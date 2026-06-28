تلك البقع الداكنة الموجودة على السطح ليست ترابًا

بالنسبة لبعض الأشخاص، من المفهوم أن تكون أعمال التسقيف إحدى مهام الأعمال اليدوية التي يجب عليهم تجنبها بأي ثمن، لذلك يحتاج الناس إلى التفكير في أي آثار تتعلق بالسلامة قبل الخروج من السلم. من المؤكد أن الاتصال بشركة تنظيف محترفة ذات خبرة في التعامل مع الطحالب الخضراء المزرقة أمر يستحق الاهتمام.

أحد أسباب صعوبة إزالة هذه البكتيريا الزرقاء هو أنها عندما تموت، فإنها تشكل درعًا واقيًا على ما تبقى من المستعمرة. قد يكون من الصعب قطع هذا، ولكنه ضروري. يمكن أن تنجح المنظفات التجارية، لأنها تستخدم مواد التبييض التي تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 1:5 مع الماء. قد تحتوي المبيضات المنزلية على هيبوكلوريت الصوديوم، لكن من المحتمل أن يكون التركيز أضعف، لذلك قد تحتاج إلى تجربة التخفيف. ضع في اعتبارك أن أي جريان مبيض قد يقتل النباتات أو يلحق الضرر بالأثاث الخارجي المتروك في مكان قريب. إذا لم تتمكن من الاستعداد لهذا الموقف، فمن المفترض أن تكون قادرًا على العثور على بدائل في متجر الأجهزة المحلي أو عبر الإنترنت. تأكد من اختيار نوع يستهدف الطحالب على وجه التحديد.

بعد ترك المحلول لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ستحتاج إلى غسله. قد تؤدي غسالة الضغط إلى إتلاف الألواح الخشبية أو تمزقها، لذا استخدم رشاش حديقة منخفض الطاقة بدلًا من ذلك. اختر يومًا ملبدًا بالغيوم حتى لا يتبخر المُبيض بسرعة كبيرة. ارتداء النظارات الواقية والقفازات والأحذية المضادة للانزلاق.

حتى لو لم تلاحظ هذه البقع الداكنة، فإن الفحص المنتظم يعد من بين العديد من نصائح الخبراء لإطالة عمر سقف منزلك. ستحتاج بشكل خاص إلى التحقق من الجانب الشمالي من السقف الخاص بك، والذي يستقبل تقليديًا كمية أقل من الشمس وبالتالي يحتفظ بالرطوبة لفترة أطول. الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه وكيفية معالجته، يجب أن تكون قادرًا على معالجة تلك البقع الداكنة قبل أن تصبح مشكلة أسوأ.