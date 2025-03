تمت إضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 فقط إلى سلسلة Diane Warren المأساوية

من الآمن أن نقول إن ديان وارن متأخرة عن فوزها في هذه المرحلة. وعلى الرغم من أنها لم تنضم بعد إلى صفوف المشاهير الذين نسيت أن لديهم جوائز الأوسكار ، إلا أن مؤلف الأغاني الغزير لا يمكنه حتى الحصول على لقب “الشخص الذي تم ترشيحه لمعظم حفل توزيع جوائز الأوسكار دون الفوز”. يذهب هذا غير متنوع مشكوك فيه إلى الخلاط الصوتي جريج ب. راسل ، الذي تم ترشيحه لما 17 مرة لا يصدق حتى الآن ، للأفلام الرائحة مثل “Skyfall” و “Hamageddon” وغيرها الكثير. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن وارن قد اكتسبت نصيبها العادل من الجوائز بغض النظر.

إعلان

لقد كتبت 33 أغنية جعلتها في Billboard Hot 100 Top 10 في الولايات المتحدة وتسعة التي هبطت في المركز الأول المرغوب فيه. من بين آخرين كثيرين ، صاغ وارن “إذا كان بإمكاني العودة إلى الوراء” ، “أنا لا أريد أن أفتقد شيئًا” ، و Céline Dion’s “لأنك أحببتني”. على مر السنين ، حصلت أيضًا على Grammy و Emmy و Golden Globes ، بالإضافة إلى جائزة أوسكار فخرية في حفل توزيع جوائز Governors 2022. ومع ذلك ، من الآمن افتراض أن وارن لا يزال يركز على حوتها البيضاء في جوائز الأوسكار.

لحسن الحظ ، لديها الكثير من الوقت. إن أقدم شخص يعود إلى المنزل على الإطلاق هو أوسكار هو المخرج جيمس إيفيوري ، الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو مكيف في عام 2018 عن “Call Me by Your Name” عندما كان عمره 89 عامًا. لذلك ، أمام وارن بضعة عقدين من الزمن قبل أن يصبح أقدم شخص يفعل ذلك على الإطلاق. و ، مهلا ، ربما ستحطم هذا السجل أيضًا.

إعلان