تلميحات الجزيرة جنرال موتورز حول اختيار رقم 1 ، ماثيو شيفر

كان هناك شيء واضح عندما كان لو لامورييلو المدير العام لسكان الجزيرة هو أنه ، بقدر ما تخلى عنه في الأماكن العامة ، لم يضلل لامورييلو أبدًا أو كذب صريحًا فيما قاله.

“نحن نؤمن بالمجموعة” ، كررت عبارة Lamoriello في كثير من الأحيان لدرجة أنها أصبحت ميميًا بين عشاق الجزر ، ربما كانت فلسفة مضللة.

ولكن عندما قال ذلك ، كان لامورييلو يقول الحقيقة المطلقة.

لا يوجد سبب للتفكير في أي شيء مختلف عن أول بيان إعلاني كبير عن مدة Mathieu Darche كمدير عام لسكان الجزيرة: “أتوقع منا أن نختار (الأول بشكل عام) في نهاية الشهر”.