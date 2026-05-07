تمت إزالة AJ Minter من مهمة إعادة تأهيل Mets بسبب مشكلة في الورك

دنفر – تم تعليق العودة المتوقعة لمخفف Mets الرئيسي.

يعاني AJ Minter من ألم في الورك الأيسر، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا، وتم استبعاده من مهمة إعادة التأهيل في الدوري الثانوي.

كان المخلص الأيسر يكمل عملية إعادة التأهيل في Triple-A سيراكيوز من الجراحة الأخيرة وكان على بعد أيام من احتمال عودته إلى النادي.

وقال مندوزا قبل فوز ميتس 10-5 على روكيز يوم الأربعاء: “لسنا قلقين للغاية، ولكن من المحتمل أن نمنحه بضعة أيام أو بضعة أيام ثم سيواصل الرمي”.

كان من المقرر أن يلعب مينتر مباريات متتالية لأول مرة في إعادة تأهيله بدءًا من يوم الأربعاء، وهي العقبة الأخيرة قبل العودة إلى ميتس.

وقال مندوزا: “إنه ليس قلقا للغاية، ولكن حقيقة أنه أبلغ عن ذلك فإننا نفعل ذلك”.

مينتر، الذي وصل قبل الموسم الماضي بعقد لمدة عامين بقيمة 22 مليون دولار، لم يشارك في فريق ميتس منذ أبريل 2025.

يمكن لفريق Mets إعادة ضبط ساعة إعادة تأهيل Minter، مما يمنحه 30 يومًا أخرى في البطولات الصغيرة إذا لزم الأمر بمجرد السماح له باستئناف اللعب.

بدأ لويس تورينز في لعبة الماسك للمباراة الثانية على التوالي مع فرانسيسكو ألفاريز في DH. قال ميندوزا إن حقيقة عودة خوان سوتو إلى اللعب في الملعب الأيسر توفر المرونة لاستخدام تورينز (المهاجم الدفاعي المتفوق) وألفاريز (الضارب الأفضل بين الاثنين) في نفس التشكيلة.

لكن سوتو سيظل يتلقى بدايات DH من حين لآخر – ومن المقرر أن تكون إحداها في نهاية السلسلة يوم الخميس – بعد قضاء بعض الوقت في الشهر الماضي على قائمة المصابين بإجهاد في ربلة الساق اليمنى.

قد يستخدم مندوزا في كثير من الأحيان تورينز وألفاريز في نفس التشكيلة حتى يبدأ فريق ميتس في استعادة اللاعبين المصابين.

وقال ميندوزا: “الأمر يعتمد على المباريات”. “هل تريد اللاعبين اليساريين؟ مباريات نهارية بعد مباريات ليلية، كم عدد المباريات المتتالية، قدرة خوان على الاستمرار في اللعب (المجال الأيسر) بشكل يومي. هناك الكثير مما يتعلق بذلك”.

بدأ كوداي سينجا في إعادة تأهيله بعد إصابته بالتهاب في العمود الفقري القطني، وفقًا لميندوزا. تلقى صاحب اليد اليمنى حقنة فوق الجافية في المنزل الأخير.

على الرغم من استمرار خورخي بولانكو في المشاركة في أنشطة ما قبل مباراة البيسبول، إلا أنه ليس قريبًا من بدء مهمة إعادة تأهيل في الدوري الصغير، وفقًا لميندوزا. يقوم بولانكو بإعادة تأهيل كدمة في المعصم الأيمن.

وقال ميندوزا إنه قضى يوم الثلاثاء بسبب الطقس العاصف في مشاهدة مقاطع فيديو للاعبيه.

قال: “الكثير من لعبة البيسبول”. “ليس هناك الكثير للقيام به.”