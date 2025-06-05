تلميحات الجزيرة جنرال موتورز حول اختيار رقم 1 ، ماثيو شيفر

رياضة
تلميحات الجزيرة جنرال موتورز حول اختيار رقم 1 ، ماثيو شيفر

كان هناك شيء واضح عندما كان لو لامورييلو المدير العام لسكان الجزيرة هو أنه ، بقدر ما تخلى عنه في الأماكن العامة ، لم يضلل لامورييلو أبدًا أو كذب صريحًا فيما قاله.

“نحن نؤمن بالمجموعة” ، كررت عبارة Lamoriello في كثير من الأحيان لدرجة أنها أصبحت ميميًا بين عشاق الجزر ، ربما كانت فلسفة مضللة.

ولكن عندما قال ذلك ، كان لامورييلو يقول الحقيقة المطلقة.

لا يوجد سبب للتفكير في أي شيء مختلف عن أول بيان إعلاني كبير عن مدة Mathieu Darche كمدير عام لسكان الجزيرة: “أتوقع منا أن نختار (الأول بشكل عام) في نهاية الشهر”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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