخوض المباراة النهائية لفريق Bills على أرضه لهذا الموسم يوم الأحد – وهي المباراة التي ستودع ملعب Highmark مع انتقال الفريق إلى مكان أحدث في العام المقبل.

لقد نجح فريق 11-5 بيلز في الحصول على تذكرة الوصول إلى مرحلة ما بعد الموسم، لكن من غير الواضح ما هي البطاقة الرابحة التي سيكونون عليها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ألين، الذي خرج من حملة أفضل لاعب في الدوري في عام 2024، ألقى 25 هبوطًا مقابل 10 اعتراضات في 16 مباراة. لقد هرع أيضًا إلى 14 درجة.

وصلت مشاريع القوانين إلى بطولة الاتحاد الآسيوي العام الماضي وتم إحباطها من قبل الرؤساء.

لن تكون هناك مباراة العودة في فترة ما بعد الموسم حيث سيغيب كانساس سيتي عن التصفيات للمرة الأولى منذ عام 2014.

من المقرر أن تبدأ المباراة بين Bills و Jets في الساعة 4:25 مساءً