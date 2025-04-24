تلميح خفي عندما يتم اختيار Jaxson Dart ، Sydeur Sanders

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أحد الأسئلة الرئيسية التي تدخل في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 حول عدد قورتربك الذي سيتم اختياره في الجولة الأولى مساء الخميس.

في البداية ، بدا الأمر وكأنه معطى أن اثنين على الأقل – كام وارد و Sydeur Sanders – سيمشيان المسرح في Lambeau Field في الجولة الأولى. كان ينظر إلى Jaxson Dart في البداية على أنها تسديدة 50-50.

عكست الاحتمالات أنه مع أكثر من 2.5 قورتربك جالسًا على أنه مفضل -ولكن ليس ثقيلًا -في -160 احتمالات في Betmgm.

في هذه المرحلة ، شعرت QB أكثر من/تحت الدعامة وكأنها قائمة بالوقوف فيما إذا كنت تعتقد أن Dart سيتم اختياره في الجولة 1 لأنه كان من المؤكد أن Ward و Sanders سيكون لها أسمائهما تسمى يوم الخميس.

بعد ذلك ، على مدار الأسبوع ، بدأ الضجيج المحيط ساندرز يبرد ، وكان هناك حديث بأنه يمكن أن يسقط أمام ستيلرز في رقم 21 ، وإذا مروا عليه ، خارج الجولة الأولى تمامًا.

كان هناك أيضًا ضجة مفادها أنه سيتم اختيار Dart قبل Sanders ، مع ربط أولي ميس قورتربك بالقديسين والعمالقة.

أثناء حدوث ذلك ، بدأت الاحتمالات على ساندرز للذهاب إلى داخل المراكز العشرة الأولى في الانجراف ، وكذلك السعر على أكثر من 2.5 قورتربك التي اتخذت في الجولة 1.

أصبح في الأساس عملة معدنية بحلول نهاية اليوم يوم الأربعاء.

ولكن الآن ، يبدو أن هناك ثقة متزايدة في سوق المراهنة التي سيتم اختيار كل من Sanders و Dart في الجولة 1.

لدى Betmgm الآن أكثر من 2.5 قورتربك مدرجة في -17 Odds5 ، وهي خطوة على مدار 50 سنتًا من حيث كانت بعد ظهر أمس.

انتهى في Bet365 ، تراجع الرقم من -110 إلى -140.

هذه ليست تحولات هائلة ، لكنها مؤشر على أنه ربما كان الجميع قد حصلوا على القليل من الفكرة القائلة بأن ساندرز سوف يتعثر من الجولة الأولى.

الأيام التي سبقت مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي هي موسم الذروة السخيف ، وليست ظاهرة جديدة لرؤية تنبؤ كهذا يكتسب أرجل خطيرة فقط للحصول على رؤوس برودة مع اقترابنا من العرض.

سيحدد الوقت ما إذا كان هذا هو الحال مع ارتفاع وسقوط سقوط مخزون ساندرز.

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Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.