تمت إزالة كلايتون كيرشو من قائمة WBC لفريق الولايات المتحدة الأمريكية

رياضة
وصلت مسيرة كلايتون كيرشو الاحترافية في لعبة البيسبول إلى نهايتها رسميًا.

تم استبدال لاعب دودجرز منذ فترة طويلة في قائمة فريق البيسبول الكلاسيكي العالمي لفريق الولايات المتحدة الأمريكية بلاعب بلو جايز جيف هوفمان قبل مباراة نصف النهائي يوم الأحد ضد جمهورية الدومينيكان.

لم يشارك كيرشو، الذي تقاعد رسميًا بعد بطولة دودجرز العالمية في عام 2025، في أي من مباريات WBC الخمس للأمريكيين، على الرغم من أنه لعب ضد فريق Rockies في معرض ما قبل البطولة.

ومع ذلك، فقد قام بالإحماء في وقت متأخر من الخسارة الصادمة 8-6 أمام إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المدير الفني مارك ديروزا لم يحضره إلى المباراة.

وشوهد كيرشو وهو يتسكع في ساحة اللعب خلال فوز ربع النهائي ليلة الجمعة على كندا، حتى أنه تم رميه بيرة من لاعب الدفاع بيت كرو أرمسترونج.

وقال كيرشو للصحفيين يوم الجمعة عن انضمامه إلى فريق WBC، لكل موقع MLB.com: “أنا سعيد بالتأكيد لأنني فعلت ذلك”. “التواجد حول هذه المجموعة هو طريقة ممتعة لإنهاء الأمر، بصراحة. لقد تعرفت على بعض هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون نوعًا ما وجوه اللعبة التي تمضي قدمًا، وكان علي أن أقابلهم وأشاهدهم عن قرب. لقد كانت نعمة.”

قال الفائز بجائزة Cy Young ثلاث مرات إن أجواء كونك جزءًا من شيء ما على المسرح الدولي كانت مميزة.

قال كيرشو قبل بدء البطولة: “كما تعلمون، إنها قائمة أمنيات بالنسبة لي”. “لقد أردت أن أفعل هذا لفترة من الوقت.”

سيكون ظهور Kershaw الأخير بمثابة المظهر المريح الذي قدمه خلال فوز فريق Dodgers بـ 18 شوطًا في اللعبة 3 من بطولة العالم 2025.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية